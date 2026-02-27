2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर फोटो गैलरी: इलेक्ट्रिक कार के मिड वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

टाटा पंच ईवी को कुछ साल ही पहले ही भारत में पेश किया गया था और अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार को पहला बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट दिया है। नई टाटा पंच ईवी पांच वेरिएंट्स: स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस एस में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी जल्द मिलेगी। अगर आप इसका मिड वेरिएंट एडवेंचर लेने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसमें क्या कुछ खास मिलता है:

2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर: एक्सटीरियर

मिड वेरिएंट एडवेंचर आगे से लोअर वेरिएंट स्मार्ट और स्मार्ट प्लस जैसा ही दिखता है। इसमें हेलोजन हेडलाइट के लिए वही ट्राएंगुलर हाउसिंग (अब फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ) और एलईडी डीआरएल मिलना जारी है, लेकिन आगे एलईडी फॉग लैंप्स का अभाव है जो टॉप मॉडल एम्पावर्ड प्लस एस में दिए गए हैं। लोअर वेरिएंट की तरह टेक्चर्ड स्किड प्लेट मिलना जारी है, जिसके ऊपर बंपर के बीच में बड़ा एयर डैम है।

साइड से देखने पर आपको ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर नजर आएंगे, जो सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल के साथ स्टैंडर्ड हैं। आगे वाले डोर हैंडल बॉडी कलर में हैं। इसमें आगे वाले दरवाजों के नीचे की तरफ अब ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग दी गई है। ए, बी और सी सभी पिलर पर ब्लैक फिनिश है जो इसे फ्लोटिंग रूफ जैसा इफेक्ट देते हैं। राइडिंग के लिए लोअर वेरिएंट की तरह 16-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, लेकिन इन पर स्टाइलिश कवर हैं जो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के लुक को बेहतर करते हैं।

पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप (फेसलिफ्ट स्टैंडर्ड पंच जैसा बदला हुआ डिजाइन) दिया गया है, लेकिन बीच की स्ट्रिप चमकीली नहीं है। इनमें पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर नहीं है, 2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर में एक स्पॉइलर दिया गया है। अन्य डिटेल्स में टेलगेट पर ‘पंच.ईवी’ बैजिंग, पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे पार्किंग कैमरा और एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट शामिल है।

एडवेंचर वेरिएंट पांच कलर में उपलब्ध है, लेकिन इसमें कोई ड्यूल-टोन ऑप्शन नहीं दिया गया है।

2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर: केबिन

टाटा ने पंच ईवी न्यू मॉडल के एडवेंचर वेरिएंट में ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम दी है। इसमें चमकीले टाटा लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल दिया गया है। पंच ईवी एडवेंचर में आपको सीटों पर ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है।

इसमें आपको ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच-इनेबल पेनल, सेंटर कंसोल में एक ओपन स्टोरेज, दो कपहोल्डर, ड्राइव मोड के लिए एक रोटरी डायल, और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। 2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर में सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरस्ट दिए गए हैं, लेकिन पिछली सीट पर बीच वाले पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें आगे दो यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं जो 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।

2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर: फीचर और सेफ्टी

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के अलावा, एडवेंचर वेरिएंट में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 4-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, एक सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें आगे और पीछे पावर विंडो (अब टॉगल स्विच के साथ), एक हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पैडल शिफ्टर और कीलेस एंट्री भी मिलती है।

पंच ईवी एडवेंचर वेरिएंट में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, हाई-बीम असिस्ट (नया), एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। 360 डिग्री कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर जैसे फीचर टॉप मॉडल्स तक सीमित हैं।

2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर: बैटरी पैक और रेंज

मिड वेरिएंट एडवेंचर में केवल बड़ा बैटरी पैक दिया गया है जिसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

स्पेसिफिकेशन 2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर बैटरी पैक 40 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 पावर 129 पीएस टॉर्क 154 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II) 468 किलोमीटर

नीचे वाले वेरिएंट में छोटा 30 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प भी दिया गया है और इसमें भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 88 पीएस की पावर और 154 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। छोटे बैटरी पैक वाले मॉडल की फुल चार्ज में रेंज 365 किलोमीटर से 375 किलोमीटर बताई गई है। यहां आप 2026 टाटा पंच ईवी के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट का चयन करने में मदद मिलेगी।

2026 टाटा पंच ईवी एडवेंचर: प्राइस और कंपेरिजन

टाटा पंच ईवी एडवेंचर वेरिएंट की कीमत 11.59 लाख रुपये है। टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार बैटरी-एज-ए-सर्विस विकल्प में भी उपलब्ध है, इसकी पूरी प्राइस लिस्ट से पर्दा उठना बाकी है। पंच ईवी की बैटरी रेंटल स्कीम के साथ कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि बैटरी के साथ 9.69 लाख रुपये से 12.59 लाख रुपये के बीच है।

2026 टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। इसे महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, टाटा नेक्सन ईवी और एमजी विंडसर ईवी से सस्ती इलेक्ट्रिक कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

सभी कीमत इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पेन-इंडिया के अनुसार है।