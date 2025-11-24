क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने खरीदी 75 लाख रुपये की एमजी साइबरस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर, जानिए इसकी खासियत

प्रकाशित: नवंबर 24, 2025 07:19 pm । भानु

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाली क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम कीमत, पैन इंडिया) की कीमत वाली एमजी साइबरस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर खरीदी है। उन्होंने साइबरस्टर का 'एंडीज़ ग्रे' कलर चुना है, जो रेड कलर के कन्वर्टिबल रूफ के साथ आता है। गौरतलब है कि एमजी साइबरस्टर को भारत भर में अपने 'एमजी सिलेक्ट' डीलरशिप नेटवर्क के ज़रिए विशेष रूप से बेचा जा रहा है।

एमजी साइबरस्टर: क्या कुछ दिया गया है खास

एमजी साइबरस्टर एक 2-डोर इलेक्ट्रिक रोडस्टर है जिसका आकर्षक डिज़ाइन निश्चित रूप से सबका ध्यान आकर्षित करता है। इसकी सबसे खास बात इसके सिज़र डोर हैं, जो साइबरस्टर को देश में सबसे किफायती विकल्प बनाते हैं। इसके आगे के हिस्से में पेटल शेप्ड एलईडी हेडलाइट्स और चौड़ी ग्रिल दी गई है, जो इसे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देती है। इसमें 20-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, और रेड ब्रेक कैलिपर्स इसके स्पोर्टी लुक को और निखारते हैं। पीछे की तरफ, इसमें इन्वर्टेड-एल शेप्ड कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स और एरो शेप के लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं।

अंदर, साइबरस्टर में फाइटर जेट से इंस्पायर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जिसकी ख़ासियत ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर के लिए 7-इंच और 10.25-इंच डिस्प्ले, और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए 7-इंच टचस्क्रीन शामिल है) है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक एडिशनल स्क्रीन भी दी गई है। स्टीयरिंग व्हील और स्पोर्ट सीटों को स्पोर्टी लुक देने के लिए रेड लेदरेट से सजाया गया है। लॉन्च कंट्रोल के लिए स्टीयरिंग व्हील पर एक अलग राउंड डायल दिया गया है, जबकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए लेवल एडजस्ट करने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

इसमें इलेक्ट्रिक रूप से खुलने और फोल्ड हो सकने वाली रूफ, मेमोरी फ़ंक्शन वाली 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हीटेड सीटें और 8-स्पीकर वाला बोस ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें 4 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं।

बैटरी पैक और रेंज

एमजी साइबरस्टर में 77 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, यहां देखिए इसकी विशेषताएं:

बैटरी पैक 77 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट I+II) 580 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 2 पावर 510 पीएस टॉर्क 725 एनएम ड्राइव ऑल-व्हील-ड्राइव

एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकल

यह इलेक्ट्रिक रोडस्टर महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है।

कंपेरिजन

भारत में एमजी साइबरस्टर के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई कार मौजूद नहीं है। हालांकि इसे बीएमडब्ल्यू जेड4 के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर चुना जा सकता है। आप इस लिंक पर जाकर दोनों के बीच डिज़ाइन कंपेरिजन भी देख सकते हैं।