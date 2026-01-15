जनवरी 2026 में ये 6 कारें होंगी लॉन्च, देखिए पूरी लिस्ट

इस साल की ज्यादातर नई लॉन्चिंग जनवरी 2026 की शुरुआत में ही हो रही हैं, जिससे भारतीय ऑटो मार्केट में काफी हलचल रहने की उम्मीद है। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ, टाटा पंच फेसलिफ्ट और न्यू जनरेशन किआ सेल्टोस जैसे कुछ पॉपुलर मॉडल पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। और अभी भी कुछ महत्वपूर्ण लॉन्च बाकी हैं, इसलिए हलचल यहीं खत्म नहीं होती। तो चलिए, जनवरी 2026 के बाकी बचे महीनों में लॉन्च होने वाली सभी अपकमिंग कारों पर डालते हैं एक नजर:

2026 रेनो डस्टर

डेब्यू की तारीख: 26 जनवरी, 2026

संभावित कीमत: 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक जाना-माना नाम, रेनो डस्टर, इस महीने अपने नए अवतार में वापसी करने जा रही है। गणतंत्र दिवस 2026 पर लॉन्च होने वाली इस नई डस्टर की झलकियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें इंटरनेशनल मॉडल के मुकाबले एक नया डिज़ाइन देखने को मिल रहा हैं। उम्मीद है कि इसके इंटीरियर में 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे मॉर्डन फीचर्स मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डस्टर में कई इंजन के विकल्प दिए गए हैं, हालांकि भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल के इंजन विकल्पों की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

निसान ग्रेवाइट

लॉन्च की तारीख: 21 जनवरी 2026

संभावित कीमत: 6.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

निसान ग्रेवाइट एक कॉम्पैक्ट एमपीवी है जो 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में इस ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। यह रेनो ट्राइबर पर बेस्ड होगी, हालांकि, ग्रेवाइट को के मुकाबले इसमें कुछ अलग डिज़ाइन एलिमेंट नजर आएंगे। इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, छह एयरबैग और टीपीएमएस जैसे फीचर्स होने की संभावना है। इसमें ट्राइबर के समान ही नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। हालांकि हमें उम्मीद है कि टर्बो-पेट्रोल विकल्प भी पेश किया जा सकता है।

मारुति सुजुकी ई विटारा

संभावित लॉन्च: जनवरी 2026 के आखिर तक

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

मारुति सुजुकी जनवरी 2026 के आखिर तक ई विटारा लॉन्च करने वाली है, जिसके साथ ही ब्रांड भारत के मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करेगा। इसके वेरिएंट-अनुसार फीचर्स पहले ही सामने आ चुके हैं, जिन्हें आप हमारी पिछली रिपोर्ट में देख सकते हैं। ग्राहक दो बैटरी पैक विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं, जिनकी दावा की गई रेंज 543 किमी तक है। लॉन्च होने के बाद, ई विटारा का मुकाबला टाटा कर्व ईवी और हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी प्रतिद्वंद्वी कारों से होगा।

टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी

संभावित लॉन्च: जनवरी 2026 के आखिर तक

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

भारत के लिए टोयोटा की पहली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी, अर्बन क्रूज़र ईवी, जनवरी 2026 के आखिर तक लॉन्च होने वाली है। यह मूल रूप से मारुति सुजुकी ई विटारा का ही नया एडिशन है, हालांकि टीज़र में दिखाए गए अनुसार इसकी स्टाइलिंग अलग है। इसके बाकी फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ई विटारा के समान ही रहने की उम्मीद है।

फोक्सवैगन टायरॉन आर लाइन

संभावित लॉन्च: 28 जनवरी, 2026

संभावित कीमत: 45 लाख रुपये

फोक्सवैगन टायरॉन आर-लाइन इस महीने के आखिर तक लॉन्च होने वाली है। यह फोक्सवैगन की नई फ्लैगशिप कार होगी, जो टिगुआन आर-लाइन से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। टायरॉन मूल रूप से टिगुआन का 7-सीटर वर्जन है, जो उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसमें वही 204 पीएस वाला 2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी होगा। यह पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध है, और भारत में लॉन्च होने वाले इसके स्पेशल एडिशन को हाल ही में कुछ शानदार फीचर्स के साथ पेश किया गया है, जिनमें 15-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और मसाज वाली फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग।

टायरॉन और टिगुआन के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि टिगुआन को भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जबकि टिगुआन पूरी तरह से इंपोर्टेड व्हीकल है। इसका मतलब यह है कि टायरॉन की कीमत टिगुआन से कम हो सकती है।

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट

संभावित लॉन्च: जनवरी 2026 के आखिर तक

संभावित कीमत: 11 लाख रुपये

स्कोडा जल्द ही कुशाक का फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च करने वाली है, जो इसका पहला बड़ा अपडेट होगा। यह जनवरी के अंत तक लॉन्च हो सकता है और इसमें केबिन के अंदर कुछ मामूली बदलावों के साथ-साथ बाहरी डिज़ाइन में भी मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें आपको नया डैशबोर्ड लेआउट, नई सीट अपहोल्स्ट्री और ज्यादा फीचर्स से लैस पैकेज मिलेगा। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और चुनिंदा एडीएएस फीचर्स भी शामिल हो सकते हैं। मैकेनिकल रूप से, अपडेटेड कुशाक में मौजूदा मॉडल के समान इंजन और गियरबॉक्स विकल्प मिलने की संभावना है।

ये सभी कारें जनवरी 2026 के बचे दिनों में भारत में लॉन्च होने या बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। इनमें से किस लॉन्च को लेकर आप सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।