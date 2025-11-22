पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज (17 से 21 नवंबर): मारुति ग्रैंड विटारा रिकॉल, 2025 मारुति ब्रेजा टेस्टिंग के दौरान दिखी, नई टाटा सिएरा के शुरुआती वेरिएंट का टीजर जारी और बहुत कुछ

पिछला सप्ताह कार के रिकॉल, फेसलिफ्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और इलेक्ट्रिक कार की उपलब्धि से भरा रहा

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही। महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय मॉडल के नाम बदलने की संभावनाओं और इलेक्ट्रिक कार पर फायदों के साथ सबका ध्यान खींचा। टाटा और मारुति एसयूवी कार भी कुछ ऑफिशियल अपडेट के साथ खबरों में रही, साथ ही एक अपकमिंग कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया। एमजी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार के लिए एक नई उपलब्धि हासिल की। अगर आपने कुछ मिस कर दिया, तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर को वापस बुलाया

मारुति ने ग्रैंड विटारा की 39,000 से अधिक यूनिट वापस बुलाई है, इनके फ्यूल-लेवल इंडिकेटर और लो-फ्यूल वार्निंग लाइट में खराबी का पता चला है। यही समस्या इसके रीबैज वर्जन टोयोटा हाइराइडर में भी मिली है। हालांकि इस खराबी से सेफ्टी और परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होगी, दोनों ब्रांड ने अपने ग्राहकों को गलत फ्यूल रीडिंग से बचने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक करवाने की सलाह दी है।

2026 महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को मिल सकता है नया नाम

महिंद्रा एक्सक्यूवी 700 के लिए एक बड़े अपडेट पर काम कर रही है, और कहा जा रहा है कि इस एसयूवी कार को नया नाम भी मिल सकता है। फेसलिफ्ट मॉडल में आगे शार्प लुक, नई एलईडी लाइटिंग और ज्यादा फीचर के साथ अपग्रेड केबिन मिल सकता है। हालांकि मौजूदा इंजन ऑप्शन वैसे ही रहने की उम्मीद है।

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान दिखी

2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को रोड़ पर टेस्ट करते देखा गया है, जिसमें डिजाइन में कुछ छोटे अहम बदलाव देखने को मिले हैं। एक बड़े अपडेट के तौर पर फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट में ज्यादा बूट स्पेस मिल सकता है। हालांकि केबिन में ज्यादा बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है, मारुति इसे नए वेरिएंट्स, अपडेट मेटेरियल और कुछ हल्के-फुल्के स्टाइल अपडेट के साथ पेश कर सकती है।

महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई ईवी पर ऑफर

महिंद्रा ने बीई 6 और एक्सईवी 9ई को एक वर्ष पूरे होने पर 1.5 लाख रुपये तक के स्पेशल बेनेफिट की घोषणा की है। इसमें एसेसरीज, कॉर्पोरेट बोनस, और एक्सचेंज या लॉयल्टी बोनस शामिल है। ग्राहकों को पब्लिक-चार्जिंग क्रेडिट के साथ एक फ्री होम चार्जर भी मिलेगा।

2025 टाटा सिएरा के शुरुआती वेरिएंट में ड्यूल स्क्रीन लेआउट मिलेगा

टाटा मोटर्स ने आगामी टाटा सिएरा के लोअर वेरिएंट्स का टीजर जारी किया है, जो ड्यूल-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप के साथ आएगा। इस लेआउट में एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन शामिल होगी, जबकि तीसरी को-पैसेंजर स्क्रीन को हटा दिया गया है। टीजर में अन्य जानकारी भी दिखी है, जिसमें एक सप्राइज फीचर शामिल है।

एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया

एमजी विंडसर ईवी भारत में सबसे तेजी से 50,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है। यह जबरदस्त परफॉर्मेंस इसके फ्लेक्सिबल बैटरी पैक विकल्प और कीमत की वजह से है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे लोगों को पसंद आ रही है। यहां एमजी विंडसर ईवी की सेल्स सक्सेस की टाइमलाइन देखें।