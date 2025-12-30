2025 में कारदेखो के इंस्टाग्राम पेज पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये 10 रील्स, जानिए इनके बारे में
प्रकाशित: दिसंबर 30, 2025 12:03 pm । cardekho
मास-मार्केट कारों से लेकर प्रीमियम एसयूवी और इलेक्ट्रिक कारों तक, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो कंटेंट ने 2025 में ऑटोमोटिव कन्वर्सेशन को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई
साल 2025 भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा साल साबित हुआ। इस साल आईसीई, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कई सारे नए लॉन्च, फेसलिफ्ट वर्जन और कॉन्सेप्ट मॉडल्स देखने को मिले। यह एक्साइटमेंट सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दी, जहां शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट लेटेस्ट अपडेट, फर्स्ट लुक और फीचर हाइलाइट के लिए सबसे पसंदीदा फॉर्मेट बन गया।
इंस्टाग्राम पर कारदेखो की रील्स कार खरीदने वालों के लिए एक जरूरी जरिया बन गईं। चाहे नए लॉन्च हुए मॉडल का क्विक वॉकअराउंड हो, कोई शानदार फीचर हाइलाइट हो, या फिर सड़क पर नजर आई कोई ऐसी कार जिसने लोगों में उत्सुकता जगाई हो, व्यूअर साफ तौर पर ऐसे कंटेंट की तरफ आकर्षित हुए।
हमनें पूरे साल जितनी भी रील्स शेयर कीं उनमें से कुछ चुनिंदा रील्स व्यूज, शेयर और ओवरऑल एंगेजमेंट के मामले में बाकी सभी रील्स से कहीं आगे रहीं। यहां हमनें साल 2025 में कारदेखो के इंस्टाग्राम पेज पर सबसे ज्यादा देखी गई 10 रील्स शेयर की है तो चलिए इस पर डालते हैं एक नजर :-
भारत में टेस्ला
व्यूज : 3.5 मिलियन से ज्यादा
लंबे इंतजार के बाद टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में 2025 में एंट्री कर ली है। टेस्ला की पहली कार मॉडल वाई की ऑफिशियल लॉन्चिंग पर हमनें इस एसयूवी कार की रील कारदेखो पेज पर शेयर की थी जिसमें गाड़ी का एक्सटीरियर और शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दिखाई गई थी, उसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा भारतीय सड़कों पर आखिरकार सेल्फ-ड्राइविंग कारों के आने के सवाल ने सभी कार लवर्स के लिए इसे बहस का मुद्दा बना दिया।
एसएमवी एटोर एन1200 - जमीन हो या दल-दल रुकता ही नहीं!
व्यूज : 2.7 मिलियन से ज्यादा
भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक मजबूत व्हीकल के बारे में रील। एसएमवी एटोर भारतीय सेना के लिए एक शानदार गाड़ी है और इस रील में हम आपको बताते हैं कि यह इतनी खास क्यों है। सेना को ऐसी मशीनें चाहिए जो उन्हें कहीं भी ले जा सकें और एसएमवी एटोर एक बेहद भरोसेमंद गाड़ी है। हमनें इस रील में इसके फंक्शन्स, सीटिंग केपेसिटी आदि के बारे में बताया है।
ईवी से जुड़ी एक मजेदार बात
व्यूज : 2.4 मिलियन से ज्यादा
इलेक्ट्रिक कारों पर एक मजेदार रील और वह इंजन के मामले में आईसीई-पावर्ड कारों से कैसे अलग हैं, और यहां इसमें कोई इंजन मौजूद नहीं है। यह मजेदार 5 सेकंड की रील कुछ ऐसी है जिसे आप ऑफिस में एक व्यस्त दिन के बाद जरूर देखना चाहेंगे।
जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा कारों की कीमतें
व्यूज : 2.4 मिलियन से ज्यादा
टाटा भारत की टॉप कार बनाने वाली कंपनियों में से एक है और इसके यह आंकड़े बिलकुल झूठ नहीं बोलते। 2025 में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबर जीएसटी 2.0 का लागू होना थी। इस रील में हमनें नए टैक्स स्ट्रक्चर की घोषणा के बाद सभी टाटा कारों की अपडेटेड कीमतें बताई हैं।
टाटा सिएरा लोगों को कर रही है आकर्षित
व्यूज : 1.9 मिलियन से ज्यादा
यह रील आइकॉनिक टाटा सिएरा की शानदार वापसी को हाइलाइट करती है, जिसमें इसकी जबरदस्त रोड प्रजेंस और एक पसंदीदा एसयूवी नेमप्लेट का मॉडर्न रूप दिखाया गया है जिसने लोगों को काफी आकर्षित किया। इसकी स्टाइलिश डिजाइन और मॉडर्न फीचर इसे शॉर्ट-फॉर्म वीडियो फॉर्मेट में सबसे अलग बनाते हैं। फैंस को नॉस्टैल्जिक अपील और नई टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन काफी पसंद आ रहा है। ऑन-रोड फुटेज इस रील को काफी एंगेजिंग और शेयर करने लायक बना रही है और इसमें यह देखना दिलचस्प है कि कैसे बाइकर्स नई सिएरा को देखने के लिए अपना सिर घुमा रहे हैं।
महिंद्रा विजन एस
व्यूज : 1.7 मिलियन से ज्यादा
महिंद्रा विजन एस से भारत में 15 अगस्त को पर्दा उठा था, जिसमें यह दिखाया गया था कि महिंद्रा के अपकमिंग एस मॉडल्स कैसे नजर आएंगे। विजन एस मिनी डिफेंडर वाइब देती है, जो इसे देखने वालों के लिए और भी आकर्षक बनाती है।
महिंद्रा अरमाडो- क्या है ये?
