    2026 टाटा पंच अकंप्लिश्ड फोटो गैलरी: माइक्रो एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 24, 2026 10:36 am । सोनू

    पंच अकंप्लिश्ड वेरिएंट में कई स्टाइल अपग्रेड और एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है

    Tata Punch Accomplished

    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट में डिजाइन अपडेट के साथ वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया गया है। यह माइक्रो एसयूवी कार 6 वेरिएंट्स: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, अकंप्लिश्ड और अकंप्लिश्ड प्लस एस में उपलब्ध है। हमने पहले तस्वीरों के जरिए एडवेंचर वेरिएंट के बारे में बताया था और अब हम टॉप मॉडल से नीचे वाले अकंप्लिश्ड वेरिएंट के बारे में जानेंगे।

    अकंप्लिश्ड वेरिएंट में ज्यादा फीचर और कंफर्ट फोकस एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें टाटा पंच 2026 मॉडल के साथ मिलने वाला नया इंजन नहीं दिया गया है। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो यहां 2026 पंच अकंप्लिश्ड वेरिएंट के बारे में विस्तार से जानिए:

    एक्सटीरियर

    आगे का डिजाइन

    आगे से अकंप्लिश्ड वेरिएंट टॉप मॉडल जैसा ही दिखता है। इसमें आपको एलईडी डीआरएल और एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं, जो आपकी कार को प्रीमियम लुक देते हैं। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलैंप्स, मोटा ब्लैक बंपर, और एक सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट भी मिलती है।

    Tata Punch Facelift Accomplished

    साइड प्रोफाइल

    साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां अकंप्लिश्ड वेरिएंट में 16-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी टच देते हैं। इसका बाकी का डिजाइन जाना-पहचाना ही है, जिसमें ब्लैक बॉडी क्लेडिंग, ब्लैक ओआरवीएम और सी-पिलर पर ब्लैक सेक्शन है, जो छत को फ्लोटिंग इफेक्ट देता है।

    Tata Punch Facelift Accomplished
    Tata Punch Facelift Accomplished

    खास बातें:

    अकंप्लिश्ड वेरिएंट में ड्यूल-टोन ऑप्शन भी मिलते हैं जो रूफलाइन को बेहतर लुक देते हैं। यहां नई टाटा पंच के सभी कलर ऑप्शन देखिए

    पीछे का डिजाइन

    अकंप्लिश्ड वेरिएंट में पीछे की तरफ नई कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो इस माइक्रो एसयूवी कार को ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। एक्सटेंडेड रियर स्पॉइलर हल्का स्पोर्टी टच देता है और डिजाइन को ज्यादा बैलेंस्ड दिखाता है। कुल मिलाकर पीछे से यह कॉम्पैक्ट और शानदार दिखती है, जो पंच के डिजाइन स्टाइल के हिसाब से अच्छा है।

    Tata Punch Facelift Accomplished

    केबिन

    टाटा पंच अकंप्लिश्ड में ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट केबिन थीम दी गई है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच-सेंसिटिव बटन हैं जो डैशबोर्ड को ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं, सेंटर कंसोल के चारों ओर पियानो ब्लैक फिनिश है जो प्रीमियम टच देते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग ओवरऑल केबिन अनुभव बेहतर करती है।

    Tata Punch Facelift Accomplished

    पीछे बैठने वाले यात्रियों के ज्यादा आराम के लिए एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं।

    Tata Punch Facelift Accomplished

    हमारी राय:

    टॉप मॉडल से नीचे वाला वेरिएंट होने के कारण, हम चाहते थे कि टाटा इसमें सनरूफ देने का विचार करे, जो इसमें नहीं है। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आपको टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस एस या नीचे वाला एडवेंचर एस लेना होगा

    फीचर और सेफ्टी

    अकंप्लिश्ड वेरिएंट की फीचर लिस्ट में बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 4-इंच टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। अन्य फीचर में कीलेस एंट्री, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एयर प्यूरीफायर, और ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम शामिल है।

    Tata Punch Facelift Accomplished

    सुरक्षा के लिए अकंप्लिश्ड वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और पार्किंग सेंसर के साथ 360 डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    नोट:

    भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 2026 टाटा पंच को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है।

    इंजन

    यहां देखिए इसके स्पेसिफिकशन:

    इंजन

    1.2-लीटर पेट्रोल

    1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी

    पावर

    88 Pपीएस

    73.5 पीएस

    टॉर्क

    115 एनएम

    103 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी*

    5-स्पीड मैनुअल 

    *एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    • टाटा ने 2026 पंच के अकंप्लिश्ड वेरिएंट में एक नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया है, जिसके साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी मिलता है।

    • अगर आप ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ सीएनजी पावरट्रेन का विकल्प लेना चाहते हैं तो आपको टॉप मॉडल लेना होगा।

    • इस वेरिएंट नए टर्बो-पेट्रोल इंजन का अभाव है।

    प्राइस और कंपेरिजन

    2026 टाटा पंच अकंप्लिश्ड की कीमत 8.29 लाख रुपये से 9.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    Tata Punch Facelift Accomplished

    नई टाटा पंच कार का मुकाबला हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से है। इसे मारुति स्विफ्ट जैसी हैचबैक कार और मारुति फ्रॉन्क्सटोयोटा टाइजर जैसी सब-4 मीटर क्रॉसओवर कार के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    यह भी देखें: टाटा पंच ऑन रोड प्राइस

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

