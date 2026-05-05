इंडियन आर्मी के लिए महिंद्रा ने बनाई एक खास गाड़ी: थार रॉक्स पर बनी एटीवी हर तरह के रास्तों पर चलने में है सक्षम, सैन्य क्षमताओं से भी है लैस

प्रकाशित: मई 05, 2026 06:10 pm । सोनू

यह कोई नई बात नहीं है कि जब हमारी स्पेशल फोर्सेज को किसी खास मकसद के लिए बनी गाड़ियों की जरूरत होती है, तो महिंद्रा हमेशा आगे आती है। हमने पहले भी महिंद्रा अरमाडो जैसे उदाहरण देखे हैं (हमारे यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में विस्तार से देखें)। अब, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक नया मॉडल शोकेस किया है, इसका नाम महिंद्रा ऑल-टेरेन व्हीकल (एटीवी) है जिसे महिंद्रा थार रॉक्स एसयूवी कार पर तैयार किया गया है।

एटीवी के बारे में ज्यादा जानकारी

आनंद महिंद्रा ने बताया कि महिंद्रा एटीवी में मिशन-ग्रेड प्रोटेक्शन, एक गन माउंट और पूरी तरह से अंडरबॉडी प्रोटेक्शन दिया गया है।

एटीवी में एक विंडशिल्ड प्रोटेक्टर, आगे एक विंच, कुछ टो हुक, टैंडम टायर कैरियर कॉन्फिगरेशन, और जैरीकैन होल्डर भी दिए गए हैं। हालांकि, इसके अंदर के बदलावों की ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गौर पर देखने पर आप इसके 4-सीटर केबिन को जरूर नोटिस करेंगे, जो एटीवी के मुख्य उद्देश्य के हिसाब से सही है।

थार रॉक्स से कितना अलग है ये मॉडल?

आगे का डिजाइन

महिंद्रा एटीवी आगे से काफी हद तक थार रॉक्स जैसी दिखती है, इसकी वजह वही विंडशिल्ड (जो अब मजबूत लगती है), 7-स्लेट ग्रिल और खास गोल हेडलाइट है। इसमें थार रॉक्स की तरह सी-शेप एलईडी डीआरएल दी गई है। इसके आगे के नए बंपर में कुछ अतिरिक्त लाइटें भी लगी हैं, जो ऑफ रोड एडवेंचर में मदद करती हैं।

साइड प्रोफाइल

इस गाड़ी को खास मकसद के लिए तैयार किया गया है, ऐसे में इसमें दरवाजों के सभी पैनल और यहां तक कि छत को भी हटाकर उनकी जग एक रोल केज लगाया गया है। इसके अलावा, इस एटीवी के खास अंदाज को और निखारने के लिए इसमें ऑल-टेरेन टायर और साइड स्टेप्स भी दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ साइड में आधा खुलने वाला टेलगेट दिया गया है, जिस पर एक स्पेयर व्हील और एक जैरी कैन लगा है। थार रॉक्स की तरह इसमें वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी टेल लाइटें दी गई हैं। बंपर में नीचे की तरफ आपको आगे की तरह एक विंच और कुछ टो हुक्स नजर आएंगे, साथ ही कुछ ऑफ-रोड स्पेसिफिक एसेसरीज भी मिलेंगी जो आपकी एडवेंचर आउटडोर ट्रिप में मदद करेंगी।

इंजन

कंपनी ने महिंद्रा एटीवी के इंजन की जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि यह थार रॉक्स पर बेस्ड है, ऐसे में इसमें रॉक्स वाले दोनों में से एक या दोनों इंजन दिए जा सकते हैं। यहां दोनों इंजन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए:

स्पेसिफिकेशन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 2.2-लीटर डीजल इंजन पावर 177 पीएस तक 175 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम तक 400 एनएम तक गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी* ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव/ 4-व्हील ड्राइव

*एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन,

अभी के लिए यह एटीवी खास तौर पर स्पेशल फोर्सेज के लिए तैयार की गई है, ऐसे में यह उम्मीद न करें कि थार रॉक्स का ऐसा कोई वर्जन आम लोगों के लिए जल्द आने वाला है। हालांकि, क्या आप अपनी ऑफ रोडिंग जरूरतों के लिए थार रॉक्स का ऐसा कोई वर्जन देखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।