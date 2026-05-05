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    इंडियन आर्मी के लिए महिंद्रा ने बनाई एक खास गाड़ी: थार रॉक्स पर बनी एटीवी हर तरह के रास्तों पर चलने में है सक्षम, सैन्य क्षमताओं से भी है लैस

    महिंद्रा एटीवी को थार रॉक्स एसयूवी पर तैयार किया गया है, लेकिन हमारी फोर्सेज की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं

    प्रकाशित: मई 05, 2026 06:10 pm । सोनू

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    Mahindra ATV

    यह कोई नई बात नहीं है कि जब हमारी स्पेशल फोर्सेज को किसी खास मकसद के लिए बनी गाड़ियों की जरूरत होती है, तो महिंद्रा हमेशा आगे आती है। हमने पहले भी महिंद्रा अरमाडो जैसे उदाहरण देखे हैं (हमारे यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में विस्तार से देखें)। अब, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक नया मॉडल शोकेस किया है, इसका नाम महिंद्रा ऑल-टेरेन व्हीकल (एटीवी) है जिसे महिंद्रा थार रॉक्स एसयूवी कार पर तैयार किया गया है।

    एटीवी के बारे में ज्यादा जानकारी

    आनंद महिंद्रा ने बताया कि महिंद्रा एटीवी में मिशन-ग्रेड प्रोटेक्शन, एक गन माउंट और पूरी तरह से अंडरबॉडी प्रोटेक्शन दिया गया है।

    Mahindra ATV

    एटीवी में एक विंडशिल्ड प्रोटेक्टर, आगे एक विंच, कुछ टो हुक, टैंडम टायर कैरियर कॉन्फिगरेशन, और जैरीकैन होल्डर भी दिए गए हैं। हालांकि, इसके अंदर के बदलावों की ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गौर पर देखने पर आप इसके 4-सीटर केबिन को जरूर नोटिस करेंगे, जो एटीवी के मुख्य उद्देश्य के हिसाब से सही है।

    Mahindra ATV

    थार रॉक्स से कितना अलग है ये मॉडल?

    आगे का डिजाइन

    महिंद्रा एटीवी आगे से काफी हद तक थार रॉक्स जैसी दिखती है, इसकी वजह वही विंडशिल्ड (जो अब मजबूत लगती है), 7-स्लेट ग्रिल और खास गोल हेडलाइट है। इसमें थार रॉक्स की तरह सी-शेप एलईडी डीआरएल दी गई है। इसके आगे के नए बंपर में कुछ अतिरिक्त लाइटें भी लगी हैं, जो ऑफ रोड एडवेंचर में मदद करती हैं।

    Mahindra ATV
    Mahindra Thar Roxx

    साइड प्रोफाइल

    इस गाड़ी को खास मकसद के लिए तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें दरवाजों के सभी पैनल और यहां तक कि छत को भी हटाकर उनकी जग एक रोल केज लगाया गया है। इसके अलावा, इस एटीवी के खास अंदाज को और निखारने के लिए इसमें ऑल-टेरेन टायर और साइड स्टेप्स भी दिए गए हैं।

    Mahindra ATV
    Mahindra Thar Roxx

    पीछे का डिजाइन

    पीछे की तरफ साइड में आधा खुलने वाला टेलगेट दिया गया है, जिस पर एक स्पेयर व्हील और एक जैरी कैन लगा है। थार रॉक्स की तरह इसमें वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी टेल लाइटें दी गई हैं। बंपर में नीचे की तरफ आपको आगे की तरह एक विंच और कुछ टो हुक्स नजर आएंगे, साथ ही कुछ ऑफ-रोड स्पेसिफिक एसेसरीज भी मिलेंगी जो आपकी एडवेंचर आउटडोर ट्रिप में मदद करेंगी।

    Mahindra ATV
    Mahindra Thar Roxx

    इंजन

    कंपनी ने महिंद्रा एटीवी के इंजन की जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि यह थार रॉक्स पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें रॉक्स वाले दोनों में से एक या दोनों इंजन दिए जा सकते हैं। यहां दोनों इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए:

    स्पेसिफिकेशन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन

    2.2-लीटर डीजल इंजन

    पावर

    177 पीएस तक

    175 पीएस तक

    टॉर्क

    380 एनएम तक

    400 एनएम तक

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी*

    6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी*

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन,

    Mahindra ATV

    अभी के लिए यह एटीवी खास तौर पर स्पेशल फोर्सेज के लिए तैयार की गई है, ऐसे में यह उम्मीद न करें कि थार रॉक्स का ऐसा कोई वर्जन आम लोगों के लिए जल्द आने वाला है। हालांकि, क्या आप अपनी ऑफ रोडिंग जरूरतों के लिए थार रॉक्स का ऐसा कोई वर्जन देखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

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