2026 टाटा सिएरा ईवी vs आईसीई: क्या बदला और क्या वही है, जानिए यहां
ईवी वर्जन का बॉडी शेप वही है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए कुछ ईवी स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं
प्रकाशित: जुलाई 01, 2026 03:51 pm । सोनू
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टाटा सिएरा आईसीई को 2025 में लॉन्च किया गया था, अब टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को लॉन्च किया है। टाटा सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ईवी वर्जन स्टाइल में बदलाव, थोड़े अलग केबिन और अलग पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आईसीई वर्जन से अलग है।
अगर आप भी टाटा सिएरा कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन आईसीई और ईवी वर्जन के बीच समानता और अंतर के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां दोनों वर्जन की डिटेल्स दी गई है। आपका कार खरीदने का फैसला आसान बनाने के लिए यहां हमने दोनों का कई मोर्चो पर कंपेरिजन किया है:
कीमत
सिएरा ईवी और सिएरा आईसीई की कीमत यहां दी गई है:
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मॉडल
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टाटा सिएरा ईवी
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टाटा सिएरा
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये
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11.49 लाख रुपये से 21.29 लाख रुपये
एक्सटीरियर: सिएरा वाले डिजाइन के साथ ईवी-स्पेसिफिक टच
सिएरा ईवी और आईसीई वर्जन के ओवरऑल डिजाइन में काफी समानता है। टाटा ने सिएरा के आइकॉनिक बॉक्सी एसयूवी शेप को बरकरार रखा है।
आगे की तरफ, आईसीई वर्जन की तुलना में सिएरा ईवी में कुछ ईवी-स्पेसिफिक स्टाइल अपडेट किए गए हैं। सबसे बड़े बदलाव के तौर पर एक ब्लैंक-ऑफ ग्रिल दी गई है, यहां एक बॉडी कलर पेनल है जिसके बीच में टाटा लोगो लगा है। वहीं आईसीई मॉडल में पारंपरिक ग्रिल डिजाइन दी गई है।
कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, रेक्टांगुलर एलईडी हेडलैंप्स और वर्टिकल एलईडी फॉग लैंप्स काफी हद तक आईसीई वर्जन जैसे ही हैं। बंपर का ओवरऑल डिजाइन और सिल्वर स्किड प्लेट एसयूवी को दमदार लुक देती है। इन बदलावों से सामने का लुक ज्यादा सिंपल और साफ-सुथरा नजर आता है।
साइड से देखने पर दोनों वर्जन में एक जैसा बॉक्सी शेप और आइकॉनिक एल्पाइन विंडो से प्रेरित रियर क्वार्टर ग्लास डिजाइन दी गई है। स्कवायर्ड व्हील आर्क, ब्लैक पिलर, और ओवरऑल शेप आईसीई वर्जन जैसा ही है, जिससे सिएरा की खास पहचान बनी रहती है।
एक इलेक्ट्रिक कार होने के कारण, सिएरा ईवी में आगे वाले दरवाजों पर ‘टाटा.ईवी’ बैजिंग, और एयरोडायनामिक डिजाइन वाले ड्यूल-टोन 19-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। ये व्हील आईसीई सिएरा जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इन्हें एयरोडायनामिक ड्रैग को कम करके रेंज को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर, साइड से यह काफी हद तक आईसीई वर्जन जैसी ही दिखती है।
पीछे वाले हिस्से की बात करें तो आईसीई और ईवी दोनों वर्जन में फ्लैट टेलगेट डिजाइन और जाना-पहचाना एसयूवी स्टाइल मिलता है। इसमें आपको आईसीई वर्जन की तरह कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें, मोटी ब्लैक बंपर क्लेडिंग, और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।
कुल मिलाकर, टाटा ने सिएरा ईवी में वही अप्रोच अपनाई है। इसमें आपको आईसीई मॉडल वाला मॉडर्न एसयूवी लुक मिलता है, साथ ही कुछ ईवी-स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सिएरा ईवी की फोटो गैलरी देखें।
केबिन: ज्यादा प्रीमियम फील के साथ जाना-पहचाना लेआउट
सिएरा ईवी का केबिन लेआउट आईसीई पावर्ड सिएरा जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। दोनों वर्जन में एक प्रीमियम डैशबोर्ड डिजाइन है, जिसमें तीन बड़ी स्क्रीन लगी है, जिनमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक को-पैसेंजर डिस्प्ले शामिल है।
सिएरा ईवी के केबिन में एक हल्के आइवरी थीम वाले इंटीरियर के साथ ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसे अंदर से ज्यादा प्रीमियम और हवादार बनाती है। डैशबोर्ड डिजाइन करीब आईसीई मॉडल जैसा है, लेकिन ईवी के डिस्प्ले में पतले बेजल हैं, जिससे साफ-सुथरा और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अपीयरेंस मिलता है।
इसमें आपको सिएरा आईसीई जैसा टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिस पर टाटा लोगो लगा है।
दोनों वर्जन में एक बड़ा केबिन मिलता है, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ और पीछे विंडो सनशेड जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। साथ ही कई जगह पर सॉफ्ट-टच पेडिंग भी दी गई है। कुल मिलाकर केबिन एक्सपीरियंस जाना-पहचाना ही लगता है।
फीचर
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फीचर
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टाटा सिएरा ईवी
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टाटा सिएरा
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉगलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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व्हील
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19-इंच अलॉय व्हील
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19-इंच अलॉय व्हील
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रूफ रेल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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10.25-इंच डिस्प्ले
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10.25-इंच डिस्प्ले
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हेड्स-अप डिस्प्ले
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ एक डॉल्बी एटमॉस
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12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ एक साउंड बार
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोलl
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क्लाइमेट कंट्रोल
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ड्यूल-जोन
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ड्यूल-जोन
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कीलेस एंट्री
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आगे वेंटिलेटेड सीटें
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पावर्ड सीटें
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हां (6 तरह से ड्राइवर और 4 तरह से को-ड्राइवर सीट)
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हां (केवल ड्राइवर साइड)
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सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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पैनोरमिक सनरूफ
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आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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आगे वाली सीटों के एक्सटेंडेबल अंडरथाई सपोर्ट
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बोस मोड
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✅(पावर्ड)
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✅(मैनुअल)
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पेडल शिफ्टर्स
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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✅ (केवल ऑटोमैटिक)
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पावर्ड टेलगेट
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मल्टी-ड्राइव मोड
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग
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6
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6
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360-डिग्री कैमरा
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✅ (540-डिग्री कैमरा)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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रेन सेंसिंग वाइपर
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आगे और पीछे सेंसर
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पीछे डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस
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जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, सिएरा आईसीई और ईवी दोनों में एक जैसे फीचर दिए गए हैं, जिनमें वे सभी चीजें शामिल हैं जो आप इस कीमत में अपनी कार में चाहते हैं। यहां टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।
पावरट्रेन
आइए सिएरा के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:
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इंजन
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1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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1.5-लीटर टीजीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)
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1.5-लीटर डीजल
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गियरबॉक्स
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6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी*
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6-स्पीड एटी
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6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड एटी
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पावर
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106 पीएस
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160 पीएस
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118 पीएस
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टॉर्क
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145 एनएम
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255 एनएम
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260 एनएम (एटी), 280 एनएम (एटी)
*डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
यहां सिएरा ईवी के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं:
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बैटरी
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63 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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2
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फुल चार्ज में रेंज
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565 किलोमीटर
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665 किलोमीटर
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624 किलोमीटर
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ड्राइव
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रियर-व्हील ड्राइव
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रियर-व्हील ड्राइव
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ऑल-व्हील ड्राइव
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पावर
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238 पीएस
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209 पीएस
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209 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर)
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टॉर्क
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315 एनएम
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315 एनएम
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504 एनएम (संयुक्त आगे और पीछे)
जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, आपको आईसीई और ईवी दोनों वर्जन में कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। आईसीई पावर्ड सिएरा कार में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रिक कार में 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। कुल मिलाकर, ईवी ज्यादा पावर देती है और 600 किलोमीटर से ज्यादा की अच्छी रेंज भी देती है। यहां टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देखें।
आप टाटा सिएरा का आईसीई वर्जन लेंगे या ईवी वर्जन? हमे नीचे कमेंट में बताएं।
यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस