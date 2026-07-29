2026 टोयोटा हाइलक्स अपने पुराने वर्जन के मुकाबले कितनी बदली है? जानिए यहां

Published On जुलाई 29, 2026 15:05 ist

Jul 29, 2026 15:05 IST

last updated on Jul 29, 2026 15:05 IST

Jul 29, 2026 15:00 IST

published on Jul 29, 2026 15:00 IST

टोयोटा ने अपनी नौवीं जनरेशन हाइलक्स को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस पिकअप ट्रक के आगे का हिस्सा एकदम नया है और इसमें अपडेटेड इंटीरियर के साथ कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं। नया टोयोटा हाइलक्स पिकअप तीन वेरिएंट: जीएक्स 4x2, जीएक्स 4x4 और वीएक्स 4x4 में उपलब्ध है। नए और पुराने टोयोटा हाइलक्स पिकअप में क्या कुछ अंतर है, जानेंगे आगे :-

कीमत

वेरिएंट 2026 टोयोटा हाइलक्स वेरिएंट 2025 टोयोटा हाइलक्स अंतर जीएक्स 4x2 32 लाख रुपये स्टैंडर्ड एमटी 28.52 लाख रुपये + 3.48 लाख रुपये जीएक्स 4x4 33.69 लाख रुपये हाई एमटी 35.30 लाख रुपये -( 1.61 लाख रुपये) वीएक्स 4x4 36.69 लाख रुपये हाई एटी 36 लाख रुपये + 69,000 रुपये

सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।

डिजाइन

नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट डिजाइन में देखने को मिलता है। आगे की तरफ इसमें पतले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, बीच में टोयोटा लेटरिंग, हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बॉडी कलर्ड ग्रिल, स्कलप्टेड डिजाइन वाले बंपर के ऊपरी हिस्से पर एयर वेंट्स और निचले हिस्से पर सिल्वर इंसर्ट, और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं जो इसे पहले से ज्यादा बोल्ड लुक देते हैं। जबकि, पुरानी हाइलक्स भी काफी मजबूत थी, लेकिन इसमें राउंड एजेज मिलते थे, जबकि नई हाइलक्स की डिजाइन अब काफी शार्प लगती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों पिकअप के व्हीलबेस का साइज लंबा है जिससे यह भीड़ में एकदम अलग दिखाई देती है। नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में 17-इंच के स्टाइलिश ब्लैक अलॉय व्हील्स, स्क्वायर ऑफ क्लैडिंग और ड्राइवर साइड पर हाइलक्स बैजिंग दी गई हैं। फ्लैटबेड पर प्लास्टिक कवर वाला रोल केज इसके रग्ड लुक को और बढ़ाता है।

पीछे की तरफ इसमें सी-शेप के एलईडी टेललैंप्स, टेलगेट पर बड़ा टोयोटा लोगो और टेलगेट हैंडल पर इंटीग्रेटेड हाइलक्स ब्रांडिंग और स्टॉप लैंप दिया गया है। कुल मिलाकर, नई टोयोटा हाइलक्स पीछे से देखने पर ज्यादा फंक्शनल लगती है।

कलर ऑप्शन

नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ी पुरानी हाइलक्स की तरह छह कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें सल्फर मेटेलिक, प्लेटिनम पर्ल व्हाइट मेटेलिक, एल्टीट्यूड ब्लैक, ऐश, इमोशनल रेड और सुपर व्हाइट शामिल हैं।

इंटीरियर

नए हाइलक्स पिकअप में बाहर की तरह ही केबिन के अंदर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें डैशबोर्ड को अब ज्यादा प्रीमियम और रग्ड लुक दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल में ऑल-ब्लैक कलर थीम मिलती थी जिससे यह सिर्फ काम-काज वाली गाड़ी लगती थी। पैसेंजर कंफर्ट का भी इसमें खास ध्यान रखा गया है, पीछे वाली सीट पर इसमें अब कप होल्डर्स के साथ एक सेंटर आर्मरेस्ट और रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, जो लंबी दूरी के सफर को और भी आरामदायक बनाते हैं।

फीचर

नौवीं जनरेशन हाइलक्स में कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए है। पुराने मॉडल में जहां 8-इंच की स्क्रीन मिलती थी, वहीं अब इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जिससे कनेक्टिविटी बेहद आसान हो जाती है। इसके अलावा इसमें हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट, एक वायरलेस फोन चार्जर, नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम (पुराने मॉडल में 6-स्पीकर साउंड सिस्टम) जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े गए हैं।

सेफ्टी

सेफ्टी के मामले में टोयोटा ने इसमें कोई समझौता नहीं किया है। नए टोयोटा हाइलक्स पिकअप में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें 7 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और 360-डिग्री कैमरा शामिल है। इसके अलावा इसमें मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक भी मिलता है। यह सभी फीचर्स मिलकर इसे एक सुरक्षित पिकअप ट्रक बनाते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

न्यू जनरेशन हाइलक्स पिकअप में पुराने मॉडल वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

मॉडल 2026 टोयोटा हाइलक्स 2025 टोयोटा हाइलक्स इंजन 2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 2.8-लीटर डीजल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड पावर 204 पीएस 204 पीएस टॉर्क 500 एनएम 420 एनएम (एमटी) / 500 एनएम (एटी) ट्रांसमिशन 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन रियर-व्हील-ड्राइव / फोर-व्हील-ड्राइव फोर-व्हील-ड्राइव

कीमत और मुकाबला

2026 टोयोटा हाइलक्स की कीमत 32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो कि पुराने हाइलक्स से 3.48 लाख रुपये ज्यादा है। नई टोयोटा हाइलक्स पिकअप का सीधा मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से है। यह गाड़ी बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी मेजेस्टर और इसुजु एमयू-एक्स को भी कड़ी टक्कर देती है।