व्यूज: 1.6 मिलियन से ज्यादा
क्या आपको लगता था कि महिंद्रा थार रॉक्स ही काफी है? खैर, भारतीय सेना इससे असहमत होगी क्योंकि उन्हें बेहद सक्षम और अत्याधुनिक महिंद्रा अरमाडो चलाने का मौका मिलता है। एक ऐसी गाड़ी जो मशीन गन से लेकर राइफल तक, हर तरह के हमले झेल सकती है। यह वीडियो ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारी में रुचि रखने वालों के साथ-साथ भारतीय सेना का भी ध्यान खींचता है। अरमाडो जैसी सक्षम गाड़ियों के बारे में जानना वाकई देखने लायक कंटेंट है, और हमें खुशी है कि दर्शकों ने इसे पसंद किया।
फोर्स अरबानिया- एक ऐसी लग्जरी जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम
व्यूज: 1.5 मिलियन से ज्यादा
फोर्स अरबानिया के बारे में यह वीडियो हमारे दर्शकों को दिखाता है कि लग्जरी का मतलब हमेशा बहुत महंगा होना या पारंपरिक एसयूवी या सेडान होना जरूरी नहीं है। अरबानिया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपकी बेहतरीन बिजनेस क्लास गाड़ी है। इस वीडियो में हमनें ये बताने की कोशिश की है कि इसे क्या खास बनाता है और इसमें कौन-कौन से फीचर्स मौजूद हैं जो आपको एक शानदार एक्सपीरियंस देते हैं।
टाटा सिएरा कलर विकल्प
व्यूज: 1.4 मिलियन से ज्यादा
अब तक, संभवतः आपने नई टाटा सिएरा की कई रीलें देख ली होंगी। सिएरा की एक ऐसी ही रील ने हमारा ध्यान खींचा है, जिसमें हम इसके कलर विकल्प दिखा रहे हैं। यह रील नई सिएरा के विभिन्न कलर को डिस्प्ले करती है, जिससे आपको यह स्पष्ट अंदाजा हो जाता है कि अलग-अलग रंगों में सिएरा कैसी दिखेगी।
टाटा सिएरा साउंड सिस्टम
व्यूज- 1.3 मिलियन से ज्यादा
इस वीडियो में हमने ये दिखाया है कि सिएरा का डॉल्बी एटमॉस वाला 12-स्पीकर साउंड सिस्टम कैसे काम करता है। भारतीयों को संगीत बहुत पसंद है, और अपनी कार में अपने पसंदीदा गाने सुनना वाकई आनंददायक हो सकता है। सिएरा का नया सराउंड साउंड सिस्टम वाकई बेहतरीन है, और हमारा वीडियो इसे साबित करता है।
कारदेखो की राय…
ये कुछ ऐसे इंस्टाग्राम रील्स थे जिन्हें 2025 में हमारे दर्शकों ने खूब पसंद किया, और हम पूरे साल हमारे कंटेंट को मिले प्यार, शेयर और एंगेजमेंट के लिए दर्शकों के बेहद आभारी हैं। क्विक फर्स्ट लुक्स और फीचर हाइलाइट्स से लेकर ऑन-रोड स्पॉटिंग और ट्रेंडिंग लॉन्च तक, आपकी प्रतिक्रिया ने शॉर्ट-फॉर्म ऑटोमोटिव कंटेंट के बढ़ते प्रभाव को फिर से साबित कर दिया।
जैसे-जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री नए विचारों, नई टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं का गवाह बनने के लिए तैयार है। और चाहे यह सफर कैसा भी हो, हम आपको अपडेट रखने और कार खरीदने के आपके फैसलों को आसान बनाने के लिए सटीक, जानकारीपूर्ण और निष्पक्ष रील्स देना जारी रखेंगे।
तब तक, हमें बताएं कि आप किस तरह के रील्स देखना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है।