    सिट्रोएन एयरक्रॉस vs मारुति विक्टोरिस: भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर कंपेरिजन

    संशोधित: अक्टूबर 01, 2025 10:37 am | सोनू

    63 Views
    सिट्रोएन एयरक्रॉस और मारुति विक्टोरिस दोनों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन विक्टोरिस ने वयस्क पैसेंजर और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए ज्यादा स्कोर प्राप्त किया है

    Citroen Aircross, Maruti Victoris

    भारत एनकैप (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) ने हाल ही में कई कारों का क्रैश टेस्ट किया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट टेस्ट सिट्रोएन एयरक्रॉस का हुआ है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और बच्चों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली है। इसका सीधा मुकाबला मारुति विक्टोरिस है, जिसका भी हाल ही में भारत एनकैप क्रैश टेस्ट हुआ है और इसे बच्चों व बड़ों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। यहां हमने दोनों एसयूवी कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर का कंपेरिजन किया है, तो दोनों में कौनसी एसयूवी कार ज्यादा सुरक्षित है जानेंगे आगे:

    क्रैश टेस्ट परिणाम

    पैरामीटर

    सिट्रोएन एयरक्रॉस

    मारुति विक्टोरिस

    वयस्क पैसेंजर सेफ्टी स्कोर

    27.05/32

    31.66/32

    चाइल्ड सेफ्टी स्कोर

    40/49

    43/49

    वयस्क पैसेंजर सेफ्टी रेटिंग

    5-स्टार

    5-स्टार

    चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग

    4-स्टार

    5-स्टार

    फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    11.05/16

    15.66/16

    साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट स्कोर

    16/16

    16/16

    साइड पोल टेस्ट

    ठीक

    ठीक

    डायनामिक स्कोर (चाइल्ड सेफ्टी)

    24/24

    24/24

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर (चाइल्ड सेफ्टी)

    12/12

    12/12

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर (चाइल्ड सेफ्टी)

    4/13

    7/13

    सिट्रोएन एयरक्रॉस

    Citroen Aircross Bharat NCAP Crash Test

    फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल क्रैश टेस्ट में सिट्रोएन एयरक्रॉस में ड्राइवर और को-ड्राइवर के सिर और गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। हालांकि ड्राइवर की छाती की सुरक्षा ‘मार्जिनल’ थी, वहीं को-ड्राइवर की छाती की सुरक्षा ‘पर्याप्त’ बताई गई। फ्रंटल क्रैश टेस्ट में आगे वाले दोनों व्यक्ति की पेल्विस को ‘मार्जिनल’ स्कोर मिला। ड्राइवर की टिबिया को ‘पर्याप्त’ और को-ड्राइवर की टिबिया को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। साइड मूवेबल बैरियर और साइड पोल टेस्ट में डमी के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

    यह भी पढ़ें: सिट्रोएन एयरक्रॉस को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

    बच्चों की सुरक्षा जांचने के लिए 18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को पीछे फेस वाली चाइल्ड सीट पर बैठाया गया। आगे और साइड से हुए टेस्ट में दोनों डमी का डायनामिक स्कोर क्रमश: 8 में से 8 और 4 में से 4 पॉइंट रहा। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एयरक्रॉस को व्हीकल असेसमेंट में 13 में से 4 पॉइंट मिले, जिसके चलते बच्चों की सुरक्षा के लिए इसकी सेफ्टी रेटिंग 4-स्टार रही।

    मारुति विक्टोरिस

    Maruti Victoris Bharat NCAP crash test

    सिट्रोएन एयरक्रॉस की तुलना में मारुति विक्टोरिस ने फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में आगे बैठे दोनों व्यक्ति को ओवरऑल बेहतर सुरक्षा दी। इसमें दोनों व्यक्ति के सिर और गर्दन को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली, जबकि ड्राइवर की छाती का स्कोर ‘पर्याप्त’ था। ड्राइवर की दोनों टिबिया को भी ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली। को-ड्राइवर की छाती, पेल्विस, और टिबिया को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली। साइड मूवेबल डिफोरमेबल बैरियर और साइड पोल टेस्ट में व्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को ‘अच्छी’ सुरक्षा मिली।

    यह भी पढ़ें: मारुति विक्टोरिस को क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

    18 महीने और 3 साल के बच्चे की डमी को पीछे फेस वाली चाइल्ड सीट पर बैठाया गया था। आगे और साइड से हुए टेस्ट में इन्हें क्रमश: 8 में से 8 और 4 में से 4 रेटिंग मिली। विक्टोरिस का व्हीकल असेसमेंट स्कोर 13 में से 7 था, जो एयरक्रॉस से ज्यादा है। इसलिए विक्टोरिस को बच्चों की सुरक्षा के लिए भी पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली।

    निष्कर्ष

    दोनों एसयूवी कार को वयस्क पैसेंजर की सुरक्षा के लिए पूरी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, लेकिन विक्टोरिस में फ्रंटल ऑफसेट डिफोरमेबल बैरियर टेस्ट में आगे वाली दोनों सीट पर बैठे पैसेंजर को बेहतर सुरक्षा मिली। इसके अलावा एयरक्रॉस को बच्चों की सुरक्षा के लिए व्हीकल असेसमेंट में भी कम स्कोर मिला, इसलिए इसे विक्टोरिस की तुलना में कम स्टार मिले।

    सेफ्टी फीचर

    Citroen Aircross Bharat NCAP

    सिट्रोएन एयरक्रॉस: सिट्रोएन ने एयरक्रॉस कार में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं।

    Maruti Victoris Bharat NCAP

    मारुति विक्टोरिस: वहीं विक्टोरिस में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईबीडी के साथ एबीएस, ईएससी, 360 डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) (पेट्रोल-एटी वेरिएंट तक सीमित) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    प्राइस और कंपेरिजन

    सिट्रोएन एयरक्रॉस

    मारुति विक्टोरिस

    8.32 लाख रुपये से 14.1 लाख रुपये

    10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

    दोनों एसयूवी कार का मुकाबला मारुति ग्रैंड विटारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा हाइराइडर, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, और होंडा एलिवेट से है।

    सिट्रोएन एयरक्रॉस पर अपना कमेंट लिखें

