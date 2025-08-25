दिवाली 2025 तक आप इन 8 इलेक्ट्रिक कार को ला सकते हैं घर, 2 महीने तक का चल रहा है वेटिंग पीरियड

97 Views

इस लिस्ट की ज्यादातर कारें 300 किलोमीटर से ज्यादा की सर्टिफाइड रेंज देती हैं और यह ऑन-रोड काफी प्रेक्टिकल साबित होती है

फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। यदि आप भी अपने गैरेज में किसी नई कार को शामिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं और दिवाली 2025 तक नई इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के बारे में सोच कर रहे हैं तो यह आपके काफी काम की खबर है। यहां हमनें सभी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार की लिस्ट तैयार की है जिसे आप दिवाली तक घर ला सकते हैं। यहां देखिए पूरी लिस्ट :-

नोट : 1) इस लिस्ट में हमनें केवल उन कारों को शामिल किया है जिनका वेटिंग पीरियड 1.5 से 2 महीने के बीच है और जिसकी डिलीवरी आपको दिवाली 2025 के आसपास मिल सकेगी। कई दूसरे शहरों में वेटिंग पीरियड 1.5 महीने से कम हो सकता है, इसलिए हमने उन कारों को शामिल नहीं किया है क्योंकि ऐसे शहरों में इलेक्ट्रिक कारें जल्द घर लाई जा सकती हैं।

2) महिंद्रा बीई 6 और एक्सईवी 9ई पर ज्यादातर शहरों में औसत वेटिंग पीरियड 2.5 महीने से 3 महीने के बीच चल रहा है, ऐसे में हमनें इन दोनों कारों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

3) हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक को भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस गाड़ी का डाटा उपलब्ध नहीं था।

टाटा टियागो ईवी

कीमत : 7.99 लाख रुपये से 11.14 लाख रुपये

टाटा टियागो ईवी कार को नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, कोयंबटूर, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीनों के अंदर घर लाया जा सकता है।

इस गाड़ी में दो पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है : -

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज बैटरी पैक 19.2 केडब्ल्यूएच 24 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 61 पीएस 75 पीएस टॉर्क 110 एनएम 114 एनएम एमआईडीसी (पार्ट 1+2) सर्टिफाइड रेंज 223 किलोमीटर 293 किलोमीटर

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज 3.3 किलोवाट एसी चार्जर और 15ए पोर्टेबल चार्जर 6.9 घंटे में 10-100 प्रतिशत 8.7 घंटे में 10-100 प्रतिशत 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 2.6 घंटे में 10-100 प्रतिशत 3.6 घंटे में 10-100 प्रतिशत डीसी फास्ट चार्जर 58 मिनट में 10-80 प्रतिशत

इस गाड़ी में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, डुअल फ्रंट एयरबैग और सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

टाटा पंच ईवी

कीमत : 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपए

पंच ईवी को नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीनों के अंदर घर लाया जा सकता है।

टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज बैटरी पैक 25 केडब्ल्यूएच 35 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 82 पीएस 122 पीएस टॉर्क 114 एनएम 190 एनएम एमआईडीसी (पार्ट 1+2) सर्टिफाइड रेंज 265 किलोमीटर 365 किलोमीटर

टाटा की इस इलेक्ट्रिक कार के चार्जिंग ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज 3.3 केडब्ल्यू एसी चार्जर और 15ए पोर्टेबल चार्जर 9.4 घंटे में 10-100 प्रतिशत 13.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत 7.2 केडब्ल्यू एसी फास्ट चार्जर 3.6 घंटे में 10-100 प्रतिशत 5 घंटे में 10-100 प्रतिशत 50 केडब्ल्यू डीसी फास्ट चार्जर 56 मिनट में 10-80 प्रतिशत 40 मिनट में 10-80 प्रतिशत

पंच ईवी में डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट यूनिट के लिए और दूसरा ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पैन सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और छह एयरबैग जैसे फीचर दिए गए हैं।

टाटा टिगॉर ईवी

कीमत : 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये

टाटा टिगॉर कार की डिलीवरी नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, थाने, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीने के बीच मिल सकेगी।

स्पेसिफिकेशन टिगॉर ईवी बैटरी पैक 26 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 पावर 75 पीएस टॉर्क 170 एनएम एआरएआई सर्टिफाइड रेंज 315 किलोमीटर

टिगॉर ईवी के चार्जिंग ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन टिगॉर ईवी 3.3 किलोवाट एसी चार्जर और 15ए पोर्टेबल चार्जर 9.4 घंटे में 10-100 प्रतिशत डीसी फास्ट चार्जर 59 मिनट में 10-80 प्रतिशत

टिगॉर ईवी में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डुअल फ्रंट एयरबैग और सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

एमजी विंडसर ईवी

कीमत : 14 लाख रुपये से 18.39 लाख रुपये के बीच

एमजी विंडसर ईवी को बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, फरीदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीने में घर लाया जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन एमजी विंडसर ईवी एमजी विंडसर ईवी प्रो बैटरी पैक 38 केडब्ल्यूएच 52.9 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 136 पीएस टॉर्क 200 एनएम सर्टिफाइड रेंज 332 किलोमीटर 449 किलोमीटर

