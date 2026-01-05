2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट में टर्बो पेट्रोल इंजन का मिलना हुआ कंफर्म, इंटीरियर का टीजर भी हुआ जारी

प्रकाशित: जनवरी 05, 2026 03:36 pm । स्तुति

पंच फेसलिफ्ट एसयूवी कार में टाटा नेक्सन वाला नया टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है

टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार पंच माइक्रो एसयूवी को 13 जनवरी 2026 को नया फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है। इस गाड़ी की लॉन्च डेट कंफर्म करने और एक्सटीरियर से जुड़ी जानकारी साझा करने के बाद अब कंपनी ने पहली बार इसके इंटीरियर की झलक दिखाई है। हमें तस्वीरों के जरिए इसमें जरूरी पावरट्रेन अपडेट मिलने का भी संकेत मिला है। नीचे देखें नई टाटा पंच फेसलिफ्ट से जुड़ी सभी जानकारी :-

तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर?

टीजर के जरिए जानकारी मिली है कि नई टाटा पंच कार में सबसे बड़ा अपडेट पावरट्रेन में देखने को मिलेगा। इसमें टेलगेट पर 'आई-टर्बो' बैजिंग दी गई है जिससे इसमें नए टर्बो-पेट्रोल इंजन का मिलना कंफर्म हो गया है। इसमें टाटा नेक्सन वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल सकता है।

पंच फेसलिफ्ट गाड़ी में पतले बेजल के साथ अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम (फ्रीस्टैंडिंग 10.25 यूनिट) दिया जाएगा। इसमें 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलेगा। टीजर में नई पंच फेसलिफ्ट कार का सेंटर कंसोल भी नजर आया है जिसमें एसी के लिए सिल्वर फिनिश्ड टॉगल स्विच के साथ अपडेटेड टच पैनल दिया गया है और इसमें 360-डिग्री कैमरा और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर का मिलना भी कंफर्म हो गया है।

जारी हुए नए टीजर में अलॉय व्हील्स, हेडलैंप क्लस्टर और टेललाइट की झलक भी नजर आई है, जिसकी जानकारी हम पहले वाली रिपोर्ट में दे चुके हैं।

पंच फेसलिफ्ट कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटो एसी और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), आइ चाइल्ड सीट एंकरेज और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर मिल सकते हैं।

संभावित इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

टाटा पंच फेसलिफ्ट कार में रेगुलर मॉडल की तरह 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन दिया जा सकता है। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिल सकता है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)^ 1.2-लीटर पेट्रोल 1.2-लीटर पेट्रोल के साथ सीएनजी ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड मैनुअल पावर 120 पीएस 88 पीएस 73.5 पीएस टॉर्क 170 एनएम 115 एनएम 103 एनएम

*एएमटी- ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, ^अनुमानित स्पेसिफिकेशन्स

संभावित कीमत और मुकाबला

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कार की कीमत 6 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसका मुकाबला मारुति इग्निस, हुंडई एक्सटर और सिट्रोएन सी3 से रहेगा।