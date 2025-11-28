सभी
    महिंद्रा एक्सईवी 9एस के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, इन 18 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: नवंबर 28, 2025 01:29 pm । स्तुति

    71 Views
    • Write a कमेंट

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस के केबिन का लुक एक्सईवी 9ई से मिलता जुलता लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा बेहतर स्पेस और प्रेक्टिकेलिटी मिलती है

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस भारत में लॉन्च हो चुकी है। इसमें एक्सईवी 9ई वाले कई प्रीमियम कंफर्ट फीचर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है, लेकिन इसमें अतिरिक्त सीटें और ज्यादा पावरट्रेन चॉइस मिलती हैं। यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत। यदि आप इसकी टेस्ट ड्राइव और बुकिंग से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं तो बुकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन स्टोरी देख सकते हैं। 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास, इन 18 तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर :- 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस डैशबोर्ड

    इस गाड़ी के डैशबोर्ड की डिजाइन एक्सईवी 9ई जैसी है। इसमें थ्री-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जो इसके डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई पर फैला हुआ है और इसके पास में रेक्टेंगुलर शेप्ड एसी वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड के बीच में सेंट्रल ब्लोअर यूनिट को स्क्रीन के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है और इसमें कोई क्लाइमेट कंट्रोल पैनल नहीं दिया गया है। 

    Mahindra XEV 9S

    इसके लिए आपको स्क्रीन को एक्सेस करना होगा। इसमें सेंटर पर 360-डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क असिस्ट और इमरजेंसी लाइट्स के लिए टच सेंसिटिव बटन दिए गए हैं। ड्राइवर साइड पर इसमें इल्युमिनेटेड महिंद्रा लोगो के साथ 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। यह दिखने और टच करने में काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन इसके बटन इस्तेमाल करने में इतने आसान नहीं हैं। 

    Mahindra XEV 9S

    वहीं, स्टीयरिंग व्हील के दाएं तरफ दिए गए बटन, जिसमें ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर और टेलगेट अनलॉक शामिल हैं, इस्तेमाल करने में काफी आसान हैं। हेडलाइट लीवर का स्विच इन बटन के दाईं ओर दिया गया है। 

    Mahindra XEV 9S

    क्वालिटी की बात करें तो इसमें मिडल ट्रिम पर सॉफ्ट-टच लेदरेट मिलता है, जबकि इसके ऊपर और नीचे की तरफ दिया गया प्लास्टिक थोड़ा स्क्रैची है। इसमें पियानो ब्लैक एलिमेंट का अच्छा-खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। 

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस स्क्रीन 

    महिंद्रा एक्सईवी 9ई की तरह एक्सईवी 9एस में भी ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। इसका 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले अच्छे एनिमेशन और शानदार ग्राफिक्स दिखाता है। स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल्स की मदद से अलग-अलग सेटिंग्स और मेन्यू में स्क्रॉल करना भी काफी आसान रहता है। 

    Mahindra XEV 9S

    सेंटर पर दी गई 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है और रिजॉल्यूशन भी शानदार है और इसे नेविगेट करना भी आसान लगता है। 

    Mahindra XEV 9S

    इसमें पैसेंजर के लिए 12.3-इंच डिस्प्ले भी दिया गया है। इसे एक स्मार्टफोन समझिए जो कार के डैशबोर्ड से जुड़ा होता है, क्योंकि आप इसके जरिए सब कुछ कर सकते हैं - ऐप्स डाउनलोड करना, मीटिंग अटेंड करना, खाना ऑर्डर करना, शो देखना और यहां तक कि गेम खेलना! 

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस फ्रंट सीट 

    एक्सईवी 9एस के आगे वाली सीट एक्सईवी 9ई की तरह कंफर्टेबल है। इसमें अच्छी-खासी पैडिंग और अच्छा साइड सपोर्ट मिलता है। इसमें आगे वाली दोनों सीटों के लिए 6-वे पावर एडजस्टमेंट मिलता है और इसके लिए कंट्रोल्स डोर पैड पर दिए गए हैं। इसमें ड्राइवर सीट पर मैनुअल लंबर एडजस्टमेंट के साथ मेमोरी और वेलकम रिट्रेक्ट फंक्शन भी मिलता है। 

    Mahindra XEV 9S

    इसमें फ्रंट सेंट्रल आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड दिया गया है। 

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस रियर सीट 

    पहली रो की तरह एक्सईवी 9एस की दूसरी रो पर भी शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें स्पेस से जुड़ी कोई समस्या नहीं है और बॉर्न-ईवी प्लेटफॉर्म (इंग्लो) पर बेस्ड होने के कारण इसमें अंडरथाई सपोर्ट के साथ भी कोई समझौता नहीं  किया गया है। 

    Mahindra XEV 9S

    दूसरी रो पर इसमें स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन मिलता है जिससे आप तीसरी रो के पैसेंजर के लिए जरूरत पड़ने पर अच्छी स्पेस खाली कर सकते हैं या फिर सीटों को पूरी तरह पीछे करके आराम से बैठ सकते हैं। 

