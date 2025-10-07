सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    हवल एच9 एसयूवी कार फोटो गैलरी: जानिए भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को मिली गाड़ी की खूबियां

    प्रकाशित: अक्टूबर 07, 2025 07:02 pm । सोनू

    118 Views
    • Write a कमेंट

    अभिषेक शर्मा को लेफ्ट-हैंड ड्राइव कार दी गई है, क्योंकि यह उन्हें दुबई में मिली थी जहां हाल ही में बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ था

    Haval H9

    हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लेफ्ट-हैंड ओपनर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को नई हवल एच9 एसयूवी कार देकर सम्मानित किया गया है। यह कार उन्हें एशिया कप 2025 में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए दी गई थी, जिसमें भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती थी। अब हम तस्वीरों के जरिए जानेंगे इस बड़ी 7 सीटर एसयूवी कार में क्या खास है:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    Haval H9

    यह बड़ी एसयूवी कार आगे से काफी आकर्षक है, क्योंकि इसमें क्रोम स्लैट वाली बड़ी ग्रिल है जिस पर ‘हवल’ नाम लिखा हुआ है, और इसके ठीक नीचे एक फ्रंट कैमरा लगा है। ग्रिल के दोनों तरफ एलईडी हेडलाइट के लिए चौकोर हाउसिंग है। हवल ने एच9 एसयूवी कार में प्रोजेक्टर यूनिट और गोल एलईडी डीआरएल (जो इंडिकेटर का काम भी करती है) दी है, जो महिंद्रा थार रॉक्स की याद दिलाते हैं।

    इसके नीचे, आपको कोनों पर छोटे फॉग लैंप्स और पतले व मजबूत दिखने वाले बंपर के बीच वाले हिस्से में एक ग्रे फिनिश इनसर्ट मिलता है। एच9 एसयूवी में आगे पार्किंग सेंसर भी है जो आगे वाले बंपर पर लगा है।

    साइड प्रोफाइल

    Haval H9

    साइड से आप एमजी ग्लोस्टर को टक्कर देने वाली इस एसयूवी के बॉक्सी लुक और बड़े साइज (4.9 मीटर से लंबी) का अंदाजा लगा सकते हैं। एच9 में बड़े और चौकोर विंडो पेनल, ब्लैक बी और सी-पिलर, ब्लैक रूफ रेल्स, बॉडी कलर डोर हैंडल और केबिन में आसान प्रवेश-निकास के लिए इलेक्ट्रिक साइड स्टेप दिए गए हैं। हवल ने एच9 एसयूवी कार में 19-इंच सिल्वर फिनिश अलॉय व्हील दिए हैं। हालांकि, इस साइज की एसयूवी गाड़ी के लिए 19-इंच के व्हील छोटे लगते हैं।

    आप ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर और साइड कैमरा भी देख सकते हैं, जिससे इसमें 360 डिग्री सेटअप के संकेत मिलते हैं। एसयूवी का ग्राउंड क्लीयरेंस 224 मिलीमीटर है।

    पीछे का डिजाइन

    Haval H9

    हवल एच9 पीछे से काफी हद तक लैंड रोवर डिफेंडर से प्रेरित है। खासकर इसका अपराइट डिजाइन, चौकोर एलईडी टेल लाइट और टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील जैसे स्टोरेज यूनिट डिफेंडर की याद दिलाते हैं। इसमें साइड में खुलने वाला टेलगेट है और इस पर ‘एच9’ और ‘जीडब्ल्यूएम’ (ग्रेट वॉल मोटर्स) ब्रांडिंग है, जो हवल की मूल कंपनी है।

    हवल ने यूएई में एच9 को चार कलर: ब्लैक, व्हाइट, ग्रे और ग्रीन में पेश किया है।

    यह भी पढ़ें: निसान टेक्टॉन से उठा पर्दा: हुंडई क्रेटा और मारुति विक्टोरिस को देगी टक्कर, जानिए क्या कुछ खास मिलेगा

    केबिन

    Haval H9

    यूएई में हवल एच9 दो केबिन थीम: ब्लैक और टेन/ब्लैक में उपलब्ध है, जो आपके चुने गए वेरिएंट पर निर्भर है। इसमें ऑडियो और इंफोटेनमेंट के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट (दूसरी रो में) है और साथ ही तीसरी पंक्ति की सीटों पर पहुंचने के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन भी है।

    Haval H9

    अंतरराष्ट्रीय बाजार में हवल ने एच9 को 3-पंक्ति, 7-सीटर लेआउट में पेश किया है और इसमें परफोरेटेड फॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री दी है। इसकी तीसरी पंक्ति की सीटें 50:50 रेश्यो में फ्लैट फोल्ड होती है, वहीं दूसरी पंक्ति की सीटें 60:40 रेश्यो में फोल्ड होती है। इसकी दूसरी और तीसरी पंक्ति दोनों की सीटें फ्लैट फोल्ड होती है, जिससे एच9 में 1598 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है।

    फीचर

    Haval H9
    Haval H9

    हवल एच9 एसयूवी कार की एक बड़ी खासियत इसके फीचर हैं। एच9 कई प्रीमियम फीचर से लैस है, जिसमें एक 14.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, और मसाज फंक्शन के साथ आगे वेंटिलेटेड सीटें शामिल है। इसमें 3-लेवल मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, 50 वॉट वायरलेस फोन चार्जर, और पीछे एसी वेंट्स के साथ ट्राई-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं।

    Haval H9

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए हवल ने एच9 में 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड माउंट, और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए हैं। इसमें लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया गया है, जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और पेडस्ट्रियन और साइक्लिस्ट डिटेक्शन जैसे फंक्शन मिलते हैं।

    यह भी पढ़ें: आगे वेंटिलेटेड सीट फीचर वाली भारत की 10 सबसे सस्ती कार

    इंजन

    Haval H9

    यूएई के बाजार में उपलब्ध हवल एच9 में दिया गया इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइवट्रेन इस प्रकार है:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर

    214 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    गियरबॉक्स

    8-स्पीड एटी*

    ड्राइव

    4डब्ल्यूडी^

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    ^4डब्ल्यूडी - 4-व्हील-ड्राइव

    हवल ने इस एसयूवी कार में सात ड्राइव मोड के साथ-साथ एक टेरेन कंट्रोल सिस्टम भी दिया है।

    ऑफ-रोड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस बड़ी 3-रो एसयूवी कार की पानी में उतरने की क्षमता 800 मिलीमीटर है, साथ ही इसमें आगे और पीछे डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम भी दिए गए हैं।

    भारत में लॉन्च और कंपेरिजन

    Haval H9

    हवल एच9 के भारत में लॉन्च की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह हमारे बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है, तो यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन, और एमजी ग्लोस्टर जैसी फुल साइज एसयूवी कार का बड़ा विकल्प होगी।

    अगर आप एमजी ग्लोस्टर को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जीएसटी दर में संशोधन के बाद इसकी कीमत 3.04 लाख रुपये तक कम हो गई है। वहीं, टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए, इस टोयोटा एसयूवी कार की कीमत में करीब 3.5 लाख रुपये की कटौती हुई है।

    was this article helpful ?

    हवल एच9 पर अपना कमेंट लिखें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    हवल एच9 एसयूवी कार फोटो गैलरी: जानिए भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को मिली गाड़ी की खूबियां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है