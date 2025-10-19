पढिए इस सप्ताह की टॉप कार न्यूज (13 से 17 अक्टूबर): स्कोडा ऑक्टाविया आरएस, मर्सिडीज-बेंज जी 450डी, टाटा नेक्सन रेड डार्क एडिशन, मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू लॉन्च, दिवाली 2025 डिस्काउंट ऑफर, और बहुत कुछ

कारदेखो की ओर से हम अपने सभी पाठकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं! दीपावली 2025 से पहले का सप्ताह काफी खास रहा। इस दौरान हमें कई नई कार देखने को मिली, जिनमें आइकॉनिक स्कोडा ऑक्टाविया की वापसी, एक परफॉर्मेंस मिनी एसयूवी की पेशकश, टाटा और टोयोटा के स्पेशल एडिशन, और ओजी जी-वैगन डीजल शामिल थी। इसके अलावा हुंडई और निसान के भी कई आधिकारिक अपडेट मिले।

यहां वो सब जानकारी दी गई है जो आपको देखनी चाहिए:

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस लॉन्च

हम सभी भारत में ऑक्टाविया आरएस की वापसी का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार इस सप्ताह स्कोडा ने अपनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस सेडान कार को लॉन्च कर दिया। इसे आकर्षक कीमत पर पेश किया गया है, और ये निश्चित तौर पर गोल्फ जीटीआई हैचबैक से अधिक किफायती है। भारत में ऑक्टाविया आरएस की 100 यूनिट इंपोर्ट की जा रही है और ये सभी पहले ही बिक चुकी है। अगर आपने बुक की है तो आपको बधाई! अगर नहीं की तो यहां देखिए आपने वास्तव में क्या मिस कर दिया।

टाटा नेक्सन रेड डार्क एडिशन लॉन्च

इस सप्ताह टाटा नेक्सन को रेड डार्क एडिशन के रूप में नया अपडेट मिला और इसकी कीमत 12.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नेक्सन ईवी की तरह, नेक्सन आईसीई वर्जन में भी लेवल-1 एडीएएस शामिल किया गया है। सितंबर 2025 में नेक्सन को अच्छे बिक्री के आंकड़े मिले, और इस अपडेट के साथ इसने अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी है।

मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास में डीजल इंजन की वापसी

इस सप्ताह मर्सिडीज-बेंज ने जी 450डी को लॉन्च किया जो भारत में जी-वैगन का सबसे किफायत मॉडल है। इसमें डीजल इंजन दिया गया है जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। अब जी-क्लास तीन विकल्प: पेट्रोल, ईवी और डीजल में उपलब्ध है। पहले बैच में जी 450डी की केवल 50 यूनिट मिलेगी।

मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू लॉन्च

मिनी कंट्रीमैन जॉन कूपर वर्क्स (जेसीडब्ल्यू) भारत में लॉन्च हो गई है। इस परफॉर्मेंस क्रॉसओवर में 312पीएस 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है और इसकी बॉडी पर कई स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कई मैकेनिकल अपग्रेड भी हुए हैं जो इसके ड्राइव एक्सपीरियंस और हैंडलिंग डायनामिक्स को बेहतर करते हैं।

हुंडई फ्यूचर प्लान

हाल ही में इन्वेस्टर मीटर में हुंडई इंडिया ने 2030 तक के फ्यूचर प्लान की जानकारी साझा की है। कंपनी ने 26 नई कार लॉन्च करने के अलावा अपने लग्जरी ब्रांड ‘जेनेसिस’ को भी भारत में लाने की बात कही है। कंपनी दो नए सेगमेंट में भी कद रखेगी, हाइब्रिड मॉडल लाएगी और बहुत कुछ। हुंडई ने आगामी न्यू जनरेशन 2025 वेन्यू के दो अहम फीचर की जानकारी भी दी है।

निसान मैग्नाइट एएमटी सीएनजी लॉन्च

निसान ने पहले मैग्नाइट में डीलरशिप फिटेड सीएनजी का विकल्प शामिल किया था, लेकिन यह विकल्प केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट में उपलब्ध था। अब कंपनी ने मैग्नाइट एएमटी में भी सीएनजी का विकल्प शामिल किया है। अभी यह रेट्रोफिटमेंट 13 राज्यों में उपलब्ध है।

टोयोटा हाइराइडर एयरो एडिशन लॉन्च

फेस्टिव सीजन के मौके पर टोयोटा ने हाइराइडर का स्पेशल एयरो एडिशन पेश किया है। यह एसेसरीज पैकेज है जिसके लिए 31,999 रुपये अतिरिक्त लगते हैं। एयरो एडिशन को एसयूवी कार के सभी पांचों वेरिएंट्स के साथ पेश किया गया है। यह चार कलर: रेड, व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक में उपलब्ध है।

दिवाली ऑफर

अगर आप नई कार घर लाने की सोच रहे हैं तो अभी सही समय है। अधिकांश कार कंपनियां दिवाली ऑफर की पेशकश कर रही है, जिनके बारे में हमने पिछले सप्ताह बताया था। आप कार डिस्काउंट ऑफर की जानकारी नीचे खबरों में देख सकते हैं:

