    हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में मिल सकते हैं किआ सिरोस वाले ये 9 फीचर्स,देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: अक्टूबर 23, 2025 01:57 pm । भानु

    82 Views
    हुंडई अपनी न्यू जनरेशन 2025 हुंडई वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस सब-4 मीटर एसयूवी में कई सारे फीचर्स शामिल होंगे, लेकिन कारमेकर ने पहले ही इसके दो प्रमुख फीचर्स की पुष्टि कर दी है। ये दोनों ही फीचर्स किआ सिरोस से लिए गए हैं। इससे हमें लगता है कि नई वेन्यू में सिरोस से कुछ और फीचर्स लिए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं:

    ड्युअल 12.3 इंच स्क्रीन्स

    Syros

    हुंडई ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि नई 2025 वेन्यू में सिरोस की तरह ही इन्फोटेनमेंट और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डुअल कनेक्टेड 12.3-इंच डिस्प्ले मिलेगी। अभी वेन्यू में इंफोटेनमेंट के लिए केवल 8-इंच का टचस्क्रीन और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं। इसके साथ, नई वेन्यू के मुकाबले इससे बड़ी कारें क्रेटा और अल्कज़ार, दोनों में 10.25-इंच के डुअल डिस्प्ले सेटअप से बड़ी स्क्रीन दी गई है।

    लेवल 2 एडीएएस

    Kia Syros

    वेन्यू के मौजूदा जनरेशन मॉडल में लेवल 1 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है, जिसमें लेन-कीपिंग और फॉरवर्ड कॉलिजन वॉर्निंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं। कारमेकर ने यह भी पुष्टि की है कि 2025 मॉडल को लेवल-2 एडीएएस में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और अन्य फ़ीचर्स शामिल होंगे, जो सायरोस में भी मिलते हैं।

    वेंटिलेटेड सीट्स

    Kia Syros

    नई वेन्यू में वेंटिलेटेड सीटें भी दी जा सकती हैं। सिरोस में आगे और पीछे दोनों तरफ़ बैठने वालों के लिए वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं और हमें उम्मीद है कि हुंडई भी पीछे वाली नहीं तो आगे वाली सीटों पर ये फीचर देगी। यह फीचर गर्मियों में काफी काम आता है, जिससे शहर या हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ड्राइवर और यात्री दोनों को ठंडक मिलती है।

    8 स्पीकर ब्रांडेड साउंड सिस्टम

    Kia Syros

    अब तक, हुंडई वेन्यू में 6-स्पीकर वाला बेसिक साउंड सिस्टम मिलता रहा है, जिसे आगामी 2025 वेन्यू में अपडेट किया जा सकता है। किआ सिरोस में 8-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है। नई वेन्यू में सिरोस वाला ही सेटअप दिया जा सकता है या फिर क्रेटा वाला 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया जा सकता है, जो म्यूजिक लवर्स को बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस देगा।

    64 कलर एंबिएंट लाइटिंग

    Kia Syros

    एम्बिएंट लाइटिंग केबिन में, खासकर रात में, एक अद्भुत आकर्षण जोड़ती है। और वेन्यू में सिरोस का 64-कलर वाला सेटअप भी शामिल हो सकता है। हालांकि मौजूदा वेन्यू में बेसिक एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, लेकिन यह अपग्रेड यात्रियों को केबिन के अंदर के माहौल को अपनी पसंद के अनुसार ढालने की सुविधा देगा, जिससे एक ज़्यादा अपमार्केट माहौल बनेगा।

    पैनोरमिक सनरूफ

    Kia Syros

    मौजूदा वेन्यू में सिंगल-पैनल सनरूफ दी गई है, लेकिन न्यू जनरेशन मॉडल में सिरोस की तरह डुअल-पैन पैनोरमिक विकल्प मिल सकता है। इससे केबिन में प्राकृतिक रोशनी आएगी, जिससे इंटीरियर वेंटिलेटेड और ज़्यादा स्पेशियस लगेगा।

    360-डिग्री कैमरा

    Kia Syros

    मौजूदा हुंडई वेन्यू में केवल रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है, और जनरेशन 2 वेन्यू में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इससे शहर में बंपर-टू-बंपर ट्रैफ़िक में ड्राइविंग में काफ़ी आसानी होगी और साथ ही मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चलने में मदद मिलेगी।

    इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    Kia Syros

    हुंडई वेन्यू में मैनुअल हैंडब्रेक लीवर की जगह सिरोस वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया जा सकता है। इस प्राइस रेंज में ईपीबी अब एक आम फीचर है, जो महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी सब-4 मीटर एसयूवी में पहले से ही उपलब्ध है।

    फ्रंट पार्किंग सेंसर

    अपकमिंग वेन्यू में फ्रंट पार्किंग सेंसर शामिल हो सकते हैं - हमने इसे पहले इसके एक टेस्ट किए जा रहे मॉडल में ये चीज देखी थी। सिरोस से लिया गया यह फीचर तंग पार्किंग परिस्थितियों को कम तनावपूर्ण बना देगा और बम्पर-टू-बम्पर ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाते समय गैप पर नज़र रखने में भी आपकी मदद कर सकता है।

    हमने इस रिपोर्ट में उन टॉप 10 फीचर्स के बारे में भी बात की है जो नई 2025 हुंडई वेन्यू अपने मौजूदा मॉडल की तुलना में प्राप्त कर सकती है।

    लॉन्च और मुकाबला 

    2025 Hyundai Venue

    2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी की कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा रखी जा सकती है जिसे 4 नवंबर 2025 के दिन लॉन्च किया जाएगा।। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद हुंडई वेन्यू की मौजूदा कीमत अब 7.26 लाख रुपये से 12.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो गई है। यहां देखें इसकी मौजूदा वेरिएंट-वाइज प्राइस। 

    नई हुंडई वेन्यू कार का मुकाबला मारुति ब्रेजा, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, किआ सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर से रहेगा।

    हुंडई वेन्यू 2025 पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    A
    aniruddha shende
    Oct 23, 2025, 11:19:03 AM

    Hope it gets sliding, reclining & tumbling rear seats also.

      हुंडई वेन्यू 2025 मॉडल में मिल सकते हैं किआ सिरोस वाले ये 9 फीचर्स,देखिए पूरी लिस्ट
