महिंद्रा एक्सईवी 9एस बेस वेरिएंट पैक वन में क्या कुछ मिलता है खास, इन 10 तस्वीरों के जरिए जानिए यहां

प्रकाशित: दिसंबर 01, 2025 06:41 pm । स्तुति

महिंद्रा एक्सईवी 9एस पैक वन अबव वेरिएंट में कई ऐसे शानदार फीचर दिए गए हैं जिससे यह बेस वेरिएंट की तरह नहीं लगता है

महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की शुरूआती कीमत 19.95 लाख रुपये (यहां देखें पूरी कीमत) रखी गई है। यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कार चार वेरिएंट : पैक वन अबव, पैक टू अबव, पैक थ्री और पैक थ्री अबव में आती है। हम इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट की तस्वीरें पहले साझा कर चुके हैं, अब हम आपको इसके बेस वेरिएंट पैक वन अबव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कीमत 19.95 लाख रुपये से 21.95 लाख रुपये के बीच रखी गई है। इन 10 तस्वीरों के जरिए जानिए एक्सईवी 9एस के बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास :-

आगे की डिजाइन

बेस वेरिएंट होने के बावजूद एक्सईवी 9एस पैक वन अबव वेरिएंट बाहर से टॉप वेरिएंट जैसा लगता है। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स के साथ बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है, जिसकी डिजाइन महिंद्रा एक्सईवी 9ई के जैसी है। आगे की साइड पर इसमें सेंटर पर इल्युमिनेटेड इंफिनिटी 'महिंद्रा' लोगो के साथ क्लोज़्ड ऑफ ग्रिल दी गई है। गौर से देखने पर आप महसूस करेंगे कि इसमें 360-डिग्री कैमरा फंक्शन के लिए फ्रंट कैमरा नहीं दिया गया है। इस वेरिएंट में सेंटर-लिट एलईडी लाइट बार, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, और वेलकम/गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन नहीं दिया गया है।

छोटी जानकारियां क्रोम सराउंड के साथ ब्लैक आउट स्किड प्लेट इसे स्पोर्टी लुक देती है।

साइड

एक्सईवी 9एस के एंट्री लेवल वेरिएंट और टॉप वेरिएंट की साइड प्रोफाइल के बीच अंतर का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, ब्लैक आउट पिलर दिए गए हैं, जबकि टर्न इंडिकेटर को इसमें ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) पर पोजिशन किया गया है। इसमें चार्जिंग पोर्ट फ्लैप को रियर फेंडर पर दिया गया है।

इसमें साइड फेंडर पर 'पैक वन' बैजिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें कवर के साथ 18-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

छोटी जानकारियां इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार की पूरी लंबाई पर दी गई ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग इसे काफी प्रीमियम लुक देती है।

इसमें पीछे वाले दरवाजे के नीचे की तरफ साइड क्लैडिंग पर 'इंग्लो' बैजिंग दी गई है।

पीछे की डिजाइन

एक्सईवी 9एस पैक वन अबव वेरिएंट के पीछे का लुक टॉप वेरिएंट जैसा है। पीछे की तरफ इसमें इल्युमिनेटेड लोगो के साथ एलईडी टेललाइट, रूफ स्पॉइलर और ब्लैक आउट ट्रिम के साथ रियर बंपर दिया गया है। इसमें टेलगेट पर एक्सईवी 9एस बैजिंग के साथ रेड कलर में 'एस' हाइलाइट दिया गया है।

छोटी जानकारियां इसमें टेललाइट पर पिक्सेलेटेड एलईडी पैटर्न दिया गया है जो इसे आकर्षक लुक देता है।

इंटीरियर

केबिन के अंदर एंटर करते ही आपको हैरानी होगी कि यह इसका एंट्री-लेवल वेरिएंट है या नहीं। इसमें ब्लैक कलर केबिन थीम दी गई है और इसका डैशबोर्ड लेआउट टॉप वेरिएंट जैसा है। एंट्री-लेवल वेरिएंट होने के बावजूद इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट सेंटर और को-ड्राइवर के लिए 12.3-इंच) दिया गया है। इसमें इल्युमिनेटेड इंफिनिटी 'महिंद्रा' लोगो के साथ नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

इसमें सेंटर कंसोल पर पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है और इस पर शिफ्टर, इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के लिए बटन और ऑटो होल्ड फीचर दिया गया है। एक्सईवी 9एस पैक वन अबव वेरिएंट में ऑटोमैटिक एसी, टिल्ट-एंड-टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें पैनोरमिक सनरूफ (स्टैंडर्ड), रियर एसी वेंट, फ्रंट और सेकंड रो के लिए आर्मरेस्ट जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 6 एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी दिया गया है।

बेस मॉडल की फीचर लिस्ट काफी बड़ी है, लेकिन यदि आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आप इसका टॉप वेरिएंट चुन सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में डुअल-ज़ोन एसी, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम, और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर दिए गए हैं। यहां देखें एक्सईवी 9एस एसयूवी के वेरिएंट-वाइज फीचर से जुड़ी जानकारी।

इस गाड़ी में तीसरी रो के पैसेंजर के लिए फैन कंट्रोल नॉब के साथ डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं।

छोटी जानकारियां एक्सईवी 9एस में डुअल-टोन ब्लैक और ग्रे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है।

इसमें लेदरेट रैप्ड गियर शिफ्ट सिलेक्टर दिया गया है।

बैटरी पैक, मोटर व रेंज

महिंद्रा एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में तीन बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 59 केडब्ल्यूएच 70 केडब्ल्यूएच 79 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 1 पावर 231 पीएस 245 पीएस 286 पीएस टॉर्क 380 एनएम 380 एनएम 380 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी फेज I+II) 521 किलोमीटर 600 किलोमीटर 679 किलोमीटर ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव रियर-व्हील-ड्राइव

एमआईडीसी - मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल



यह ध्यान देना जरूरी है कि एक्सईवी 9एस इलेक्ट्रिक एसयूवी के एंट्री-लेवल पैक वन अबव वेरिएंट में केवल 59 केडब्लूएच और 79 केडब्लूएच बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यदि आप इसे बुक करना चाहते हैं तो यहां इसकी जानकारी देख सकते हैं। इस गाड़ी का मुकाबला टाटा सफारी ईवी और बीवाईडी ईमैक्स 7 से रहेगा।