2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन कल लॉन्च होगी, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

नई वेन्यू एन लाइन दो वेरिएंट्स: एन6 और एन10 में मिलेगी

हुंडई कल स्टैंडर्ड वेन्यू के साथ 2025 वेन्यू एन लाइन को लॉन्च करेगी। यह दो वेरिएंट: एन6 और एन10 में मिलेगी। सब-4 मीटर एसयूवी कार का स्पोर्टी वर्जन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन में मिलेगा, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलेगी। रेगुलर मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। यहां हमने इससे जुड़ी पांच खास बातें साझा की है, जिन पर आप भी डालिए एक नजर:

स्पोर्टी लुक

2025 वेन्यू एन लाइन में कई स्पोर्टी टच दिए गए हैं। हालांकि लाइटिंग एलिमेंट्स स्टैंडर्ड कार जैसे हैं, लेकिन सामने की तरफ एन लाइन बैजिंग वाली नई डार्क क्रोम ग्रिल इसे और भी शानदार बनाती है। बॉडी के नीचे एक खास लाल रंग का एक्सेंट है जो पूरी बॉडी पर फैला हुआ है। फेंडर्स पर एन लाइन बैजिंग और रेड ब्रेक कैलिपर्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं, और स्टाइलिश 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील इसके डिजाइन को कॉम्प्लिमेंट्स देते हैं। ओवरऑल लुक को पूरा करने के लिए इसके पीछे विंग टाइप रूफ स्पॉइलर है। इसके अलावा इसमें ड्यूल-टिप एग्जॉस्ट भी है।

वेन्यू एन लाइन पांच मोनोटोन कलर: हैजल ब्लू, ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, टाइटन ग्रे, और एटलस व्हाइट में मिलेगी। ड्यूल-टोन फिनिश के लिए रेड, व्हाइट और ब्लू कलर के साथ एबिस ब्लैक रूफ का विकल्प भी मिलेगा।

केबिन

वेन्यू एन लाइन में ब्लैक केबिन के साथ रेड हाइलाइट और स्टिचिंग दी गई है। सीटों पर भी इसी थीम की अपहोल्स्ट्री चढ़ी है। डैशबोर्ड लेआउट स्टैंडर्ड वेन्यू जैसा है, लेकिन एन लाइन का स्टीयरिंग व्हील यूनिक है और इसमें ‘एन’ लोगो के साथ ड्राइव मोड व ट्रेक्शन मोड के लिए अलग बटन दिए गए हैं।

गियर लीवर और सीटों पर भी एन ब्रांडिंग है, और पूरे सेंटर कंसोल पर सनराइज रेड एम्बिएंट लाइटिंग है। आगे और पीछे की सीट पर बैठे दोनों पैसेंजर को कपहोल्डर के साथ सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है।

फीचर और सेफ्टी

वेन्यू एन लाइन में दो 12.3-इंच स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले), आगे वेंटिलेटेड सीटें, पीछे वेंट्स के साथ ऑटो एसी, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, सिंगल-पैन सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, और मल्टी-ड्राइव मोड जैसे फीचर मिलेंगे।

पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रेक्शन कंट्रोल, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, दोनों तरफ पार्किंग सेंसर, और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन-कीपिंग असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे।

इंजन

2025 वेन्यू एन लाइन में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ दो गियरबॉक्स विकल्प मिलेंगे। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (डीसीटी) पावर 120 पीएस टॉर्क 172 एनएम

इंजन मौजूदा हुंडई वेन्यू वाला ही मिलना जारी रहेगा, हालांकि हमें उम्मीद है कि स्पोर्टी वर्जन एन लाइन में स्टीयरिंग, सस्पेंशन और शायद ब्रेक के लिए अग्रेसिव सेटअप मिलेगा, जिससे 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन ज्यादा रोमांचक बनेगी।

संभावित प्राइस और कंपेरिजन

2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन की कीमत करीब 11.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी जा सकती है। यह 2025 वेन्यू का स्पोर्टी वर्जन होगा। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, स्कोडा कायलाक और निसान मैग्नाइट जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से रहेगा।