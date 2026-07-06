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    2026 टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड Vs एम्पावर्ड ए : क्या ज्यादा कीमत देकर आपको इसका टॉप वेरिएंट लेना चाहिए?

    एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए सिएरा ईवी के टॉप वेरिएंट हैं, लेकिन इनके बीच क्या अंतर है? और इनमें से कौनसा वेरिएंट ज्यादा बेहतर है?

    प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 04:07 pm । स्तुति

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    Tata Sierra EV Empowered Vs Empowered A

    टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ आइकॉनिक सिएरा नेमप्लेट की इलेक्ट्रिक अवतार में फिर से वापसी हुई है। सिएरा ईवी में रेट्रो इंस्पायर्ड स्टाइलिंग और फीचर लोडेड केबिन दिया गया है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पांच वेरिएंट : प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में आती है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में टाटा का नया क्वाड-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है। 

    एम्पावर्ड ए वेरिएंट को सिएरा ईवी के वेरिएंट लाइनअप में टॉप पर पोजिशन किया गया है। इसमें ज्यादा कीमत पर कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं जो लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। क्या आपको नई टाटा सिएरा ईवी का फीचर लोडेड एम्पावर्ड वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर अपना बजट बढ़ाकर एम्पावर्ड ए वेरिएंट लेना चाहिए? आइए जानते हैं आगे :- 

    एक्सटीरियर

    आगे की डिजाइन 

    इन दोनों वेरिएंट में बॉडी कलर्ड ट्रिम दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली हुई है। आगे की तरफ चौड़ी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स दी गई है जिसके नीचे बाय-एलईडी बूस्टर हेडलैंप्स पोजिशन किए गए हैं, साथ ही इसमें बंपर पर वर्टिकल स्टैक एलईडी फॉग लाइट्स भी दी गई है। इन पर वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन और डायनामिक स्वाइपिंग टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में चौड़े बंपर पर ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट और ग्लॉसी ब्लैक बॉडी क्लैडिंग के साथ फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट और लोअर एयर डैम दिए गए हैं जो इस एसयूवी कार को शानदार रोड प्रेजेंस देते हैं। 

    Tata Sierra EV Empowered

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    चूंकि एम्पावर्ड ए वेरिएंट में एम्पावर्ड ट्रिम के मुकाबले कोई अतिरिक्त डिजाइन एलिमेंट नहीं दिए गए हैं, ऐसे में इन दोनों वेरिएंट का एक्सटीरियर लुक एक जैसा लगता है। 

    साइड 

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट अपने बॉक्सी लेआउट की वजह से एक जैसे दिखते हैं, और इनमें स्क्वायर ऑफ रियर विंडो, ब्लैक आउट रियर पिलर, रूफ रेल्स और ओआरवीएम्स, फ्लश डोर हैंडल, पडल लैंप और ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग जैसे डिजाइन एलिमेंट भी दिए गए हैं। 

    Tata Sierra EV Empowered

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    इन दोनों वेरिएंट में एरो-ऑप्टिमाइज़्ड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, हालांकि इनकी डिजाइन और साइज में काफी अंतर है। एम्पावर्ड वेरिएंट में राइडिंग के लिए 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि एम्पावर्ड ए वेरिएंट में ज्यादा स्पोर्टी और बड़ी 19-इंच रिम्स दी गई है जो सिएरा ईवी की साइड प्रोफाइल के साथ काफी जचती है। 

    पीछे की डिजाइन 

    पीछे की तरफ दोनों वेरिएंट में ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आता है। एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट में एलईडी टेललाइट, रियर फॉग लाइट, 'सिएरा.ईवी' लेटरिंग के साथ फ्लेट टेलगेट डिजाइन, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है। 

    Tata Sierra EV Empowered

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    इन दोनों वेरिएंट में रियर बंपर पर ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इसे दमदार अपील देती है। 

