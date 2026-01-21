टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी: नई इलेक्ट्रिक कार में ये 9 कलर मिलेंगे, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: जनवरी 21, 2026 06:05 pm । सोनू

हाल ही में 2026 टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी से पर्दा उठा है और इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह नई इलेक्ट्रिक कार कुल 9 कलर में मिलेगी, जिनमें मोनोटोन और ड्यूल-टोन दोनों कलर ऑप्शन शामिल है। यहां देखिए इसके सभी कलर विकल्प:

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी: कलर ऑप्शन

ब्लूइश ब्लैक

गेमिंग ग्रे

एंटाइसिंग सिल्वर (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

कैफे व्हाइट (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

स्पोर्टिन रेड (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

लैंडब्रीज ग्रीन (ड्यूल-टोन में भी उपलब्ध)

फीचर

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी का केबिन मारुति ई विटारा जैसा ही है। इसमें ई विटारा की तरह ब्लैक और टेन कलर स्कीम और वही फीचर दिए गए हैं।

इसके प्रमुख फीचर में एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम (ई विटारा में एक इनफिनिटी साउंड सिस्टम) शामिल है। इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर, एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइवर के लिए पावर एडजस्टमेंट के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें, पीछे स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें, ऊपर-नीचे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी

सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, एवीएएस, और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक और रेंज

एबेला ईवी में दो बैटरी पैक, सिंगल-मोटर सेटअप और फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

बैटरी 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच फुल चार्ज में रेंज 543 किलोमीटर तक (एआरएआई) पावर 144 पीएस 174 पीएस टॉर्क 189 एनएम 189 एनएम

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला ईवी को जल्द लॉन्च किया जा सकता है और इसकी कीमत 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से रहेगा।