सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स एसयूवी में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई अतिरिक्त फीचर भी जोड़े गए हैं

सिट्रोएन नई एयरक्रॉस एक्स को भारत में लॉन्च कर चुकी है। इस गाड़ी में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, साथ ही इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। अब सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स गाड़ी डीलरशिप पर पहुंचना भी शुरू हो गई है। इसकी कीमत 8.29 लाख रुपये से 13.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत। यदि आप जानना चाहते हैं कि सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं तो इस एसयूवी कार पर तस्वीरों के जरिए एक नजर डाल सकते हैं :-

आगे की डिजाइन

एयरक्रॉस एक्स का एक्सटीरियर काफी हद तक पहले जैसा ही है। आगे की तरफ इसमें टू-पीस एलईडी डीआरएल्स, नए मोनोपॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, और स्लिम क्रोम इंसर्ट के साथ ग्रिल दी गई है। इसमें आगे वाले हिस्से पर बीच में डबल शेवरॉन सिट्रोएन लोगो दिया गया है। आगे वाले बंपर पर इसमें फॉग लैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे काफी आकर्षक लुक देती है।

साइड

इसकी साइड प्रोफाइल जानी पहचानी लगती है, लेकिन इस पर डुअल-टोन ब्लैक रूफ, ब्लैक रूफ रेल्स और ब्लैक आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ओआरवीएम्स) के साथ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में व्हील आर्क के आसपास ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

पीछे की तरफ इसमें रैपअराउंड एलईडी टेललैंप्स के बीच में ग्लॉस ब्लैक कनेक्टेड पैनल, सिल्वर स्किड प्लेट और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इस गाड़ी में पीछे की साइड पर एयरक्रॉस नाम के आगे 'एक्स' बैजिंग भी दी गई है जो दर्शाती है कि यह इसका अपडेटेड वेरिएंट है।

कलर

एयरक्रॉस एक्स गाड़ी में नया डीप फॉरेस्ट ग्रीन शेड शामिल किया गया है। यह गाड़ी 6 कलर ऑप्शन : पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे , प्लेटिनम ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पर्ला नेरा ब्लैक और गार्नेट रेड में भी आती है।

पोलर व्हाइट, प्लेटिनम ग्रे और कॉस्मो ब्लू कलर डुअल-टोन ऑप्शन में भी उपलब्ध है, जबकि गार्नेट रेड ऑप्शन केवल डुअल टोन ऑप्शन में आता है।

इंटीरियर

केबिन के अंदर इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया गया है जिस पर नई ब्लैक और टैन कलर थीम मिलती है। ज्यादा प्रीमियम फील के लिए इसमें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है I इसमें डैशबोर्ड पर कॉपर हाइलाइट दिए गए हैं, जबकि फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम पर इसमें पतले बेजल दिए गए हैं।

इसमें स्टोरेज स्पेस के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट और क्लाइमेट कंट्रोल को आसानी से एक्सेस करने के लिए फंक्शनल फिजिकल बटन दिए गए हैं।

इस गाड़ी में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ माउंटेड ऑडियो और कॉल कंट्रोल्स दिए गए हैं। एयरक्रॉस एक्स गाड़ी 7-सीटर लेआउट में आती है, जबकि इसका बेस वेरिएंट 5-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

पैसेंजर कंफर्ट के लिए इसमें सेकंड रो पर रूफ माउंटेड एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। हालांकि, इसमें सेकंड रो पैसेंजर के लिए रियर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, जो कि इस प्राइस में आने वाली कई दूसरी कारों में मिलता है।

फीचर और सेफ्टी

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स में कई सारे नए फीचर दिए गए हैं जिसमें यह शामिल हैं :-

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

क्रूज कंट्रोल

वायरलेस फोन चार्जर

ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री

25,000 रुपये में ऑप्शनल 360-डिग्री कैमरा सिस्टम

इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए कारा वॉइस असिस्टेंट

इसके अलावा इसमें 10.2-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर मिलने जारी हैं।

सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स कार को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (यहां देखें क्रैश टेस्ट रिजल्ट) मिल चुकी है। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल-होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

सिट्रोएन एयरक्रॉस एसयूवी में दो इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि एयरक्रॉस एक्स के टॉप वेरिएंट में केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पावर 82 पीएस 110 पीएस टॉर्क 115 एनएम 190 एनएम (एमटी) / 205 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमेटिक माइलेज 17.5 किमी/लीटर 18.5 किमी/लीटर (एमटी), 17.6 किमी/लीटर (एटी)

अतिरिक्त प्राइस पर इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेरोल इंजन के साथ रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन भी दिया गया है।

मुकाबला

सिट्रोएन एयरक्रॉस का मुकाबला मारुति विक्टोरिस, मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, टाटा कर्व, सिट्रोएन बसॉल्ट, होंडा एलिवेट, फोक्सवैगन टाइगन और स्कोडा कुशाक से है।