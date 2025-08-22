सभी
    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स का टीजर हुआ जारी: मिलेगा नया एक्सटीरियर और इंटीरियर एवं ज्यादा फीचर्स, जल्द होगी लॉन्च

    प्रकाशित: अगस्त 22, 2025 06:58 pm । भानु

    39 Views
    • 16 इंच ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स के साथ ऑल ब्लैक एक्सटीरियर थीम दिखाई गई है टीजर में 
    • नए रियर सेंटर आर्मरेस्ट और संभावित एंबिएंट लाइटिंग के साथ ब्लैक और टैन इंटीरियर थीम दी गई है इसमें
    • रेगुलर मॉडल की तरह 10.2 इंच टचस्क्रीन और 7 इंच ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलेंगे बसॉल्ट एक्स में
    • रेगुलर मॉडल वाले इंजन ऑप्शंस ही मिलेंगेे इसमें 
    • भारत में सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स की प्री-बुकिंग्स 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी गई है। 

    हाल ही में सिट्रोएन सी3 एक्स को पेश करने के बाद अब फ्रांस की ये कारमेकर सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसका हाल ही में टीजर जारी किया गया है। इस टीजर में इस सिट्रोएन एसयूवी कूपे के इंटीरियर डिजाइन के साथ् साथ एक्सटीरियर की भी झलक दिखाई गई है। भारत में सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स की प्री-बुकिंग्स 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी गई है। 

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स रेंज की इन टीजर इमेज के जरिए जानिए क्या कुछ दिया गया है खास? जानिए आगे:

    क्या कुछ खास आया नजर?

    टीजर इमेज में इस एसयूवी कूपे के साइड प्रोफाइल को दिखाया गया है जिसमें बसॉल्ट के डार्क एडिशन की तरह ऑल ब्लैक थीम दी गई है जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। इसमें रेगुलर मॉेडल के समान 16 इंच के ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    जहां इसके एक्सटीरियर में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आए हैं तो वहीं इंटीरियर में रेगुलर मॉडल में दी गई ऑल व्हाइट इंटीरियर थीम के कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक और टैन थीम दी गई है। इसके अलावा इसमें दो कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो इस एसयूवी कूपे में एक नया फीचर है। 

    एक टीजर फोटो में डैशबोर्ड पर एक अलग सी स्ट्रिप भी नजर आई है जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स में एंबिएंट लाइटिंग सेटअप दे सकती है। 

    अन्य फीचर्स और सेफ्टी

    सिट्रॉएन बेसाल्ट एक्स में रेगुलर मॉडल की तरह 10.2-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए एडजस्टेबल अंडर-थाई सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक एसी और वायरलेस फोन चार्जर भी मिलेगा, लेकिन इसमें सनरूफ नहीं होगा।

    सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज और सेंसर वाला रियर पार्किंग कैमरा शामिल होंगे।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स में रेगुलर मॉडल के समान नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे जिनका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से है:

    इंजन 

    1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    82 पीएस 

    110 पीएस 

    टॉर्क 

    115 एनएम  

    205 एनएम तक 

    ट्रांसमिशन 

    5-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड ऑटोमेटिक 

    संभावित कीमत और कंपेरिजन

    रेगुलर वेरिएंट्स के मुकाबले सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स की कीमत थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है। बता दें कि सिट्रोएन बसॉल्ट कार की कीमत 8.32 लाख रुपये से लेकर 14.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। सिट्रोएन बसॉल्ट का सीधा मुकाबला टाटा कर्व से है और ये हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और मारुति ग्रैंड विटारा का एक स्टाइलिश विकल्प भी है।

