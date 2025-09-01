सितंबर 2025 में भारत में लॉन्च हो सकती हैं ये अपकमिंग कार, देखिए पूरी लिस्ट

सितंबर 2025 में लॉन्च होने वाली सभी नई कारों में से वीएफ6 और वीएफ7 सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगी क्योंकि विनफास्ट इन दोनों गाड़ियों के साथ भारत में एंट्री करने जा रही है

सितंबर 2025 का महीना नए कार खरीदारों के लिए काफी रोमांचक होने वाला है। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और अब इस महीने छह नई कारों को लॉन्च किया जाने वाला है। सितंबर 2025 में मारुति की नई एसयूवी कार के अलावा विनफास्ट की दो नई गाड़ियों को भी पेश किया जाने वाला है। यहां देखें सितंबर 2025 में कौनसी नई कारों को लॉन्च किया जा सकता है :-

मारुति एस्कुडो

लॉन्च डेट : 3 सितंबर 2025

संभावित कीमत : 9.7 लाख रुपये

मारुति अपनी नई मेड-इन-इंडिया एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में पोजिशन किया जा सकता है। अनुमान है कि यह अपकमिंग कार मारुति के एरीना शोरूम के जरिए बेची जा सकती है। सामने आई रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि इसे 'एस्कुडो', विक्टोरियस और सबेर नाम दिया जा सकता है। यह गाड़ी सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। हालांकि, इसमें लंबे व्हीलबेस और स्पेशियस केबिन के लिए कुछ बदलाव जरूर किए जा सकते हैं।

इस अपकमिंग कार में ग्रैंड विटारा वाले कई डिजाइन एलिमेंट दिए जा सकते हैं। अनुमान है कि मारुति इस गाड़ी में नया केबिन और डैशबोर्ड लेआउट दे सकती है। इसमें ग्रैंड विटारा वाले फीचर भी दिए जा सकते हैं जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, छह एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हो सकते हैं। मारुति अपनी अपकमिंग एस्कुडो कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दे सकती है। इस नई एसयूवी कार में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन भी मिल सकता है।

विनफास्ट वीएफ6

लॉन्च डेट : 6 सितंबर 2025

संभावित कीमत : 25 लाख रुपये

विनफास्ट वीएफ6 उन दो मॉडल्स से एक होगी जिसे कंपनी भारत में लॉन्च करेगी। हाल ही में इसका सीरीज प्रोडक्शन विनफास्ट की तमिल नाडु फैसिलिटी में शुरू हुआ है। यह गाड़ी दो वेरिएंट में आएगी। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में छह कलर ऑप्शन और वेरिएंट अनुसार दो इंटीरियर कलर थीम मिलेगी।

अनुमान है कि विनफास्ट वीएफ6 कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बड़ी टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, कई सारे एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे प्रीमियम फीचर दिए जा सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक (सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर) दिया गया है जिसके जरिए यह गाड़ी 410 किलोमीटर तक की रेंज देगी।

विनफास्ट वीएफ7

लॉन्च डेट : 6 सितंबर 2025

संभावित कीमत : 50 लाख रुपये

विनफास्ट वीएफ6 के साथ वीएफ7 इलेक्ट्रिक एसयूवी को भी भारत में लॉन्च करेगी। इन दोनों मॉडल्स की पहली झलक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में देखने को मिली थी। यह एसयूवी कार तीन वेरिएंट, छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और दो इंटीरियर कलर थीम में आएगी।

वीएफ7 अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, पैनोरमिक ग्लास रूफ, 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस दिए गए हैं। विनफास्ट वीएफ7 अंतरराष्ट्रीय मॉडल में सिंगल और डुअल-इलेक्ट्रिक मोटर ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी सर्टिफाइड रेंज 496 किलोमीटर है।

सिट्रोएन बसाल्ट एक्स

लॉन्च डेट : 5 सितंबर 2025

संभावित कीमत : 14.13 लाख रुपये

सिट्रोएन सी3 एक्स की लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने बसाल्ट एसयूवी-कूपे के नए वेरिएंट की तस्वीरें साझा की थी और इसकी बुकिंग 11,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ लेनी शुरू कर दी थी। बसाल्ट एक्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। 2025 के शुरुआत में लॉन्च हुए बसाल्ट एसयूवी कूपे कार के डार्क एडिशन की तरह इसमें भी ब्लैक फिनिश दी गई है।

सी3 एक्स की तरह बसाल्ट के नए एक्स वेरिएंट में एम्बिएंट लाइटिंग समेत कई नए फीचर दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में स्टैंडर्ड मॉडल की तरह 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ रियर एसी वेंट्स, वायरलेस फोन चार्जर और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) दिया जा सकता है। बसाल्ट एक्स में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए जा सकते हैं।

महिंद्रा थार फेसलिफ्ट

संभावित लॉन्च डेट : सामने आनी बाकी

संभावित कीमत : 12 लाख रुपये

2020 लॉन्चिंग से ही महिंद्रा थार 3-डोर को कई हल्के फुल्के अपडेट मिल रहे हैं, लेकिन अब यह गाड़ी थोड़ी पुरानी लगने लगी है। महिंद्रा इस ऑफ-रोड कार को अपडेट करने पर काम कर रही है, अनुमान है कि इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जा सकता है।

इससे पहले जारी हुए स्पाय शॉट से संकेत मिले हैं कि इसकी डिजाइन और फीचर बड़ी महिंद्रा थार रॉक्स से इंस्पायर्ड होंगे। इसमें सर्कुलर एलईडी हेडलाइट और नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अनुमान है कि इसमें बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और टीपीएमएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट महिंद्रा थार में मौजूदा मॉडल वाले पेट्रोल और डीजल इंजन दिए जा सकते हैं जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है। अनुमान है कि इसमें रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) और 4-व्हील-ड्राइव (4डब्लूडी) सेटअप दिया जा सकता है।

वोल्वो ईएक्स30

संभावित लॉन्च डेट : सितंबर के आखिर में

संभावित कीमत : 50 लाख रुपये

वोल्वो ईएक्स30 कंपनी की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी जिसे वोल्वो के ग्लोबल लाइनअप में ईएक्स40 के नीचे पोजिशन किया गया है। इस गाड़ी के एक्सटीरियर हाइलाइट में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ वोल्वो की सिग्नेचर थॉर हैमर शेप्ड एलईडी डीआरएल्स, 19-इंच एरोडायनेमिक डिजाइन अलॉय व्हील्स और रूफ स्पॉइलर तक जाती एल-शेप्ड एलईडी टेललाइट शामिल हैं।

इस गाड़ी के केबिन में डुअल-टोन कलर थीम के साथ 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इसमें फिक्सड पैनोरमिक ग्लास रूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, सात एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस भी दिया गया है। वोल्वो ईएक्स30 भारतीय वर्जन में सिंगल 69 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी जो रियर व्हील्स तक पावर पहुंचाएगी। इसकी डब्ल्यूएलटीपी सर्टिफाइड रेंज 480 किलोमीटर होगी।

यह सभी नई कारें भारत में सितंबर 2025 तक लॉन्च हो सकती हैं। आप इनमें से कौनसी कार के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।