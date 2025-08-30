सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: रेनो काइगर फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के साथ-साथ कई अपकमिंग कारें टेस्टिंग के दौरान आई नजर, मारुति और विनफास्ट की अपकमिंग कार से जुड़े नए अपडेट और भी बहुत कुछ

    संशोधित: अगस्त 30, 2025 04:55 pm | स्तुति

    26 Views
    • Write a कमेंट

    पिछले हफ्ते रेनो काइगर फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया और कई अपकमिंग कारों से जुड़ी नई जानकारियां भी सामने आई

    भारत के कार जगत में पिछले सप्ताह नई रेनो काइगर फेसलिफ्ट कार को लॉन्च किया गया। पिछले हफ्ते कई अपकमिंग कारों को टेस्ट करते भी देखा गया। मारुति और विनफास्ट जैसी कंपनियों ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार ई विटारा, वीएफ6 और वीएफ7 को लेकर नए अपडेट भी साझा किए। यहां हम पिछले सप्ताह की सभी टॉप कार न्यूज के बारे में जानेंगे:

    2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च 

    Renault Kiger front design

    रेनो काइगर फेसलिफ्ट भारत में 6.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) प्राइस पर लॉन्च हो गई है। इस सब-4 मीटर एसयूवी कार की डिजाइन एकदम नई है और इसमें कई अपडेटेड फीचर भी दिए गए हैं। इसमें प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाले पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। हाल ही में लॉन्च हुई 2025 रेनो ट्राइबर एमपीवी की तरह काइगर में भी नई एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर थीम दी गई है। 

    विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 की लॉन्च डेट हुई कंफर्म 

    VinFast VF6 And VF7

    विनफास्ट ने अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार वीएफ6 और वीएफ7 की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह कंपनी की भारत में लॉन्च होने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे तमिल नाडु के थूथुकुडी में स्थित नए प्लांट में तैयार किया जा रहा है। इच्छुक ग्राहक इन दोनों इलेक्ट्रिक कार को 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट (रिफंडेबल) के साथ प्री-बुक करवा सकते हैं। 

    मारुति ई विटारा का प्रोडक्शन हुआ शुरू  

    PM Modi Flags Off The First Production Unit Of Maruti e Vitara

    मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कार ई विटारा का प्रोडक्शन गुजरात में स्थित हंसलपुर प्लांट में शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई विटारा की पहली यूनिट को हरी झंडी दिखाई। भारत में बनी इस इलेक्ट्रिक कार को जापान समेत 100 से ज्यादा देशों में निर्यात भी किया जाएगा। 

    नई जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू के इंटीरियर की दिखी झलक

    2025 Hyundai Venue

    न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है जिसके चलते इसके नए इंटीरियर की पहली झलक सामने आई है। सामने आई तस्वीरों से पता चला है कि इसका इंटीरियर बड़ी क्रेटा और अल्कजार से काफी इंस्पायर्ड होगा। इसका डैशबोर्ड लेआउट पहले से नया है और इसमें कई नए फीचर अपडेट भी दिए जाएंगे।  

    नई जनरेशन किआ सेल्टोस भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर 

    2026 Kia Seltos Spied

    नई जनरेशन किआ सेल्टोस को भारत के हैदराबाद में पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे पहले इस एसयूवी कार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी टेस्टिंग के दौरान दो बार देखा जा चुका है। नए स्पाय शॉट के जरिए इस गाड़ी के एक्सटीरियर से जुड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें नए डिजाइन के लाइटिंग एलिमेंट, नए अलॉय व्हील्स और नए डिजाइन का बंपर शामिल है। 

    अपकमिंग महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान आई नजर 

    2026 Mahindra XUV700 Facelift Spied

    महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस गाड़ी की आगे की डिजाइन काफी शार्प है, इसमें नए डिजाइन का बंपर और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के केबिन की झलक भी देखने को मिल चुकी है जिससे संकेत मिले हैं कि इसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा। इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव शायद ही किए जाएंगे। अनुमान है कि महिंद्रा एक्सयूवी700 फेसलिफ्ट को 2026 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। 

    मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर की ऑस्ट्रेलिया में सेल्स बंद हुई 

    Maruti Jimny

    सुजुकी ने ऑस्ट्रेलिया में 5-डोर जिम्नी (जिम्नी एक्सएल के नाम से बेची जाती है) की डिलीवरी बंद कर दी है। यह मॉडल भारत के गुड़गांव प्लांट में बनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है। कंपनी का कहना है कि ऐसा स्टॉकयार्ड में किसी अज्ञात समस्या के कारण हुआ है और ना कि किसी सुरक्षा संबंधी समस्या के कारण। हालांकि, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस गाड़ी की बिक्री दोबारा कब से शुरू होगी।

    was this article helpful ?

    रेनॉल्ट काइगर पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक कारें

    • पॉपुलर
    • अपकमिंग
    इलेक्ट्रिक कार
    अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: रेनो काइगर फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के साथ-साथ कई अपकमिंग कारें टेस्टिंग के दौरान आई नजर, मारुति और विनफास्ट की अपकमिंग कार से जुड़े नए अपडेट और भी बहुत कुछ
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है