    इसका केबिन इतना चौड़ा है कि तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें केवल साइड पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा दी गई है, जबकि मिडल पैसेंजर के लिए दिया गया हेडरेस्ट फिक्सड हैं। अगर आप इस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को देकर खुद पीछे बैठने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसमें सेंट्रल आर्मरेस्ट, रियर सनशेड और रियर एसी वेंट दी सुविधा दी गई है।

    Mahindra XEv 9S

    इसमें रियर सीट वेंटिलेशन फीचर दिया गया है जो गर्मियों के दिनों में आपको ठंडा रखने में मदद करेगा। यदि आप कोई नया शो देखना चाहते हैं तो आप अपना टैबलेट या फोन फ्रंट सीट के पीछे की तरफ लगा सकते हैं। इसके नीचे की तरफ इसमें चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। 

    Mahindra XEV 9S

    इसके अलावा आपको आगे वाली पैसेंजर सीट (बॉस मोड) का कंट्रोल भी मिलता है, इसलिए अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो आप सीट को आगे की ओर धकेलकर झुका सकते हैं। बड़ी खिड़कियों की वजह से केबिन के अंदर जगह का  अहसास भी अच्छे से होता है, और आप खुलने वाले पैनोरमिक सनरूफ पर दिए गए शेड को पीछे हटाकर इसे और भी बेहतर बना सकते हैं।

    Mahindra XEV 9S

    छोटी जानकारियां :

    • ज्यादा कन्वेंशनल शेप की वजह से महिंद्रा एक्सईवी 9एस में 9ई से ज्यादा बेहतर हेडरूम मिलता है

    • एक्सयूवी700 के मुकाबले एक्सईवी 9एस में 6-सीटर ऑप्शन (कैप्टेन सीट) नहीं दिया गया है।

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस तीसरी रो  

    एक्सईवी 9एस की तीसरी रो पर जाना काफी आसान है क्योंकि इसमें वन-टच टम्बल सीट मौजूद हैं, जिससे आपको अंदर जाने में काफी आसानी रहेगी। आप यहां दो पैसेंजर को आराम से बैठा सकते हैं, बस उनकी हाइट एवरेज से कम होनी चाहिए। आमतौर पर यह रो केवल परिवार के बच्चों या पालतू जानवरों के लिए आरामदायक है। 

    Mahindra XEV 9S

    कम जगह होने के बावजूद आपको इसमें बड़ी खिड़कियां मिलती हैं जो जगह का अच्छा अहसास देती हैं। इस रो पर ब्लोअर कंट्रोल वाले एसी वेंट, 12वोल्ट सॉकेट और दो कपहोल्डर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस फीचर और सेफ्टी

    बीई 6 और एक्सईवी 9ई की तरह एक्सईवी 9एस भी फीचर लोडेड कार है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, इन-कार कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट और रियर सीट वेंटिलेशन, और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Mahindra XEV 9S

    इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो ओआरवीएम्स जैसे बेसिक फीचर भी दिए गए हैं। 

    सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइएसोफिक्स माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर डिफॉगर और लेवल-2 ऑटोनॉमस असिस्टेंस ड्राइविंग फीचर्स (एडीएएस) जैसे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाई बीम असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं। 

    Mahindra XEV 9S

    क्या आप जानते हैं?

    पार्क असिस्ट फीचर में मार्किंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है - बस कार को पार्क करने के लिए बड़ी जगह होनी चाहिए।

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस : बैटरी पैक, मोटर व रेंज 

    स्पेसिफिकेशन 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस

    बैटरी पैक 

    59 केडब्ल्यूएच

    70 केडब्ल्यूएच

    79 केडब्ल्यूएच

    पावर

    231 पीएस  

    245 पीएस  

    286 पीएस  

    टॉर्क

    380 एनएम

    380 एनएम

    380 एनएम

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    521 किमी

    600 किमी

    679 किमी

    संभावित रियल-वर्ल्ड रेंज 

    400 किमी

    450 किमी

    500-550 किमी

    Mahindra XEV 9S

    महिंद्रा ने एक्सईवी 9ई और बीई 6 वाले बैटरी पैक ऑप्शन 59केडब्ल्यूएच और 79केडब्लूएच के अलावा इसमें नया 70 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन शामिल किया है।

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस कीमत और मुकाबला 

    महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 19.95 लाख रुपये से 29.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इस गाड़ी का सीधा मुकाबला किसी से नहीं होगा, लेकिन यह कार अपकमिंग टाटा हैरियर ईवी को कड़ी टक्कर देगी। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार बीवाईडी ईमैक्स 7 और किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के मुकाबले भी अच्छा ऑप्शन साबित होगी।

    इस स्टोरी में एक्सईवी 9एस के इंटीरियर पर फोकस किया गया है, लेकिन हम पहले इसके एक्सटीरियर की तस्वीरें भी साझा कर चुके हैं। इस गाड़ी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। 