एमजी विंडसर ईवी में दिए गए चार्जिंग ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन एमजी विंडसर ईवी एमजी विंडसर ईवी प्रो 3.3 किलोवाट एसी चार्जर और 15ए पोर्टेबल चार्जर 13.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत – 7.4 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 7 घंटे में 10-100 प्रतिशत 9.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत डीसी फास्ट चार्जर 45 मिनट में 20-80 प्रतिशत (45 किलोवाट) 50 मिनट में 20-80 प्रतिशत (60 किलोवाट)

एमजी विंडसर ईवी में 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 135 डिग्री रिक्लाइनिंग रियर सीटें, 8.8 इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी400

कीमत : 15.49 लाख रुपये से 17.69 लाख रुपये

एक्सयूवी400 ईवी की डिलीवरी बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीने में ली जा सकती है।

महिंद्रा एक्सयूवी400 ईवी की बैटरी पैक, मोटर और रेंज से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है :-

स्पेसिफिकेशन एक्सयूवी400 ईसी प्रो एक्सयूवी400 ईएल प्रो बैटरी पैक 34.5 केडब्ल्यूएच 39.5 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 150 पीएस टॉर्क 310 एनएम एमआईडीसी (पार्ट 1) सर्टिफाइड रेंज 375 किलोमीटर 456 किलोमीटर

महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के ईएल प्रो वेरिएंट में दो पावरट्रेन दी गई है :-

एक्सयूवी400 की चार्जिंग डिटेल कुछ इस प्रकार है:-

स्पेसिफिकेशन एक्सयूवी400 ईसी प्रो एक्सयूवी400 ईएल प्रो 3.3 किलोवाट एसी चार्जर 13.5 घंटे 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 6.5 घंटे 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर 50 मिनट में 0-80 प्रतिशत

महिंद्रा एक्सयूवी400 कार में डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, छह एयरबैग और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

टाटा कर्व ईवी

कीमत : 17.49 लाख रुपये से 22.24 लाख रुपये

टाटा कर्व ईवी को नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीने में घर लाया जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज बैटरी पैक 45 केडब्ल्यूएच 55 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 150 पीएस 167 पीएस टॉर्क 215 एनएम एमआईडीसी (पार्ट 1) सर्टिफाइड रेंज 430 किलोमीटर 502 किलोमीटर

टाटा कर्व ईवी की चार्जिंग डिटेल कुछ इस प्रकार है :-

स्पेस्फिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज 15 प्लग पॉइंट 17.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत 21 घंटों में 10-100 प्रतिशत 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 6.5 घंटे में 10-100 प्रतिशत 7.9 घंटों में 10-100 प्रतिशत डीसी फास्ट चार्जर 40 मिनट में 10-80 प्रतिशत (60 किलोवाट + चार्जर) 40 मिनट में 10-80 प्रतिशत (70 किलोवाट + चार्जर)

टाटा कर्व ईवी में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी

कीमत : 17.99 लाख रुपये से 24.49 लाख रुपये

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी को बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, ठाणे, चंडीगढ़, कोयंबटूर और फरीदाबाद जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीने के अंदर घर लाया जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड रेंज एक्सटेंडेड रेंज बैटरी पैक 42 केडब्लूएच 51.4 केडब्लूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम सर्टिफाइड रेंज 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर

यहां देखें कैरेंस क्लाविस ईवी के चार्जिंग ऑप्शन से जुड़ी जानकारी :-

स्पेस्फिकेशन स्टैंडर्ड रेंज एक्सटेंडेड रेंज 11 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर 4 घंटे में 10-100 प्रतिशत 4 घंटे 45 मिनट में 10-100 प्रतिशत 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर 39 मिनट

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी में 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 12.3-इंच फुल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

टाटा हैरियर ईवी

कीमत : 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये

इस एसयूवी कार की डिलीवरी नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, पटना, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा जैसे शहरों में 1.5 से 2 महीने के बीच मिल सकती है।

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज बैटरी पैक 65 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 2 पावर 238 पीएस 158 पीएस (फ्रंट) 238 पीएस (रियर) टॉर्क 315 एनएम 504 एनएम (संयुक्त) एमआईडीसी (पार्ट 1+2) सर्टिफाइड रेंज 538 किलोमीटर 627 किलोमीटर 622 किलोमीटर

ऑल-इलेक्ट्रिक हैरियर रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) और ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) कॉन्फिगरेशन में आती है।

यहां देखें इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के चार्जिंग ऑप्शन की जानकारी :-

स्पेसिफिकेशन मीडियम रेंज लॉन्ग रेंज 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जिंग 9.3 घंटे में 10-100 प्रतिशत 10.7 घंटे में 10-100 प्रतिशत डीसी फास्ट चार्जर 25 मिनट (100 किलोवाट) में 20-80 प्रतिशत 25 मिनट में 20-80 प्रतिशत (120 किलोवाट)

टाटा हैरियर ईवी गाड़ी में 14.5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, 10.25-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रांसपेरेंट मोड के साथ 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

नोट : वेटिंग पीरियड चुने गए मॉडल और वेरिएंट अनुसार सभी शहरों में अलग-अलग हो सकता है। सही जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

यदि आप इन सभी मास-मार्केट कारों को अभी बुक करते हैं तो आपको इनकी डिलीवरी दिवाली 2025 के आसपास मिल सकेगी। आप इनमें से कौनसी कार को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।