सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी: नई इलेक्ट्रिक कार में ये 9 कलर मिलेंगे, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: जनवरी 21, 2026 06:05 pm । सोनू

    56 Views
    • Write a कमेंट

    Toyota Ebella

    हाल ही में 2026 टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी से पर्दा उठा है और इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह नई इलेक्ट्रिक कार कुल 9 कलर में मिलेगी, जिनमें मोनोटोन और ड्यूल-टोन दोनों कलर ऑप्शन शामिल है। यहां देखिए इसके सभी कलर विकल्प:

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी: कलर ऑप्शन

    • ब्लूइश ब्लैक

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • गेमिंग ग्रे

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • एंटाइसिंग सिल्वर (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    Toyota Urban Cruiser EbellaToyota Urban Cruiser Ebella

    • कैफे व्हाइट (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • स्पोर्टिन रेड (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    Toyota Urban Cruiser Ebella
    Toyota Urban Cruiser Ebella

    • लैंडब्रीज ग्रीन (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    फोटो गैलरी:

    अर्बन क्रूजर एबेला ईवी मारुति ई विटारा पर बेस्ड हो सकती है, लेकिन एक्सटीरियर स्टाइल अलग है। टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी की फोटो गैलरी से इसके बारे में विस्तार से जानिए।

    फीचर

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का केबिन मारुति ई विटारा जैसा ही है। इसमें ई विटारा की तरह ब्लैक और टेन कलर स्कीम और वही फीचर दिए गए हैं।

    Toyota Urban Cruiser Ebella

    इसके प्रमुख फीचर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम (ई विटारा में एक इनफिनिटी साउंड सिस्टम) शामिल है। इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर, एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, पीछे स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें, ऊपर-नीचे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    सेफ्टी

    सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, एवीएएस, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    बैटरी पैक और रेंज

    एबेला ईवी में दो बैटरी पैक, सिंगल-मोटर सेटअप और फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी

    49 केडब्ल्यूएच

    61 केडब्ल्यूएच

    फुल चार्ज में रेंज

    543 किलोमीटर तक (एआरएआई)

    पावर

    144 पीएस

    174 पीएस

    टॉर्क

    189 एनएम

    189 एनएम

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी को जल्द लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।

    was this article helpful ?

    टोयोटा अर्बन क्रूजर ebella पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी: नई इलेक्ट्रिक कार में ये 9 कलर मिलेंगे, देखिए पूरी लिस्ट
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है