    2026 रेनो डस्टर: अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तुलना में भारतीय वर्जन में मिलेगा इन 7 फीचर का एडवांटेज, देखिए पूरी लिस्ट

    भारतीय रेनो डस्टर के अतिरिक्त फीचर सिर्फ कंफर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ सुविधा में अपग्रेड भी है जिनमें से एक भारतीय ग्राहकों के बीच ज्यादा पॉपुलर है

    प्रकाशित: जनवरी 31, 2026 02:02 pm । सोनू

    Renault Duster

    रेनो डस्टर हमारे मार्केट में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अच्छी बात ये है कि भारतीय मॉडल में अंतरराष्ट्रीय वर्जन की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं। डस्टर अभी भी अपने दमदार रग्ड लुक और प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करती है, वहीं भारतीय मॉडल में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट और प्रीमियम पर भी ध्यान दिया गया है।

    यहां हम भारतीय डस्टर के उन 7 फीचर के बारे में बात करेंगे जो इसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल से आगे रखते हैं।

    पैनोरमिक सनरूफ

    भारतीय रेनो डस्टर में एक पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिसका अंतरराष्ट्रीय मॉडल में अभाव है। भारत में इन दिनों ग्राहकों के बीच सनरूफ फीचर काफी पॉपुलर हो गया है, यह फीचर एक प्रीमियम टच देता है, साथ ही केबिन को खुला-खुला और स्पेशियस भी बनाता है। ध्यान दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली डस्टर गाड़ी में सिंगल पैन सनरूफ भी नहीं दिया गया है।

    Renault Duster Panoramic Sunroof

    पावर्ड टेलगेट

    पावर्ड टेलगेट भी एक कंफर्ट फीचर है जो एक बटन को दबाकर बूट एक्सेस करने की सुविधा देता है। इससे लगेज या किराने का सामान लोड करना ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय डस्टर में मैनुअल टेलगेट ही मिलता है।

    Renault Duster

    कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स

    भारतीय मॉडल में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो एसयूवी की विजुअल अपील बढ़ाते हैं और इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय वर्जन में बिना कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट के वाई-शेप टेल लैंप दिया गया है।

    2026 Renault Duster

    10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    भारत आने वाली डस्टर एसयूवी कार में बड़ी 10.25-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगी, जो ज्यादा साफ विजुअल और गाड़ी की ज्यादा जानकारी देगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध डस्टर में छोटी 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दी गई है।

    Renault Duster

    आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

    भारतीय डस्टर में आगे वाली पंक्ति में पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटों से कंफर्ट काफी बढ़ गया है। वेंटिलेटेड सीट भारतीय मौसम के हिसाब से एक बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है और ये अंतरराष्ट्रीय डस्टर में नहीं मिलता है। हालांकि कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजार में डस्टर में हीटेड सीटें और हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

    Renault Duster

    एम्बिएंट लाइटिंग

    भारतीय डस्टर में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो केबिन को एक प्रीमियम फील देती है। अंतरराष्ट्रीय वर्जन में यह फीचर नहीं दिया गया है। डस्टर के अंतरराष्ट्रीय मॉडल में पूरी ब्लैक केबिन थीम मिलती है, जबकि भारतीय वर्जन में ज्यादा अपमार्केट फील के लिए येलो स्टिचिंग के साथ कंट्रास्ट दिया गया है।

    Renault Duster

    ऑटो डिमिंग आईआरवीएम

    इसमें एक ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम) दिया गया है, जो रात में ड्राइविंग के दौरान पीछे से आने वाली गाड़ियों की चकाचौंध कम करता है, जिससे सेफ्टी और कंफर्ट बेहतर होता है। अंतरराष्ट्रीय वर्जन में इस फीचर का अभाव है।

    Renault Duster

    पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और बड़ी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर के साथ भारतीय डस्टर ग्राहकों की उम्मीदों के हिसाब से काफी अच्छी लग रही है।

    आपको इनमें से कौनसा फीचर ज्यादा पसंद आया? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

