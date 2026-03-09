सभी
    नई रेनो डस्टर के बारे में ये 5 बातें नहीं जानते होंगे आप, एक एक कर डालिए नजर

    यही कारण है कि डस्टर को भारत में वापसी करने में इतना समय लगा!

    प्रकाशित: मार्च 09, 2026 01:04 pm । स्तुति

    Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर में आकर्षक डिजाइन दी गई है और यह गाड़ी मजबूत रोड प्रजेंस देने का भी वादा करती है, लेकिन इसे काफी सोच विचार करके तैयार किया गया है जिसकी बारे में आपको पहली झलक में पता नहीं चलेगा। यह भी एक कारण है कि डस्टर को भारतीय बाजार में वापस आने में इतना समय लगा। 

    भारत में ही तैयार किए गए प्लेटफॉर्म से लेकर इंजन के अंदर दी गई कई रोमांचक टेक्नोलॉजी तक, नई डस्टर कार से जुड़ी कम जानी-मानी बातें हैं जो इसे आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं:-

    रेनो के ग्लोबल प्लेटफॉर्म का नहीं हुआ है इस्तेमाल

    रेनो डस्टर अंतरराष्ट्रीय वर्जन में सीएमएफ-बी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जबकि नई डस्टर भारतीय वर्जन आरजीएमपी प्लेटफॉर्म पर बनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे भारतीय कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह प्लेटफॉर्म ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कई बॉडी स्टाइल और पावरट्रेन को सपोर्ट करने की क्षमता पर फोकस करता है।

    Renault Duster

    यह आरजीएमपी आर्किटेक्चर 4.7 मीटर तक की सब-4 मीटर कार को सपोर्ट करता है जिसमें कॉम्पेक्ट एसयूवी, मिड-साइज एसयूवी, एमपीवी और सेडान कार शामिल है। यह प्लेटफॉर्म 5,6 और 7-सीटर लेआउट वाली कार को सपोर्ट करता है। 

    हर पावरट्रेन और नॉर्म्स के लिए तैयार  

    नई रेनो डस्टर कार यह सभी पावरट्रेन सपोर्ट कर सकती है :- 

    • पेट्रोल (आईसीई) 

    • ईवी

    • सीएनजी 

    • फ्लेक्स फ्यूल

    यह 2-व्हील-ड्राइव, 4डब्लूडी या इलेक्ट्रिक एडब्लूडी सेटअप (ई-4डब्लूडी) के साथ भी काम कर सकती है। इसका मतलब है कि रेनो के पास एसयूवी को भविष्य के नियमों और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलने के लिए काफी जगह है। टर्बो 160 पेट्रोल इंजन डुअल इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि बेहतर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए कंबशन साइकिल के दौरान फ्यूल को दो बार इंजेक्ट किया जाता है। यह भी दावा किया गया है कि यह इंजन फ्यूचर बीएस7 एमिशन नॉर्म्स के लिए तैयार है।

    Renault Duster

    सुरक्षा को ध्यान में रख कर की गई है तैयार

    रेनो का दावा है कि नई डस्टर को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर में 57 परसेंट एडवांस्ड हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो क्रैश होने पर स्ट्रक्चरल मजबूती को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह एसयूवी कार 12 एडीएएस फीचर के साथ आती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हें भारतीय ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ट्यून किया गया है, जहां ट्रैफिक पैटर्न और रोड मार्किंग में काफी अंतर हो सकता है।

    आईआईटी कानपुर में विंड टनल टेस्टिंग 

    हाईवे स्पीड पर हवा के शोर को कम करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की मदद से डस्टर की बॉडी का एक विंड टनल में टेस्ट किया गया। इस टेस्ट का मकसद लंबी ड्राइव के दौरान केबिन को शांत रखना था। 

    बेहतर ड्राइविंग क्षमता  

    नई रेनो डस्टर कार को तेज स्पीड पर स्थिर रखने के लिए थोड़ा ट्यून किया गया है। रियर स्टेबलाइजर बार रियर एक्सल को स्थिर रखने में मदद करता है, बॉडी रोल को कम करता है और गाड़ी का डायरेक्शन बदलने पर पीछे के हिस्से को ढीला महसूस होने से रोकता है। इसमें लो-स्टील ब्रेक पैड का इस्तेमाल किया गया है, जो पैडल दबाने पर शुरुआत में मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं। इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में 100ए बीएलडीसी मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे स्टीयरिंग व्हील शहर में काफी हल्की लगती है और हाइवे में तेज स्पीड पर स्थिर रहती है।

    Renault Duster

    रेनो डस्टर से जुड़ी जानकारी 

    2026 रेनो डस्टर गाड़ी में मॉडर्न डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ रग्ड एसयूवी स्टाइलिंग दी गई है। इसमें पतली एलईडी डीआरएल्स, 'डस्टर' बैजिंग के साथ ग्रिल, 18-इंच अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दिया गया है। 

    2026 Renault Duster Exterior

    केबिन के अंदर इसमें लेयर्ड ब्लैक डैशबोर्ड के साथ डुअल डिजिटल स्क्रीन, लेदरेट सीट, वेंटिलेटेड और पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट, और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। इस गाड़ी में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर भी दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएससी, 360-डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडीएएस सूट जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    2026 Renault Duster

    इस एसयूवी कार में तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं :-

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    पावर

    100 पीएस 

    163 पीएस

    160 पीएस (संभावित) 

    टॉर्क 

    160 एनएम 

    280 एनएम

    -

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड मैनुअल  

    6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

    8-स्पीड डीएचटी^

    *डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीएचटी- डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    लॉन्च टाइमलाइन, संभावित कीमत और मुकाबला  

    नई रेनो डस्टर कार को भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। अनुमान है कि इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगन, टोयोटा हाइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर और अपकमिंग स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट और निसान टेक्टोन से रहेगा। 

    क्या आप नई रेनो डस्टर के इन पहलुओं के बारे में जानते हैं? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।  

