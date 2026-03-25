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    चाइनीज कार कंपनी रॉक्स मोटर ने भारत में Adamas एसयूवी को कराया पेटेंट

    यह खबर चाइनीज कार कंपनी के जेएसडब्ल्यू मोटर के जरिए जेटूर टी2 को भारत में लाने का फैसला किए जाने के कुछ समय बाद आई है

    प्रकाशित: मार्च 25, 2026 07:38 pm । सोनू

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    Rox Adamas

    हाल ही में जेएसडब्ल्यू मोटर ने भारत के कार बाजार में कदम रखने की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी जेटूर टी2 एसयूवी को यहां पेश करेगी। अब हमारे पास और भी खबर है, दूसरी चाइनीज कार कंपनी रॉक्स मोटर भी भारत में अपनी गाड़ी उतारने की तैयारी में है। रॉक्स मोटर ने भारत में अपने पहले प्रोडक्ट का पेटेंट कराया है, यह एक इलेक्ट्रिक एसयूवी कार होगी जिसे Adamas नाम दिया गया है। हालांकि इस बात की अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है कि ये एसयूवी कार वास्तव में भारत आएगी भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी ने यह कदम अपने प्रोपर्टी राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए उठाया हो।

    Rox Adamas
    Rox Adamas

    भारत के एसयूवी कार सेगमेंट में रोमांच काफी बढ़ रहा है, ऐसे में यहां हम जानेंगे अगर एडमास भारत में आती है तो ये कैसी होगी।

    Adamas एसयूवी के बारे में ज्यादा जानकारी

    एक्सटीरियर

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में रॉक्स एडमास एक 5 मीटर लंबी लग्जरी एसयूवी कार है, जो सड़क पर अपनी शानदार मौजूदगी के साथ ऑफ रोडिंग में भी सक्षम है। इसका डिजाइन बोल्ड और अपराइट है, जिसका बॉक्सी शेप इसे टफ और प्रैक्टिकल लुक देता है, साथ ही इसमें 21-इंच अलॉय व्हील और एलईडी लाइटिंग जैसे मॉडर्न एलिमेंट्स भी मिलते हैं। पीछे की तरफ स्पेयर व्हील और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस से यह पता चलता है कि ये केवल शहर में चलाने के लिए नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा के लिए बनी है।

    Rox Adamas

    लंबाई: 5298 मिलीमीटर। चौड़ाई: 1985 मिलीमीटर। ऊंचाई: 1856 मिलीमीटर। व्हीलबेस: 3010 मिलीमीटर

    Rox Adamas

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में एडमास कार पांच एक्सटीरियर कलर: डेजर्ट गोल्ड, एमराल्ड ग्रीन, बसाल्ट ग्रे, पोलर व्हाइट और ओब्सिडियन ब्लैक में उपलब्ध है।

    केबिन

    एडमास 6 और 7 सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध है। केबिन में चार प्रीमियम थीम: एमथिस्ट पर्पल, अंबर ऑरेंज, पर्ल ब्लैक, और जेड व्हाइट मिलती है, जो केबिन को लग्जरी फील देती है। दूसरी पंक्ति की सीटों को रिक्लाइनिंग, मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक फुल फ्लेट मोड भी है जिससे पैसेंजर लंबे सफर में आराम कर सकते हैं या सो सकते हैं। इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री काफी उच्च गुणवत्ता वाली है, और इसका ओवरऑल लेआउट साफ-सुथरा और इस्तेमाल में आसान है।

    Rox Adamas

    फीचर और सेफ्टी

    एडमास में काफी शानदार फीचर भी दिए गए हैं। इसकी फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक 15.7-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन, और पीछे वाले पैसेंजर के लिए स्क्रीन शामिल है। अन्य फीचर में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एक हीटेड और 4 तरह से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, सन शेड, ट्रिपल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीएम 2.5 फिल्टर, 256 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, कीलेस एंट्री, स्मार्टफोन इनेबल की, 12 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली पैसेंजर सीट, सीट हीटिंग, और दूसरी पंक्ति में 8 पावर एडजस्टमेंट (कैप्टन सीट वर्जन) शामिल है। इसमें व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) फंक्शन के जरिए पावर क्षमता भी है। सेफ्टी फीचर में 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल है।

    पावरट्रेन

    एडमास के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1.5-लीटर 4-सिलेंडर प्लग-इन हाइब्रिड

    बैटरी पैक

    56.01 केडब्ल्यूएच

    पावर

    475 पीएस

    टॉर्क

    740 एनएम

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे)

    5.5 सेकंड

    ड्राइव

    ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव

    Rox Adamas

    भारत में कब लॉन्च होगी?

    रॉक्स एडमास को भारत में जल्द लॉन्च नहीं किया जाएगा। हालांकि, अगर इसे यहां उतारने की पुष्टि होती है, यह जेटूर टी2 और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी गाड़ियों का मजबूत हाइब्रिड विकल्प बन सकती है।

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