    2025 टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

    प्रकाशित: अगस्त 07, 2025 11:14 am । स्तुति

    49 Views
    टाटा सफारी के एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट और कुछ एडीएएस फीचर दिए गए हैं

    2025 टाटा सफारी के वेरिएंट लाइनअप को अपडेट किया गया है जिसके चलते यह एसयूवी कार अब पांच वेरिएंट में आती है। टाटा ने सफारी लाइनअप में नया एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट शामिल किया है जिसे टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड एक्स प्लस के नीचे पोजिशन किया गया है। सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, इन 12 तस्वीरों के जरिए डालेंगे एक नजर :- 

    आगे की डिजाइन 

    Tata Safari Adventure X Plus front design

    एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की आगे की डिजाइन टॉप वेरिएंट के जैसी है। आगे की तरफ इसमें टॉप वेरिएंट के जैसी क्रोम फिनिश वाली ग्रिल और एयर डैम के साथ ऑटो-एलईडी हेडलाइट दी गई है। ज्यादा दमदार लुक के लिए इसमें आगे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है।

    हालांकि, इसमें चौड़ी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फॉग लाइट्स का आभाव है। 

    साइड 

    Tata Safari Adventure X Plus side profile design

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें आगे वाले दरवाजों पर 'सफारी' बैजिंग दी गई है। इसमें टर्न इंडिकेटर्स को आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) पर पोजिशन किया गया है। इसमें ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है जो इस एसयूवी कार की पूरी लंबाई तक फैली हुई है और यह इसे स्पोर्टी लुक भी दे रही है। सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में राइडिंग के लिए 18-इंच डुअल टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। 

    Tata Safari Adventure X Plus panoramic sunroof

    इसमें शार्क-फिन एंटीना और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। 

    पीछे की डिजाइन 

    Tata Safari Adventure X Plus rear design

    सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में पीछे की तरफ एलईडी टेललाइट दी गई है, लेकिन इसमें चौड़ा एलईडी सेटअप नहीं दिया है, जो कि इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड में मिलता है। इसमें टेलगेट पर 'सफारी' लेटरिंग दी गई है और पीछे की साइड इसमें चौड़ी सिल्वर स्किड प्लेट भी दी गई है जिसे बंपर में इंटीग्रेट किया हुआ है।

    यह भी पढ़ें : निसान मैग्नाइट कुरो एडिशन लॉन्च, कीमत 8.31 लाख रुपये

    केबिन

    Tata Safari Adventure X Plus dashboard

    केबिन के अंदर इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर ब्लैक और ग्रे कलर फिनिशिंग मिलती है, जबकि नीचे वाले पैनल पर इसमें टैन गार्निश दी गई है। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट फीचर डुअल 10.25-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और दूसरा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए) है। इसका इंफोटनेमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है।

    Tata Safari Adventure X Plus electronic parking brake

    जैसा की टाटा की कारों में देखा गया है इसमें भी 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ इल्युमिनेटेड टाटा लोगो दिया गया है।  

    इसमें कई सारे ड्राइव और टेरेन मोड, ऑटो होल्ड फीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक परकिंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में मेमोरी फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पैनोरमिक सनरूफ, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी फीचर भी दिए गए हैं।

    सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    Tata Safari Adventure X Plus doors

    इसमें डोर पेनल्स पर ब्लैक, व्हाइट और टैन शेड दिए गए हैं, जबकि सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इस वेरिएंट में सेकंड रो पैसेंजर के लिए कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। 

    Tata Safari Adventure X Plus 2nd row seats

    Tata Safari Adventure X Plus 3rd row seats

    एडवेंचर प्लस एक्स वेरिएंट में इलेक्ट्रिक बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट, 6-सीटर लेआउट के साथ वेंटिलेटेड सेकंड रो सीट, ड्राइवर साइड नी एयरबैग और 10-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम नहीं दिया गया है। जबकि, यह सभी फीचर सफारी एसयूवी के टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं।

    इंजन ऑप्शन

    टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    2-लीटर डीजल 

    पावर 

    170 पीएस 

    टॉर्क

    350 एनएम 

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    एटी  - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

    कीमत और मुकाबला

    Tata Safari Adventure X Plus rear design

    टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये से 21.69 लाख रुपये के बीच है। टाटा सफारी की प्राइस 15.50 लाख रुपये से 27.44 लाख रुपये (सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। इसका मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी700महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, एमजी हेक्टर प्लस और हुंडई अल्कजार से है।

