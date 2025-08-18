महिंद्रा विजन टी एसयूवी कॉन्सेप्ट पर इन 7 तस्वीरों के ​जरिए डालिए एक नजर

फ्रीडम एनयू इवेंट में महिंद्रा की ओर से शोकेस किए गए 4 कॉन्सेप्ट में से महिंद्रा विजन टी एसयूवी कॉन्सेप्ट से भी पर्दा उठाया था। ये दरअसल महिंद्रा थार ई कॉन्सेप्ट का एक ज्यादा इवॉल्व्ड वर्जन है जिसे दक्षिण अफ्रीका में साल 2023 से पर्दा उठाया गया था। विजन टी को महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। तस्वीरों के जरिए इस कॉन्सेप्ट पर डीटेल्स के साथ डालिए एक नजर:

आगे का डिजाइन

आगे की बात करें तो विजन टी में 6 स्लैट स्प्ल्टि ग्रिल दी गई है जो महिंद्रा थार रॉक्स से इंस्पायर्ड है। इसमें वर्टिकल एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स स्ट्राप्स के साथ स्क्वायर शेप की हेडलाइट दी गई है जो सीधे थार ई कॉन्सेप्ट से ली गई है। इसके अलावा इसमें ऑफ रोड स्टाइल वाले फ्रंट बंपर भी दिया गया है जो काफी शानदार नजर आता है। साथ ही इसमें एक टो हुक भी दिया गया है जिसे पीले कलर की फिनिशिंग दी गई है।

साइड का डिजाइन

यहां से विजन टी कॉन्सेप्ट का डिजाइन ट्रेडिशनल बॉक्सी एसयूवी जैसा लगता है जो काफी हद तक महिंद्रा थार रॉक्स से मिलता है और खासतौर से ये चीज रियर क्वार्टर ग्लास सेक्शन से साफ साफ देखी जा सकती है जिसे ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। इसमें लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दिया गया है वहीं इसमें थार रॉक्स की तरह रियर डोर हैंडल्स सी पिलर पर रखे गए हैं।

इसमें मोटी बॉडी क्लैडिंग से रग्ड अपील और बढ़ जाती है जो इस एसयूवी की लंबाई तक जा रही है और इसमें एयरो स्टाइल ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स के साथ ऑफ रोड टायर दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे के डिजाइन की बात करें तो यहां थार की तरह यहां टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील दिए गए हैं। इसमें वर्टिकल एलईडी स्ट्राइप्स के साथ स्कवायर शेप की टेललाइट्स दी गई है जो आगे की एलईडी डीआरएल की तरह लगती है।

इंटीरियर

विजन टी कॉन्सेप्ट के केबिन की झलक तो हमें देखने को नहीं मिली मगर महिंद्रा ने इवेंट में प्रजेंटेशन के दौरान इसके इंटीरियर की झलक दिखाई थी। इसमें ड्युअल टोन इंटीरियर थीम के साथ अपराइट डैशबोर्ड और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसके हॉर्न पैड पर 'विजन टी' का नाम दिया गया है। इसके स्टीयरिंग व्हील पर स्पोर्ट्स कारों से इंस्पायर्ड स्टार्ट/स्टॉप बटन दिया गया है।

इसके इंटीरियर की प्रमुख हाइलाइट बड़ी सी वर्टिकल टचस्क्रीन दी गई है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इसमें फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दी गई है जो स्टीयरिंग व्हील के आगे लगी है।

पावरट्रेन

चूंकि महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट महिंद्रा के नए एनयू आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिसपर अलग अलग तरह के पावरट्रेन वाली कारें तैयार की जा सकती है। ऐसे में इसे पेट्रोल/डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश किया जा सकता है।

संभावित लॉन्च और कंपेरिजन

महिंद्रा विजन एक्स कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन को 2028 के मध्य या 2029 की शुरूआत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसका मुकाबला टाटा नेक्सन,मारुति ब्रेजा,हुंडई वेन्यू,किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक से रहेगा।