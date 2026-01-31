2026 रेनो डस्टर: अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तुलना में भारतीय वर्जन में मिलेगा इन 7 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

रेनो डस्टर हमारे मार्केट में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अच्छी बात ये है कि भारतीय मॉडल में अंतरराष्ट्रीय वर्जन की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। डस्टर अभी भी अपने दमदार रग्ड लुक और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करती है, वहीं भारतीय मॉडल में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट और प्रीमियम पर भी ध्यान दिया गया है।

यहां हम भारतीय डस्टर के उन 7 फीचर के बारे में बात करेंगे जो इसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल से आगे रखते हैं।

पैनोरमिक सनरूफ

भारतीय रेनो डस्टर में एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय मॉडल में अभाव है। भारत में इन दिनों ग्राहकों के बीच सनरूफ फीचर काफी पॉपुलर हो गया है, यह फीचर एक प्रीमियम टच देता है, साथ ही केबिन को खुला-खुला और स्पेशियस भी बनाता है। ध्यान दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली डस्टर गाड़ी में सिंगल पैन सनरूफ भी नहीं दिया गया है।

पावर्ड टेलगेट

पावर्ड टेलगेट भी एक कंफर्ट फीचर है जो एक बटन को दबाकर बूट एक्सेस करने की सुविधा देता है। इससे लगेज या किराने का सामान लोड करना ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय डस्टर में मैनुअल टेलगेट ही मिलता है।

कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स

भारतीय मॉडल में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो एसयूवी की विजुअल अपील बढ़ाते हैं और इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय वर्जन में बिना कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट के वाई-शेप टेल लैंप दिया गया है।

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

भारत आने वाली डस्टर एसयूवी कार में बड़ी 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगी, जो ज्यादा साफ विजुअल और गाड़ी की ज्यादा जानकारी देगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध डस्टर में छोटी 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है।

आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

भारतीय डस्टर में आगे वाली पंक्ति में पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटों से कंफर्ट काफी बढ़ गया है। वेंटिलेटेड सीट भारतीय मौसम के हिसाब से एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है और ये अंतरराष्ट्रीय डस्टर में नहीं मिलता है। हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजार में डस्टर में हीटेड सीटें और हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

एम्बिएंट लाइटिंग

भारतीय डस्टर में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देती है। अंतरराष्ट्रीय वर्जन में यह फीचर नहीं दिया गया है। डस्टर के अंतरराष्ट्रीय मॉडल में पूरी ब्लैक केबिन थीम मिलती है, जबकि भारतीय वर्जन में ज्यादा अपमार्केट फील के लिए येलो स्टिचिंग के साथ कंट्रास्ट दिया गया है।

ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

इसमें एक ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) दिया गया है, जो रात में ड्राइविंग के दौरान पीछे से आने वाली गाड़ियों की चकाचौंध कम करता है, जिससे सेफ्टी और कंफर्ट बेहतर होता है। अंतरराष्ट्रीय वर्जन में इस फीचर का अभाव है।

पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और बड़ी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर के साथ भारतीय डस्टर ग्राहकों की उम्मीदों के हिसाब से काफी अच्छी लग रही है।

आपको इनमें से कौनसा फीचर ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट में बताएं।