सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 रेनो डस्टर भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें

    यह आइकॉनिक कॉम्पेक्ट एसयूवी भारत में फिर से वापसी करने जा रही है 

    प्रकाशित: मार्च 16, 2026 04:18 pm । स्तुति

    106 Views
    • Write a कमेंट

    Renault Duster

    रेनो अपनी नई डस्टर को भारत में कल लॉन्च करने जा रही है। 2012 में सबसे पहले लॉन्च हुई डस्टर ने देश में कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट को पॉपुलर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी एसयूवी कारों का दबदबा है।

    रेनो का मकसद न्यू जनरेशन डस्टर में आकर्षक डिजाइन, मॉडर्न इंटीरियर, बेहतर फीचर और कई सारे इंजन ऑप्शन (सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो टर्बो और हाइब्रिड समेत) देकर फिर से जोरदार वापसी करना है। नई रेनो डस्टर से जुड़ी सभी खास बातों पर डालते हैं एक नजर :- 

    एक्सटीरियर डिजाइन 

    नई रेनो डस्टर का लुक दमदार एसयूवी कार जैसा है, लेकिन इसमें अब ज्यादा मॉडर्न डिजाइन मिलती है। आगे की तरफ इसमें पतली एलईडी डीआरएल्स और बड़ी 'डस्टर' लेटरिंग के साथ नई डिजाइन ग्रिल दी गई है। इसमें फ्रंट बंपर पर सिल्वर एक्सेंट और पिक्सेल स्टाइल फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो इसे काफी आकर्षक लुक देते हैं। 

    2026 Renault Duster

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें व्हील आर्क और लोअर बॉडी के आसपास ब्लैक क्लैडिंग दी गई है। राइडिंग के लिए इसमें बड़े साइज के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, साथ ही इसमें ऊंची रूफ रेल्स भी दी गई हैं जो कि इसे प्रॉपर एसयूवी लुक देती है। 

    2026 Renault Duster

    पीछे की तरफ इसमें ट्राएंगुलर टेललैंप्स दिए गए हैं जिसे एलईडी लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। इसमें रूफ स्पॉइलर और चौड़ा रियर बंपर भी दिया गया है। कुल मिलाकर, नई डिजाइन की वजह से डस्टर कार अब पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार रोड प्रजेंस देती है। 

    2026 Renault Duster

    प्लेटफॉर्म 

    न्यू जनरेशन रेनो डस्टर भारतीय वर्जन को रेनो के ग्लोबल सीएमएफ-बी प्लेटफार्म तैयार नहीं किया गया है। इसकी बजाए यह गाड़ी आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पर बनी है जिसे भारतीय कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 

    Renault Duster

    इस प्लेटफॉर्म को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह छोटी कारों से लेकर बड़ी एसयूवी कारों तक, कई तरह के व्हीकल्स को सपोर्ट कर सकता है। यह अलग-अलग सीटिंग लेआउट ( 5, 6 या 7 सीट कॉन्फिगरेशन समेत) को भी सपोर्ट कर सकता है।  

    नोट :

    इसका एक और फायदा यह है कि यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है जिसमें पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन भी शामिल है। 

    क्षमता और इंजीनियरिंग 

    रेनो ने नई डस्टर की ड्राइविंग स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने पर भी काम किया है। रियर स्टेबलाइजर बार बॉडी रोल को कम करने में मदद करता है और गाड़ी का डायरेक्शन बदलने के दौरान एसयूवी को स्टेबल रखता है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम में लो-स्टील ब्रेक पैड का इस्तेमाल किया गया है जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और हीट कंट्रोल को बेहतर बनाते हैं।

    इस एसयूवी कार के इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में पावरफुल मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो शहर में स्टीयरिंग व्हील को हल्का और ज्यादा रफ्तार पर स्थिर रखता है।

    रोचक जानकारी : 

    रेनो ने हाईवे स्पीड पर हवा के शोर को कम करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर न्यू जनरेशन डस्टर एसयूवी का विंड टनल में टेस्ट भी किया है।

    इंटीरियर 

    2026 रेनो डस्टर गाड़ी में नई डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है। केबिन के अंदर इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए दो डिजिटल स्क्रीन, लेदरेट सीटें, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग और प्रीमियम ट्रिम पीस दिए गए हैं। रेनो ने इसमें कई महत्वपूर्ण कंट्रोल्स के लिए फिजिकल बटन दिए हैं जिसे ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में 518 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। 

    2026 Renault Duster

    फीचर और सेफ्टी 

    डस्टर न्यू मॉडल में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    नई रेनो डस्टर एसयूवी कार में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी दिया जाएगा। रेनो इस नई एसयूवी कार के लिए 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग हासिल करने का लक्ष्य रख रही है। 

    इंजन ऑप्शन 

    नई रेनो डस्टर कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे जो इस प्रकार होंगे :-

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड

    1.8-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    पावर

    100  पीएस

    163 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क

    160 एनएम

    280 एनएम

    सामने आनी बाकी

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन 

    *डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ डुअल-इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है जो बेहतर परफॉरमेंस और माइलेज देने में मदद करेगी। 

    संभावित कीमत और मुकाबला 

    नई रेनो डस्टर कार की कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला स्कोडा कुशाक, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी मिड-साइज एसयूवी कार से रहेगा।

    was this article helpful ?

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 रेनो डस्टर भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी कुछ खास बातें
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है