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    2026 फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है

    प्रकाशित: अप्रैल 24, 2026 09:34 am । सोनू

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    VW Taigun

    फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक के बाद, इसी प्लेटफॉर्म पर बनी फोक्सवैगन टाइगन फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो गई है, इसे नए डिजाइन, नए फीचर और एक नए गियरबॉक्स ऑप्शन में पेश किया गया है। यह अभी भी दो वर्जन ‘क्रोम’ और ‘स्पोर्ट’ में उपलब्ध है, जो सात वेरिएंट में आते हैं।

    अगर आपको टॉप मॉडल के स्पोर्टी लुक की परवाह नहीं है, लेकिन डिजाइन, फील, फीचर और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो आप टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम दोनों वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं। लेकिन आपकी जरूरतों के हिसाब से कौनसा एक सही है? आइए जानते हैं:

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: डिजाइन

    फोक्सवैगन कार के दोनों वेरिएंट का डिजाइन काफी हद तक एक जैसा है, जिसमें जीटी प्लस क्रोम में कुछ जीटी-स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो परफॉर्मेंस मॉडल का संकेत देते हैं।

    आगे का डिजाइन

    आगे से दोनों वेरिएंट का डिजाइन करीब-करीब एक जैसा है, जिसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार के बीच में नया चमकीला फोक्सवैगन लोगो दिया गया है। एलईडी हेडलाइट बड़ी टिग्वान से प्रेरित हैं और पुराने मॉडल से पतली हैं। दोनों वेरिएंट में एक जैसे बंपर डिजाइन के साथ दो पेरलल रनिंग क्रोम स्ट्रिप काले पैनल पर कुछ कंट्रास्ट जोड़ती है, साथ ही एक सिल्वर स्किड प्लेट भी है।

    VW Taigun Facelift
    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    यहां असली अंतर केवल लाल जीटी लोगो का है, जो जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में ग्रिल पर लगा है।

    साइड प्रोफाइल

    पुराने मॉडल की तरह, नई टाइगन भी साइड से काफी साफ-सुथरी लगती है। 17-इंच ड्यूल-टोन अलॉय, बॉडी कलर आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) के साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर, और डोर हैंडल व विंडो लाइन पर क्रोम, और सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स जैसी चीजें दोनों वेरिएंट में एक जैसी हैं।

    VW Taigun Facelift

    आपको आगे वाले दरवाजे पर जीटी बैजिंग मिलती है, जीटी प्लस क्रोम में ओआरवीएम के नीचे है, लेकिन इस बार लाल ब्रेक कैलिपर्स भी दिए गए हैं, जो कार के डिजाइन को स्पोर्टी बनाते हैं।

    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    पीछे का डिजाइन

    दोनों वेरिएंट्स में पीछे की तरफ भी समानताएं हैं, यहां एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट सेटअप है, जो ग्लॉस ब्लैक पेनल पर लगा है। यहां आपको एक चमकीला फोक्सवैगन लोगो भी मिलता है, जो रात के समय काफी कूल लगता है, और एक ड्यूल-टोन बंपर है जिसमें एक क्रोम स्ट्रिप और ब्लैक पेनल पर सिल्वर स्किट प्लेट लगी है।

    VW Taigun Facelift
    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    टेलगेट पर टाइगन ब्रांडिंग कॉमन है, लेकिन केवल जीटी प्लस क्रोम में टेलगेट के दाईं तरफ लाल जीटी बैजिंग दी गई है।

    कुल मिलाकर, दोनों वेरिएंट के बीच कोई भी अंतर तब तक नजर नहीं आएगा जब तक कि आप फौक्सवैगन कार के बड़े फैन न हों। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जीटी प्लस स्पोर्ट को डार्क डिजाइन एलिमेंट्स की वजह से जीटी प्लस क्रोम से अलग पहचाना जा सकता है, जो टॉपलाइन जैसा दिखता है।

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: कलर ऑप्शन

    2026 फोक्सवैगन टाइगन 9 मोनोटोन कलर: लावा ब्लू मैटेलिक, कार्बन स्टील ग्रे मैटेलिक, वाइल्ड चेरी रेड मैटेलिक, डीप ब्लैक पर्ल इफेक्ट, रिफ्लेक्स सिल्वर मैटेलिक, कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, कार्बन स्टील मैट और एवोकाडो पर्ल इफेक्ट में उपलब्ध है।