    कलर ऑप्शन  

    टाटा सिएरा ईवी के एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट में 6 कलर ऑप्शन कॉमन मिलते हैं, जिनमें अंडमान एडवेंचर, बंगाल रुज, ऋषिकेश रैपिड, प्रिस्टाइन व्हाइट, कूर्ग क्लाउड और प्योर ग्रे शामिल हैं। एम्पावर्ड ए वेरिएंट में एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शन के तौर पर नैनीताल नॉक्टर्न मिलता है। यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    सिएरा ईवी के एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट में डुअल-टोन ग्रे और व्हाइट कलर थीम और सिंपल डिजाइन वाला प्रीमियम केबिन मिलता है। इन दोनों वेरिएंट में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, एडजस्टेबल फ्रंट आर्मरेस्ट, इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ डुअल-टोन लेदरेट रैप्ड व्हाइट और ग्लॉसी ब्लैक स्टीयरिंग व्हील, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है। एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए वेरिएंट में केबिन के अंदर डैशबोर्ड पर 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के लिए साउंडबार भी दिया गया है, जिसे एक पैनल में एसी वेंट्स के नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। 

    Tata Sierra EV Empowered

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    इन दोनों ही वेरिएंट में पीछे वाली सीट पर अच्छा-ख़ासा नीरूम और अंडरथाई स्पोर्ट मिलता है, साथ ही इसमें बॉस मोड, विंडो सनशेड, आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर, एडजस्टेबल रियर सेंटर आर्मरेस्ट, फ्रंट सीट बैक पॉकेट, 60:40 रियर सीटों के साथ 2-स्टेज रेक्लाइन और दो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (मल्टीमीडिया के लिए 15वाट और चार्जिंग के लिए 65वाट) की सुविधा भी दी गई है। 

    2026 Tata Sierra EV Empowered A

    फोटो गैलरी : 

    यदि आप टाटा सिएरा ईवी की डिजाइन और इंटीरियर को करीब से देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

    फीचर 

    2026 टाटा सिएरा ईवी के एम्पावर्ड वेरिएंट में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है जिसके तहत 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच की पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन शामिल हैं। इस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, साउंडबार और डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, थाई-सपोर्ट एक्सटेंडर, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट, एम्बिएंट लाइटिंग, 8-वे एडजस्टेबल सन वाइजर, बॉस मोड, ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ड्रिफ्ट मोड, ड्राइव मोड और टेरेन मोड, एक्यूआई डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर, एनएफसी कार्ड एक्सेस, बाय-एलईडी बूस्टर हेडलैंप्स और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। 

    Tata Sierra EV Empowered

    जबकि, एम्पावर्ड ए वेरिएंट में ऊपर बताए गए फीचर के अलावा 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, मल्टीकलर गाइडलाइंस वाला हेड्स-अप डिस्प्ले और आयोनाइजर सिस्टम के जरिए केबिन स्टेरिलाइज़ेशन जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    यदि आप एम्पावर्ड ए वेरिएंट का एडब्लूडी ड्राइवट्रेन वर्जन चुनते हैं तो आपको डुअल मोटर सेटअप, बूस्ट मोड, 6 ऑफ-रोड स्पेसिफिक टेरेन मोड और ऑफ-रोड असिस्ट जैसे अतिरिक्त फीचर भी मिल सकेंगे। 

    यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।  

    सेफ्टी 

    सुरक्षा के लिए टाटा सिएरा ईवी के एम्पावर्ड वेरिएंट में 6 एयरबैग, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (एवीएएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), फ्रंट और रियर फॉग लाइट, रियर वाइपर और डिफॉगर, रोलओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनामिक और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

    Tata Sierra EV Adas and Rain Sensor

    जबकि, एम्पावर्ड ए वेरिएंट में एम्पावर्ड वेरिएंट वाले सभी फीचर के अलावा लेवल-2+ एडीएएस सूट, ऑटो पार्क असिस्ट के साथ 16 से ज्यादा फीचर, ट्रांसपेरेंट मोड के साथ 540-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, अडेप्टिव फ्रंट और रियर टर्न कैमरा और डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क जैसे फीचर भी मिलते हैं। 

    2026 टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड vs एम्पावर्ड ए : बैटरी स्पेसिफिकेशन  

    नई टाटा सिएरा ईवी गाड़ी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें 63 केडब्ल्यूएच यूनिट और बड़ी 75 केडब्ल्यूएच यूनिट शामिल हैं। यह दोनों बैटरी पैक्स एम्पावर्ड वेरिएंट के साथ मिलते हैं, जबकि एम्पावर्ड ए वेरिएंट के साथ केवल 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। यदि आप एम्पावर्ड ए वेरिएंट को खरीदते हैं तो आप इसका डुअल-मोटर सेटअप के साथ आने वाले एडब्लूडी ड्राइवट्रेन वर्जन भी चुन सकते हैं जिसमें लगी मोटर 504 एनएम का टॉर्क देती है। यह दोनों बैटरी पैक्स व्हीकल-2-लोड (वी2एल) और व्हीकल-2-व्हीकल (वी2वी) चार्जिंग, और 110 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर को सपोर्ट करते हैं जिसके जरिए इसकी बैटरी 25 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। 

    Tata Sierra EV Charge port

    यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के बैटरी स्पेसिफिकेशन की जानकारी :-

    बैटरी पैक

    63 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच

    75 केडब्ल्यूएच क्यूडब्ल्यूडी

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या

    1

    1

    2

    फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    565 किलोमीटर

    665 किलोमीटर

    624 किलोमीटर

    पावर

    238 पीएस

    203 पीएस

    203 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर)

    टॉर्क

    315 एनएम

    315 एनएम

    504 एनएम

    ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    रियर-व्हील ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    यहां देखें नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज पावरट्रेन ऑप्शन की जानकारी। 

    कीमत और मुकाबला 

    वेरिएंट 

    63 केडब्ल्यूएच 

    75 केडब्ल्यूएच (आरडब्लूडी) 

    75 केडब्ल्यूएच (एडब्लूडी)  

    एम्पावर्ड 

    22.79 लाख रुपये 

    23.79 लाख रुपये 

    -

    एम्पावर्ड ए 

    -.

    24.79 लाख रुपये 

    25.99 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है। 

    नई टाटा सिएरा ईवी के बेस वेरिएंट प्योर की कीमत 18.79 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इस कंपेरिजन के यह दोनों वेरिएंट इसके टॉप वेरिएंट हैं। एम्पावर्ड वेरिएंट की कीमत 22.79 लाख रुपये से शुरू होती है, और इसके साथ दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि एम्पावर्ड ए वेरिएंट की प्राइस 24.79 लाख रुपये है और इसके साथ केवल बड़ा 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक मिलता है। इच्छुक ग्राहक 1.2 लाख रुपये ज्यादा कीमत देकर एम्पावर्ड ए वेरिएंट का एडब्लूडी वर्जन भी चुन सकते हैं जो डुअल मोटर सेटअप के साथ उपलब्ध है।  

    टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है। 

    यहां देखें टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट-वाइज कीमत की जानकारी। 

    कारदेखो का क्या है कहना … 

    टाटा सिएरा ईवी का एम्पावर्ड वेरिएंट एक फीचर लोडेड पैकेज लगता है। इसमें टॉप एम्पावर्ड ए वेरिएंट जैसी एक्सटीरियर स्टाइलिंग, इंटीरियर थीम और प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है। यह ज्यादा सस्ता ऑप्शन भी है क्योंकि यह 63 केडब्लूएच और 75 केडब्लूएच बैटरी पैक दोनों के साथ उपलब्ध है। इससे यह उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बन जाता है जो अपना बजट बढ़ाए बिना फीचर लोडेड सिएरा ईवी लेना चाहते हैं।

    Tata Sierra EV Empowered

    वहीं, एम्पावर्ड ए वेरिएंट की 1 लाख रुपये ज्यादा कीमत बिलकुल वाजिब ठहरती है क्योंकि इसमें लेवल-2+ एडीएएस सूट, ऑटो-पार्क असिस्ट, ट्रांसपेरेंट मोड के साथ 540-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, अडेप्टिव टर्न कैमरा और हेड्स-अप डिस्प्ले, और पावर्ड को-ड्राइवर सीट जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं। यदि यह कंफर्ट फीचर और सेफ्टी टेक्नोलॉजी आपके लिए मायने रखते हैं तो इसकी ज्यादा कीमत देनी बिलकुल वाजिब होगी। वहीं, अगर आप बेहतरीन एक्सपीरिएंस लेना चाहते हैं तो 1.2 लाख रुपये ज्यादा कीमत पर एम्पावर्ड ए वेरिएंट को टाटा के ऑल-व्हील-ड्राइव (क्यूडब्लूडी) सिस्टम के साथ चुन सकते हैं। 

    यदि आप अपना ज्यादा बजट बढ़ाए बिना फीचर लोडेड सिएरा ईवी खरीदना चाहते हैं तो एम्पावर्ड वेरिएंट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहीं, अगर आप एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी और एडब्लूडी ऑप्शन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो एम्पावर्ड ए वेरिएंट के लिए ज्यादा कीमत चुकानी सही होगी। 

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