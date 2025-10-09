किआ कैरेंस क्लाविस के मिड-वेरिएंट एचटीके प्लस में 6-सीटर ऑप्शन हुआ शामिल, कीमत 16.28 लाख रुपये से शुरू

संशोधित: अक्टूबर 09, 2025 10:43 am | स्तुति

इससे पहले अगर आप कैरेंस क्लाविस कार में 6-सीटर का विकल्प चाहते थे तो आपके पास टॉप वेरिएंट एचटीएक्स प्लस चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था

किआ इंडिया ने कैरेंस क्लाविस एमपीवी के मिड-वेरिएंट एचटीके प्लस में 6-सीटर का विकल्प शामिल किया है, जिससे इसका 6 सीटर मॉडल पहले से काफी किफायती हो गया है। इसकी कीमत 16.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इससे पहले कैरेंस क्लाविस कार में 6-सीटर का ऑप्शन केवल टॉप वेरिएंट एचटीएक्स प्लस के साथ मिलता था। साथ ही, किआ ने कैरेंस क्लाविस कार का नया टॉप एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट भी पेश किया है।

इसके बारे में जानने से पहले नजर डालते हैं इसकी कीमत पर :-

किआ कैरेंस क्लाविस 6-सीटर : कौनसे वेरिएंट के साथ है उपलब्ध और क्या है इसकी कीमत?

अगर आप किआ कैरेंस क्लाविस में पहले मिडल रो पर कैप्टन सीटें चाहते थे तो आपके पास टॉप वेरिएंट एचटीएक्स प्लस (टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ) चुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मगर, अब किआ ने इसे एचटीके प्लस, एचटीके प्लस (ओ) और एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट में पेश कर दिया है। इससे भी अच्छी बात यह है कि एचटीके प्लस 6-सीटर वेरिएंट के साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी चुना जा सकता है।यहां देखें इसकी कीमतें :-

नए 6-सीटर वेरिएंट एक्स-शोरूम प्राइस एचटीके प्लस टर्बो-पेट्रोल डीसीटी 16.28 लाख रुपये एचटीके प्लस डीजल एटी 17.34 लाख रुपये एचटीके प्लस (ओ) टर्बो-पेट्रोल डीसीटी (नया वेरिएंट) 17.05 लाख रुपये एचटीएक्स (ओ) टर्बो पेट्रोल डीसीटी (नया वेरिएंट) 19.27 लाख रुपये (6-सीटर और 7-सीटर दोनों)

नोट : किआ कैरेंस क्लाविस के 6-सीटर और 7-सीटर दोनों वेरिएंट एक ही प्राइस पर उपलब्ध है।

यदि आप कैरेंस क्लाविस गाड़ी के मिड-वेरिएंट एचटीके प्लस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां इसकी तस्वीरें देख सकते हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस : नया एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट हुआ शामिल

कैरेंस क्लाविस लाइनअप में नए एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट को एचटीएक्स और एचटीएक्स प्लस वेरिएंट के बीच में पोजिशन किया गया है। इसमें केवल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यदि आप इसके टर्बो-पेट्रोल इंजन के सर्टिफाइड माइलेज आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देख सकते हैं।

एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट में 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम और रिमोट इंजन स्टार्ट (पहले केवल एचटीएक्स प्लस वेरिएंट के साथ उपलब्ध) जैसे फीचर अब कम प्राइस पर मिलने लगे हैं। इसके अलावा इसमें एचटीएक्स वेरिएंट वाले सभी फीचर दिए गए हैं जिनमें डुअल 12.25-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और दूसरा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए), ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस फोन चार्जर शामिल है।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस : इंजन ऑप्शन

किआ कैरेंस क्लाविस में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

पैरामीटर 1.5-लीटर पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन ऑप्शन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी / 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी^

*डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन

^एटी - टॉर्क कन्वर्टर

किआ कैरेंस क्लाविस : कीमत और मुकाबला

किआ कैरेंस क्लाविस की कीमत 11.08 लाख रुपये से 20.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद ज्यादातर किआ कारें सस्ती हो गई हैं। आप किआ कैरेंस क्लाविस पर कितने फायदे मिल रहे हैं इसके बारे में यहां देख सकते हैं। l

किआ कैरेंस क्लाविस का मुकाबला मारुति अर्टिगा/ एक्सएल6, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से है। यह गाड़ी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है।