    टॉपलाइन वेरिएंट में केवल क्रोम स्टील मैट कलर का अभाव है, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी मोनोटोन एक्सटीरियर कलर दिए गए हैं। वहीं जीटी प्लस क्रोम में सभी कलर दिए गए हैं, इसके अलावा इसमें वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, स्टील ग्रे, एवोकाडो पर्ल और रिफ्लेक्स सिल्वर कलर के साथ ब्लैक रूफ के तौर पर ड्यूल-टोन कलर का विकल्प भी मिलता है।

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: केबिन

    एक्सटीरियर स्टाइल की तरह, टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम का केबिन डिजाइन भी काफी हद तक एक जैसा है।

    VW Taigun Facelift
    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    इसलिए ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और यहां तक कि ज्यादातर कंट्रास्टिंग जैसे स्टॉर्म ग्रे हेडलाइनर, एसी वेंट्स पर क्रोम इनसर्ट, स्लाइडर, और वेंट फ्रेम काफी हद तक एक जैसे हैं। यहां तक कि सीटों पर भी एक जैसा ड्यूल-टोन लेदरेट स्टॉर्म ग्रे शेड है, लेकिन जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में बैकरेस्ट पर जीटी बैजिंग, स्टीयरिंग व्हील पर जीटी क्लैस्प, और एल्युमिनियम पेडल्स दिए गए हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि आप टाइगन का ज्यादा परफॉर्मेंस वर्जन चला रहे हैं।

    इसके अलावा, जीटी प्लस क्रोम में कुछ लाल रंग की एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो रात के समय शानदार लगती हैं।

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: फीचर

    जब बात फंक्शनल और फील-गुड फीचर की आती है तो टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में कोई फर्क नहीं है।

    अगर आपको केवल इतना ही जानना है कि किसी एक वेरिएंट जैसे टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में क्या मिलता है, तो यहां आप टाइगन के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

    VW Taigun Facelift
    Volkswagen Taigun GT Plus Chrome

    इनके टॉप फीचर में आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, पीछे दो एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सबवुफर के साथ 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, और एक एयर प्यूरीफायर शामिल है। इनकी स्क्रीन साइज में कोई अंतर नहीं है, इनमें 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम कॉमन है, जिसमें एआई असिस्टेंट और एंड्रॉइड ऑटो व एपल कारप्ले के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी, और नया 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर भी है।

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: सेफ्टी

    फोक्सवैगन कार में सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है, इसमें 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिस माउंट, पीछे पार्किंग सेंसर, पीछे डिफॉगर, पीछे वाइपर और वाशर, ईबीडी के साथ एबीएस, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

    इन दोनों वेरिएंट्स में हिल स्टार्ट असिस्ट, आगे पार्किंग सेंसर, और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। जीटी प्लस क्रोम में सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक भी मिलतें हैं। कीमत को देखते हुए 360 डिग्री कैमरा और एक प्रोपर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता तो ज्यादा अच्छा होता।

    इसके अलावा, टाइगन गाड़ी में एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) का भी अभाव है, लेकिन जहां तक सेफ्टी रेटिंग की बात है तो इसे 2022 में ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट मे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है।

    फोसवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: परफॉर्मेंस

    टाइगन के टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट में असली फर्क इंजन में नजर आता है। टॉपलाइन में केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि जीटी प्लस क्रोम से टाइगन में बड़ा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलना शुरू होता है। यहां इनके स्पेसिफिकेशन देखिए:

    इंजन

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    सिलेंडर

    3-सिलेंडर

    4-सिलेंडर

    आउटपुट

    115 पीएस / 178 एनएम

    150 पीएस / 250 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी*

    7-स्पीड एटी^

    माइलेज

    19.98 किलोमीटर प्रति लीटर/ 19.54 किलोमीटर प्रति लीटर

    18.85 किलोमीटर प्रति लीटर

    *एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ^डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    • 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन एक 3-सिलेंडर इंजन है, इसलिए जाहिर है कि यह 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जितना रिफाइंड नहीं है, लेकिन आपको शोर और वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं होगी। यह इस कीमत में सबसे रिफाइंड 3-सिलेंडर इंजन में से एक है।

