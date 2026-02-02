सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 एमजी मैजेस्टर के केबिन से कुवैत में उठा पर्दा: ये एसयूवी कार भारत में 12 फरवरी को पेश होगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

    भारत में उतारने से होने से पहले, मैजेस्टर को कुवैत में एमजी राकन नाम से पेश किया गया है

    प्रकाशित: फरवरी 02, 2026 08:02 pm । सोनू

    164 Views
    • Write a कमेंट

    MG Majestor

    एमजी ने मैजेस्टर एसयूवी कार से कुवैत में पर्दा उठाया है, मिडिल ईस्ट में इसे एमजी राकन नाम दिया गया है। यह एमजी की नई फ्लैगशिप एसयूवी कार है जिसे भारत में 12 फरवरी को पेश किया जाएगा, और हम इसका एक्सटीरियर लुक पहले ही देख चुके हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में एमजी राकन के आने से हमें यह भी पता चल गया है कि भारतीय मॉडल का केबिन कैसा होगा। यहां देखिए इसके केबिन से जुड़ी हर वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं:

    2026 एमजी मैजेस्टर केबिन

    कुवैत में पेश की गई एमजी मैजेस्टर के केबिन में कई खास डिटेल्स हैं। इसमें डैशबोर्ड के लिए साफ और मॉडर्न लेआउट है, जिस पर ब्राउन, व्हाइट और ब्लैक थीम मिलती है, जो इसे प्रीमियम लुक देती है। भारतीय मॉडल में यूनीक लुक के लिए अलग कलर स्कीम दी जा सकती है।

    MG Majestor
    MG Majestor

    इसमें एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और नीचे रेक्टांगुलर एयर वेंट्स दिए गए हैं। गौर से देखने पर आपको एसी के लिए टॉगल स्टाइल कंट्रोल्स भी नजर आएंगे। आपको कार के कुछ फोर-व्हील ड्राइव फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए फ्लोर कंसोल पर दो गोल नोब भी मिलती है।

    इसमें दो वायरलेस फोन चार्जिंग पेड भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील एमजी ग्लोस्टर से लिया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स और पेडल शिफ्टर्स हैं। एक पैनोरमिक सनरूफ भी नजर आ रही है, जो केबिन को खुला-खुला और हवादार फील देती है।

    MG Majestor

    अपहोल्स्ट्री भी ड्यूल-टोन थीम वाली है, जिसमें सीटों के साथ-साथ डोर पैनल पर भी ऑफ-व्हाइट सरफेस के साथ गहरे भूरे रंग के इंसर्ट का कॉम्बिनेशन है। सीटों पर लेदरेट फिनिश है, जिसके साथ दिखने वाली ब्लोस्टरिंग और इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं।

    डैशबोर्ड में भी काफी सॉफ्ट-टच मटीरियल लगता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य फीचर नजर आए हैं, आपको ड्राइवर सीट के लिए लंबर एडजस्टमेंट कंट्रोल्स और पावर एडजस्टमेंट कंट्रोल्स दोनों मिलते हैं।

    MG Majestor

    अब बीच वाली पंक्ति की सीटों की बात करते हैं, जिसमें आप इसे 6 और 7 सीटर विकल्प में चुन सकते हैं। 6 सीटर मैजेस्टर में बड़ी सीट मिलती है जो आपके घर के सोफे को टक्कर देती है। बीच वाली पंक्ति में एक फिक्स्ड फ्लोर भी देखा जा सकता है। जो लोग गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं और खुद पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, उनके लिए मैजेस्टर में अच्छा ध्यान रखा गया है। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट सीटबैक पॉकेट, दूसरी पंक्ति के पैसेंजर के लिए डेडिकेटेड स्क्रीन के साथ एक एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम मिलता है। इसमें चार्जिंग सॉकेट और टेंपरेचर एडजस्टमेंट के लिए डायल्स दिया गया है। सुरक्षा की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पीछे डिफॉगर, पीछे वाइपर और वाशर मिलते हैं।

    MG Majestor

    छोटी-छोटी बातें:

    मैजेस्टर निश्चित रूप से एक बड़े साइज की एसयूवी कार है, और इसमें आसानी से अंदर जाने के लिए दोनों तरफ ए-पिलर पर ग्रैब हैंडल देखे जा सकते हैं।

    अन्य संभावित फीचर

    फीचर लिस्ट की बात करें तो हम इसमें पहले ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन (शायद 12.3-इंच), एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, एक जेबीएल साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, मल्टी-ड्राइव मोड, और एक पैनोरमिक सनरूफ देख चुके हैं। मैजेस्टर एमजी की फ्लैगशिप कार होगी, ऐसे में अनुमान है कि इसमें कई शानदार फीचर मिल सकते हैं। इसमें मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आगे पावर्ड, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज सीटें, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी मिल सकते हैं।

    MG Majestor

    सुरक्षा के लिए इसमें 7 से ज्यादा एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए जा सकते हैं।

    संभावित इंजन

    एमजी ने मैजेस्टर के स्पेसिफिकेशन का खुलासा अभी नहीं किया है, हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें एमजी ग्लोस्टर वाले इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं।

    यहां देखिए एमजी ग्लोस्टर के स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    2-लीटर डीजल

    2-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    4-व्हील ड्राइव

    पावर

    161 पीएस

    216 पीएस

    टॉर्क

    373 एनएम

    478 एनएम

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड एटी^

    8-स्पीड एटी

    ^एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    एमजी मैजेस्टर की कीमत 46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और स्कोडा कोडिएक से रहेगा।

    was this article helpful ?

    एमजी मैजेस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 एमजी मैजेस्टर के केबिन से कुवैत में उठा पर्दा: ये एसयूवी कार भारत में 12 फरवरी को पेश होगी, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है