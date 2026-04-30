2026 फोक्सवैगन टाइगन Vs टोयोटा हाइराइडर: पावर या माइलेज? जानिए कौनसी एसयूवी कार है आपके लिए बेस्ट

39 Views

प्रकाशित: अप्रैल 30, 2026 07:09 pm । भानु

Write a कमेंट

हाल ही में, फोक्सवैगन ने टाइगन का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, जिसके एक्सटीरियर में मामूली बदलाव, नए फीचर्स के साथ बेहतर केबिन और कुछ इंजन संबंधी सुधार किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, टोयोटा हाइराइडर 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे किफायती कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक बनी हुई है, जो बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, मॉर्डन डिजाइन और टोयोटा के भरोसे के साथ आती है।

कागज़ पर देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियां लगभग हर मामले में एक-दूसरे से बिलकुल अलग हैं, लेकिन इनकी लगभग समान कीमत के कारण ग्राहक इन दोनों एसयूवी पर विचार करने लगते हैं। तो अगर आप असमंजस में हैं, तो यहां एक डीटेल्ड रिपोर्ट दी गई है जो इनकी तुलना को विस्तार से समझाती है।

मॉडल 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर कीमत (एक्स-शोरूम) 11 लाख रुपये से लेकर 19.30 लाख रुपये तक 10.99 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये तक

बेस वेरिएंट में दोनों में कोई अंतर नहीं है।

टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत में लगभग 70,000 रुपये का अंतर है, जिसमें हाइराइडर की कीमत अधिक है।

हालांकि, हाइराइडर एक पुराना मॉडल होने के कारण इस पर अच्छी छूट मिलने की उम्मीद है, जबकि टाइगन के मामले में ऐसा होने की संभावना कम है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी टोयोटा डीलर से संपर्क कर सकते हैं।

आइए इन दोनों एसयूवी के स्पेसिफिकेशन पर डालते हैं एक नजर:

डायमेंशंस

पैरामीटर 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट टोयोटा हाइब्रिड अंतर लंबाई 4221 मिमी 4365 मिमी (-144 मिमी) चौड़ाई 1760 मिमी 1795 मिमी (-35 मिमी) ऊंचाई 1612 मिमी 1645 मिमी (-33 मिमी) व्हीलबेस 2651 मिमी 2600 मिमी +51 मिमी बूट स्पेस 385 लीटर 373 लीटर* +12 लीटर

*नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मॉडल के लिए

हाइराइडर, टाइगन से 144 मिमी लंबी है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर है।

चौड़ाई और ऊंचाई के मामले में, हाइराइडर बड़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।

दिलचस्प बात यह है कि टाइगन का व्हीलबेस ज्यादा है, जिससे केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद है।

टाइगन में बूट स्पेस भी थोड़ा ज्यादा है।

कलर विकल्प

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर कैंडी व्हाइट* कैफे व्हाइट* रिफ्लेक्स सिल्वर* आकर्षक चांदी* वाइल्ड चेरी रेड* स्पोर्टिन रेड* लावा ब्लू स्पीडी ब्लू* डीप ब्लैक पर्ल मिड नाइट ब्लैक एवोकैडो पर्ल* केव ब्लू कार्बन स्टील गेमिंग ग्रे स्टील ग्रे* — कार्बन स्टील मैट —

*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ की छत का विकल्प भी उपलब्ध है

दोनों एसयूवी कई कलर के विकल्पों के साथ आती हैं, जिनमें से टाइगन टोयोटा एसयूवी की तुलना में दो एक्सट्रा विकल्प प्रदान करती है।

इन दोनों एसयूवी में आपको डुअल-टोन विकल्प भी मिलते हैं, जिनमें ब्लैक रूफ शामिल है।

टाइगन की खासियत:

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टाइगन में आपको स्पोर्टी जीटी लाइन और जीटी स्पोर्ट वेरिएंट भी मिलते हैं, जिनके बाहरी हिस्से में ब्लैक एलिमेंट्स और ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है। इसमें जीटी बैज भी मिलते हैं, जो इसे एक्सक्लूसिव होने का अहसास दिलाते हैं। इसमें मैट कलर का विकल्प भी दिया गया है, जो इसे एक अनूठा लुक देता है।

स्पेसिफिकेशन 2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन (सीएनजी के साथ) पावर 115 पीएस 150 पीएस 103 पीएस 116 पीएस 88 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम 137 एनएम 144 एनएम 122 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (नया) 7-स्पीड डीसीटी 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ई-सीवीटी 5-स्पीड मैनुअल ड्राइवट्रेन फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव / ऑल-व्हील ड्राइव (केवल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट व्हील ड्राइव

डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

टाइगन टर्बो-पेट्रोल इंजन से चलती है, जबकि हाइराइडर के इंजन विकल्प एफिशिएंसी पर केंद्रित हैं।

टाइगन का 1.5-लीटर टर्बो इंजन उन लोगों के लिए है जो फास्ट ड्राइविंग पसंद करते हैं और एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड एसयूवी चाहते हैं।

जो लोग फ्यूल एफिशिएंसी को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें हाइराइडर के पावरफुल हाइब्रिड इंजन का चुनाव करना चाहिए।

यदि आप पावर से समझौता करने को तैयार हैं और कम ऑपरेशनल कॉस्ट चाहते हैं, तो हाइराइडर का सीएनजी इंजन आपके लिए उपयुक्त हो सकता है।

रफ रोडिंग:

हाइराइडर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की उन गिनी-चुनी कारों में से एक है जो ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप प्रदान करती है, जो तब काम आ सकता है जब आपको अक्सर दूरदराज के इलाकों या खराब सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़ती है।

फीचर्स

फीचर्स फोक्सवैगन टाइगन टोयोटा हाइराइडर ऑटो एलईडी हेडलाइट्स ✅ ✅ एलईडी टेल लैंप ✅ ✅ व्हील्स 17 इंच के अलॉय व्हील्स 17 इंच के अलॉय व्हील्स रूफ रेल ✅ ✅ इल्युमिनेटेड लोगो ✅ ❌ हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एंबिएंट लाइटिंग सेटअप ✅ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1 इंच की टचस्क्रीन 9 इंच की टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25 इंच का डिस्प्ले 7 इंच का डिस्प्ले वायरलेस फ़ोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर साउंड सिस्टम 6-स्पीकर क्लैरियन ब्रांडेड ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन सिंगल जोन कीलेस एंट्री ✅ ✅ पीछे के सनशेड ❌ ✅ ड्राइव मोड ❌ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स ✅ ✅ पावर्ड सीट्स 6-वे ड्राइवर और को-ड्राइवर 8-वे ड्राइवर सनरूफ़ पैनोरमिक पैनोरमिक आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ (केवल ऑटोमैटिक मॉडल में) ✅ (केवल ऑटोमैटिक मॉडल में) कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ हेड्स-अप डिस्प्ले ❌ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ❌ ✅ 360-डिग्री कैमरा ❌ (केवल रिवर्स मोड में) ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ रेन सेंसिंग वायपर ✅ ✅ आगे और पीछे पार्किंग सेंसर ✅ केवल पीछे रियर डीफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅(केवल वॉर्निंग) ✅

टेबल में देखा जा सकता है कि दोनों एसयूवी में एक-दूसरे के मुकाबले कुछ एक्सट्रा फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, हाइराइडर में ज़्यादा उपयोगी फीचर्स मिलते हैं, खासकर सुरक्षा के लिहाज़ से।

हाइराइडर के मुकाबले, टाइगन में इल्युमिनेटेड लोगो, फ्रंट पार्किंग सेंसर और पावर से चलने वाली को-ड्राइवर सीट मिलती है।

वहीं दूसरी ओर, हाइराइडर में जर्मन प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा और हेड्स-अप डिस्प्ले मिलता है।

पुराने वर्जन की तुलना में:

क्या आप जानना चाहते हैं कि फोक्सवैगन ने टाइगन के फेसलिफ्ट में क्या बदलाव किए हैं? अधिक जानने के लिए इस आर्टिकल को पढ़ें।

कारदेखो ओपिनियन

2026 फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट और टोयोटा हाइराइडर बिल्कुल अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं, और यही बात इस तुलना को इतना दिलचस्प बनाती है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जोश भरी ड्राइविंग का आनंद लेते हैं, जर्मन बिल्ड क्वालिटी की सराहना करते हैं, और एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो ड्राइवर पर ज्यादा फोकस्ड हो, तो टाइगन, विशेष रूप से पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी खासियत इसके स्पोर्टी जीटी ट्रिम्स हैं जो इसकी पर्सनेलिटी को और निखारते हैं।

हालांकि, अगर रोजमर्रा की प्रैक्टिकेलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और लंबे समय तक की ओनरशिप कॉस्ट ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, तो टोयोटा हाइराइडर एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है। इसका पावरफुल हाइब्रिड इंजन असाधारण माइलेज देता है, और इसके एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स इसे रोजाना के उपयोग में एक बढ़त देते हैं।

निष्कर्ष: दिल के लिए टाइगन और दिमाग के लिए हाइराइडर चुनें। दोनों ही तरह से, आपको एक बढ़िया पैकेज मिलेगा, और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई कहां लगाना चाहते हैं।

यहां कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं: