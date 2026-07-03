2026 टाटा सिएरा ईवी प्योर vs प्योर एस: नई इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में सिएरा के आइकॉनिक डिजाइन के साथ फीचर से भरपूर केबिन दिया गया है। टाटा सिएरा ईवी पांच वेरिएंट: प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में उपलब्ध है। ग्राहक टॉप मॉडल में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी चुन सकते हैं।

सिएरा इलेक्ट्रिक कार लाइनअप में प्योर वेरिएंट बेस मॉडल है और इसकी कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। टाटा ने बेस वेरिएंट में जरूरी चीजों के अलावा कई ऐसे फीचर भी दिए हैं जिनकी आप इस कीमत में अपनी कार में उम्मीद करते हैं।

प्योर एस वेरिएंट को बेस मॉडल प्योर के ठीक ऊपर पोजिशन किया गया है। अतिरिक्त प्राइस में इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। तो क्या आपको ठीक-ठाक फीचर वाले प्योर वेरिएंट को लेना चाहिए, या प्योर एस वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए आगे विस्तार से समझते हैं:

कीमत

वेरिएंट कीमत (63 केडब्ल्यूएच) टाटा सिएरा ईवी प्योर 18.79 लाख रुपये टाटा सिएरा ईवी प्योर एस 19.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है।

सिएरा ईवी बेस मॉडल प्योर की कीमत 18.79 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि प्योर एस वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये है। दोनों वेरिएंट में केवल छोटा 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जबकि बड़ा बैटरी पैक टॉप मॉडल्स में दिया गया है।

दोनों वेरिएंट की कीमत में 1.2 लाख रुपये का अंतर है जो थोड़ा ज्यादा है। ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि क्या ऊपर वाले वेरिएंट में अपग्रेड करना सही रहेगा, जब बेस मॉडल में पहले से ढेर सारी चीजें मिल रही हों। आइए जानते हैं प्योर एस में अतिरिक्त पैसों में क्या-क्या मिलता है:

यहां टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

टाटा सएरा ईवी के प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट का डिजाइन लगभग एक जैसा है। बेस मॉडल प्योर की तुलना में प्योर एस में केवल कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

आगे की तरफ सिएरा ईवी में एक खास डिजाइन है। इसमें कार की चौड़ाई तक फैली बॉडी कलर ट्रिम, पूरी चौड़ाई तक फैली कनेक्टेड एलईडी डीआरएल और इसके ठीक नीचे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई हैं, और बीच में टाटा लोगो लगा है। ये सभी चीजें प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट में देखी जा सकती हैं। दोनों वेरिएंट में एक मस्कुलर बंपर दिया गया है, जिसमें एक फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट, मैट ब्लैक इनसर्ट, बॉडी कलर एलिमेंट्स, और एक एयर डैम दिया गया है।

प्योर एस वेरिएंट में वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी फॉगलाइटें भी मिलती हैं, जो इसका ओवरऑल लुक बेहतर करती हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट का शेप एक जैसा है, इनमें एक जैसे डिजाइन कट हैं लेकिन कुछ अंतर हैं। दोनों वेरिएंट में एयरो ऑप्टिमाइज्ड 18-इंच अलॉय व्हील, फ्लश डोर हैंडल, एक ब्लैक रूफ इनसर्ट, और ब्लैक बॉडी क्लेडिंग जैसी चीजें देखने को मिलती है। प्योर एस वेरिएंट में रूफ रेल्स भी दी गई है, जो एसयूवी को और शानदार बनाती है।

पीछे का डिजाइन

प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट में पीछे की तरफ एक फ्लैट टेलगेट डिजाइन के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें और ‘सिएरा.ईवी’ ब्रांडिंग दी गई है। अन्य कॉमन चीजों में फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट के साथ मोटर बंपर, ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लेडिंग, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और एक शार्क फिन एंटीना शामिल है। कुल मिलाकर, पीछे से देखने पर दोनों वेरिएंट में कोई खास अंतर नजर नहीं आता है।

कलर ऑप्शन

प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट्स 3 कलर ऑप्शन: प्रीस्टीन व्हाइट, कूर्ग क्लाउड्स और प्योर ग्रे में उपलब्ध है। ज्यादा चमकीले और यूनिक कलर ऑप्शन के लिए आपको टॉप मॉडल्स लेने होंगे।

केबिन

कार के केबिन की बात करें तो प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट में एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। प्योर एस वेरिएंट को प्योर वेरिएंट पर तैयार किया गया है, हालांकि इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे।

टाटा सिएरा ईवी के प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट में सिंपल केबिन थीम के साथ ड्यूल-टोन कलर स्कीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। सीटों पर हल्की ब्राउन और ब्लैक कलर फिनिश दी गई है, जबकि डोर पेड्स पर भी यही कलर दिया गया है। लेयर्ड डैशबोर्ड काफी शानदार दिखता है, दोनों वेरिएंट्स में ड्यूल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है।

प्योर एस वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिससे केबिन खुला-खुला और हवादार महसूस होता है। ज्यादा प्राइवेसी के लिए इसमें एक पार्सल ट्रे भी दी गई है, जो बेस मॉडल प्योर में नहीं मिलती है।

फीचर

सिएरा ईवी के बेस मॉडल प्योर में पहले से कई जरूरी फीचर और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी गई है। लेकिन प्योर एस वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो इसे ज्यादा बेहतर पैकेज बनाते हैं।

सिएरा ईवी के स्टैंडर्ड फीचर में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, अमेजन एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट, इलेक्ट्रिक टेलगेट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, मल्टी-मोड रिजनरेशन के लिए पेडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, ड्राइव मोड, पीछे विंडो सनशेड, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

प्योर एस वेरिएंट में इन सब के अलावा एक वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम और एक आगे ट्रंक (फ्रंक) भी मिलता है।

यहां टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट अनुसार फीचर की लिस्ट देखें।

सेफ्टी

टाटा की गाड़ी होने के कारण, लोग हमेशा हाई लेवल सेफ्टी की उम्मीद करते हैं, और सिएरा ईवी इस मामले में अलग नहीं है। एसयूवी कार में काफी सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। दोनों वेरिएंट के सेफ्टी फीचर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में करीब एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), रोलओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनामिक और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

प्योर एस में आगे पार्किंग सेंसर, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आगे फॉग लाइटें और अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार के प्योर और प्योर एस दोनों वेरिएंट में 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी फुल चार्ज में रेंज 565 किलोमीटर तक बताई गई है। इसमें एक सिंगल-मोटर रियर-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। यहां देखिए सिएरा ईवी प्योर और प्योर एस वेरिएंट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर पावर 238 पीएस टॉर्क 315 एनएम ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव

सिएरा ईवी 63 केडब्ल्यूएच 110 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे इसकी बैटरी महज 25 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत चार्ज हो सकती है। प्योर एस वेरिएंट में व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) और व्हीकल-टू-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

यहां टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा सिएरा ईवी का बेस मॉडल प्योर किसी भी तरह से शुरूआती वेरिएंट नहीं लगता है। इसमें वे सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं जिनकी ज्यादातर ग्राहक अपनी कार में उम्मीद करते हैं। इसमें एलईडी लाइटिंग और अलॉय व्हील जैसी खूबियां भी हैं, जिससे यह बेस मॉडल जैसा नहीं लगता। जो लोग कम कीमत पर सिएरा ईवी लेना चाहते हैं, उनके लिए प्योर वेरिएंट एक बढ़िया और समझदारी वाला विकल्प है।

हालांकि, अगर आप 1.2 लाख रुपये ज्यादा देने के लिए तैयार हैं तो प्योर एस वेरिएंट में कई अतिरिक्त सुविधाएं और प्रीमियम फीचर मिलते हैं जो ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस बेहतर करते हैं। वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ओआरवीएम, आगे पार्किंग सेंसर, फ्रंक, वी2एल और वी2वी जैसे खूबियां इसकी बढ़ी हुई कीमत को जायज ठहराती है, खासकर उन लोगों के लिए जो एसयूवी को लंबे समय तक रखना चाहते हैं।

अगर आपकी प्राथमिकता कम से कम कीमत पर सिएरा ईवी को लेने की है तो प्योर वेरिएंट लेना सही है। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो प्योर एस ज्यादा प्रीमियम और फीचर से भरपूर पैकेज है।

यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस