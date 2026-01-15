सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट: किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर्स? जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 15, 2026 05:41 pm । याशीन

    58 Views
    • Write a कमेंट

    Tata Punch Facelift

    टाटा ने अपडेटेड पंच को 5.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो 6 वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस एस। अगर आप नई पंच खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हर वेरिएंट के फीचर्स की पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है।

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 


    • एलईडी हेडलाइट्स

    • 15 इंच के स्टील के पहिए

    • टेल लैंप के लिए हीटेेड बल्ब

    • ब्लैक डोर हैंडल


    • 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील

    • काला/ग्रे डैशबोर्ड

    • काली कपड़े की सीटें


    • मैनुअल एसी

    • कीलेस प्रवेश

    • ड्राइव मोड

    • फॉलो-मी-होम हेडलैंप

    • फ्रंट पावर विंडो

    • कीलेस प्रवेश

    • सें​ट्रल लॉकिन्ग सिस्टम


    • सेमी-डिजिटल क्लस्टर


    • 6 एयरबैग

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • ईएससी

    • हिल होल्ड असिस्ट

    • आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    • सामने की ओर एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    इस कीमत पर स्मार्ट का बेस वेरिएंट बेहतरीन फीचर्स से लैस है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री, मैनुअल एयरबैग और ड्राइव मोड्स शामिल हैं। छह एयरबैग, टीपीएमएस, ईएससी और हिल-होल्ड असिस्टेंस इसे एक मजबूत सेफ्टी पैकेज प्रदान करते हैं।

    बेस स्मार्ट वेरिएंट अपनी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी तरह से फीचर्स से भरा है, जिसमें एलईडी हेडलाइट्स, कीलेस एंट्री, मैनुअल एयरबैग और ड्राइव मोड्स मिलते हैं। छह एयरबैग, टीपीएमएस, ईएससी और हिल-होल्ड असिस्ट इसे एक दमदार सेफ्टी पैकेज मिलता है।

    Tata Punch Facelift Smart

    इसमें टचस्क्रीन या ऑडियो सिस्टम नहीं दिया गया है, इसलिए आपको कार की कीमत से कम से कम 20-30,000 रुपये अधिक खर्च करने होंगे।

    हम टाटा की इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने बेस वेरिएंट से ही एलईडी हेडलाइट्स, एक बेहतर टीपीएमएस और कीलेस एंट्री की सुविधा दी है।

    2026 टाटा पंच प्योर

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 


    • कोई अलग से फीचर नहीं


    • ग्रे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री

    • रोशनी से जगमगाता दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील


    • दिन/रात आईआरवीएम

    • पीछे की पावर विंडो

    • तेज़ 15W सी-टाइप फ्रंट चार्जर

    • विद्युत रूप से एडजस्टेबल ओआरवीएम

    • पीछे के एसी वेंट

    • एंटी-ग्लेयर आईआरवीएम

    • सामने का केंद्र आर्मरेस्ट

    • स्थिर रियर ग्रैब हैंडल


    • 4 वक्ता

    • स्टीयरिंग पर लगे कंट्रोल


    • रियर डीफॉगर

     

    Tata Punch Facelift Pure

    बेस मॉडल की तुलना में 90,000 रुपये के प्रीमियम के बावजूद, अगर आपका बजट सीमित है तो हम खरीदारों को इस वेरिएंट की सलाह देंगे।

    2026 टाटा पंच प्योर प्लस

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 


    • शार्क फिन एंटीना

    • व्हील कवर

    • बॉडी कलर हैंडल


    • ड्युअल कलर ब्राउन डार्क/हल्के भूरे रंग की सीटें


    • क्रूज कंट्रोल 

    • ड्यूल टोन हॉर्न

    • 65 वाट यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जर

    • 15 वाट यूएसबी टाइप-सी रियर चार्जर

    • ऊंचाई-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • सह-चालक के लिए वैनिटी मिरर


    • 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो


    • रिवर्स पार्किंग कैमरा

    • अतिरिक्त व्हील 

     

    नए 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज़ कंट्रोल, रिवर्स कैमरा और बेहतर इंटीरियर सुविधाओं के कारण इस वेरिएंट से ही से पंच मॉर्डन लगने लगती है, हालांकि, इसमें एक कमी यह है कि एक्सटीरियर को काफी कम अपग्रेड किया गया है और अलॉय व्हील्स नहीं दिए गए हैं, जिससे इसकी ओवरऑल  अपील थोड़ा कम हो जाती है।

     इसमें दिया गया 8 इंच का डिस्प्ले पिछले मॉडल में लगे 7 इंच के डिस्प्ले की जगह लेता है।

    Tata Punch Facelift Pure Plus

    सनरूफ पसंद करने वालों के लिए टाटा प्योर प्लस एस वेरिएंट में ये फीचर भी दिया गया है, जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है। इसके साथ ही, आपको रूफ रेल्स, ऑटो हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और रियर व को-ड्राइवर के लिए फोल्डिंग ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं।

    2026 टाटा पंच एडवेंचर

    ध्यान रहे कि इस वेरिएंट में प्योर प्लस की तुलना में नीचे बताए गए कुछ अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं, जो प्योर प्लस एस में नहीं दिए गए हैं।

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 


    • कवर सहित 15 इंच के स्टाइलिश स्टील के पहिये


    • कोई अलग से फीचर नहीं


    • ऑटो एसी

    • पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप

    • ऑटो-फोल्ड ओआरवीएम

    • एयर प्योरिफायर


    • कोई अलग से फीचर नहीं


    • ऑटो हेडलाइट्स

    • रियर वाइपर और वॉशर

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

    • ऑटो हेडलाइट्स

    • रेन सेंसिंग वाइपर

    • रियर वाइपर और वॉशर

    एडवेंचर वेरिएंट में कई सेफ्टी फीचर्स जोड़े गए हैं जो आमतौर पर टॉप-वेरिएंट में मिलते हैं, जिनमें 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर शामिल है।

    कुल मिलाकर, एडवेंचर वेरिएंट कंफर्ट और सुविधा वाले फीचर्स के अच्छे संतुलन के साथ एक अच्छा मिड-वेरिएंट साबित होता है।

    Tata Punch Facelift Adventure

    एडवेंचर वेरिएंट के साथ, आपको एडवेंचर एस सब-वेरिएंट भी मिलता है, जिसमें सनरूफ, रूफ रेल और को-ड्राइवर की तरफ ग्रैब हैंडल शामिल हैं।

    2026 टाटा पंच अकम्प्लिश्ड

    ध्यान रहे कि इस वेरिएंट में एडवेंचर की तुलना में नीचे बताए गए अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं, जो एडवेंचर एस में नहीे दिए गए हैं।

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 


    • एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैंप

    • 16 इंच के अलॉय व्हील्स

    • बिगाड़ने वाला 


    • ब्लैक/व्हाइट डैशबोर्ड

    • ब्लैक/ग्रे सीट अपहोल्स्ट्री

    • एसी कंट्रोल के लिए टचस्क्रीन पैनल

    • डोर हैंडल पर सिल्वर फिनिश


    • कूल्ड ग्लवबॉक्स

    • एक्सटेंडेड अंडरथाई सपोर्ट सीटें

    • एंबिएंट लाइटिंग सेटअप

    • पार्सल ट्रे

    • पीछे की ओर एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • आगे की सीट के पीछे पॉकेट्स


    • 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 4 इंच का सेमी-डिजिटल क्लस्टर (कलर्ड)


    • हिल डिसेंट कंट्रोल

     

     

    यह वेरिएंट स्टाइल और कंफर्ट के बीच अच्छा संतुलन बनाता है, इसमें एलईडी डीआरएल, अलॉय व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग, एक बड़ी 10.25 इंच की टचस्क्रीन और कूल्ड ग्लवबॉक्स और पीछे के एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    Tata Punch Facelift

    यदि आपको सनरूफ न होने से कोई आपत्ति नहीं है, तो यह वेरिएंट आपके लिए बढ़िया रहेगा।

    2026 टाटा पंच अकम्प्लिश्ड प्लस एस

    एक्सटीरियर

    इंटीरियर

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी 


    • कॉर्नरिंग के साथ एलईडी फॉग लैंप

    • 16 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल


    • लैदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब


    • वायरलेस फ़ोन चार्जर

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ

    • एक्सप्रेस कूल

    • ड्राइवर साइड विंडो के लिए 1 टच अप और डाउन

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • पीछे का आर्मरेस्ट

    • पडललैंप

    • को-ड्राइवर के लिए मोड़ने योग्य ग्रैब हैंडल

    • पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमैटिक वेरिएंट में)


    • 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • 4 ट्विटर


    • कोई अलग से फीचर नहीं

    पंच के सबसे एडवांस्ड वेरिएंट में सनरूफ, डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर और पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। कुल मिलाकर, पंच के टॉप- वेरिएंट की फीचर्स लिस्ट इसकी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है।

    Tata Punch Facelift

     अगर आप बेहतरीन और टॉप-लेवल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो इसे चुनें।

    टाटा पंच में तीन इंजन के विकल्प दिए गए हैं और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी विकल्प हर वेरिएंट के साथ उपलब्ध नहीं हैं। इंजन कॉम्बिनेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए ये लिंक देखें। 

    कंपेरिजन

    टाटा पंच का मुकाबला हुंडई एक्सटर, मारुति इग्निस, सिट्रोएन सी3, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

    was this article helpful ?

    टाटा पंच पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट: किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर्स? जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है