    • परफॉर्मेंस की बात करें तो ज्यादातर मामलों में छोटा इंजन काफी है। इसकी परफॉर्मेंस शहर में रोजाना-आने के लिए काफी है, और रेगुलर हाईवे ड्राइव पर भी यह ठीक है। बड़े इंजन से हाईवे ड्राइविंग ज्यादा आसान हो जाती है, और लंबे सफर के लिए यह ज्यादा बेहतर है।

    • अगर आप मैनुअल गियरबॉक्स लेना चाहते हैं तो यह विकल्प केवल छोटे 1-लीटर इंजन के साथ उपलब्ध है।

    • प्रो टिप्स: आपको बड़े इंजन की ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत तभी होगी जब आप फन-टू-ड्राइव चाहते हैं या हाईवे पर गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वरना, छोटा इंजन ही हमारी सड़कों पर अधिकांश लोगों को जरूरत से ज्यादा परफॉर्मेंस देता है।

    • फोक्सवैगन ने टाइगन का जीटी लाइन वेरिएंट भी पेश किया है, जो असल में छोटे 1-लीटर इंजन के साथ आने वाला ज्यादा स्पोर्टी मॉडल है। यहां जीटी लाइन और टॉपलाइन का कंपेरिजन देखें

    फोक्सवैगन टाइगन टॉपलाइन vs जीटी प्लस क्रोम: प्राइस और कंपेरिजन

    वेरिएंट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    1-लीटर एमटी टॉपलाइन

    16 लाख रुपये

    1-लीटर एटी टॉपलाइन

    17.18 लाख रुपये

    1.5-लीटर डीसीटी जीटी प्लस क्रोम

    19 लाख रुपये

    टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट की कीमत में अंतर का मुख्य कारण इनके अलग-अलग इंजन ऑप्शन हैं। मैनुअल टॉपलाइन वेरिएंट की कीमत जीटी प्लस क्रोम से 3 लाख रुपये तक कम है, जबकि ऑटोमैटिक टॉपलाइन की प्राइस 1.82 लाख रुपये तक कम है।

    टॉपलाइन वेरिएंट का मुकाबला छोटे टर्बो-पेट्रोल और नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली एसयूवी कार से है, वहीं जीटी प्लस क्रोम वेरिएंट की टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी एस्टर, होंडा एलिवेट और रेनो डस्टर जैसी टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली कार से है।

    कारदेखो का क्या है कहना

    दो वेरिएंट में से किसी एक को चुनना अब ज्यादा आसान हो गया है। कुछ जीटी स्पेसिफिक स्टाइल इनसर्ट को छोड़कर टॉपलाइन और जीटी प्लस क्रोम अंदर और बाहर से लगभग एक जैसे दिखते हैं, साथ ही फीचर और सेफ्टी किट (सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक को छोड़कर) भी एक जैसे ही हैं, इसलिए इन मामलों में चुनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है।

    आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, क्योंकि टॉपलाइन में केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जबकि जीटी प्लस क्रोम में केवल बड़ा इंजन दिया गया है। इसलिए, अगर आप कार को ज्यादातर शहर में ही चलाते हैं और कभी-कभार हाईवे पर ड्राइव करते हैं, और ज्यादा परफॉर्मेंस की परवाह नहीं है तो टॉपलाइन वेरिएंट आपके लिए एकदम सही रहेगा। इसमें शहर और हाईवे ड्राइव के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस मिलती है, और जीटी प्लस क्रोम के बजाय इसे लेने पर आपके काफी सारे पैसे भी बचेंगे।

    लेकिन, अगर आपको फन-टू-ड्राइव पसंद है और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो जीटी प्लस क्रोम का 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह सेगमेंट में कार चलाने के शौकीनों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प में से एक है। इसकी खासियत ये है कि इसे आपके परिवार का कोई भी सदस्य चलाए, यह स्मूद और आरामदायक महसूस होती है, लेकिन जब आप तेज ड्राइव करना चाहें तो यह उतनी ही रोमांचक भी लगती है।

    यहां फोक्सवैगन टॉपलाइन वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानिए

    यह भी देखें: फोक्सवैगन टाइगन ऑन रोड प्राइस

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