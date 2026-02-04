2026 स्कोडा कायलाक के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

फीचर वेरिएंट

क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर सिग्नेचर प्लस प्रेस्टीज प्रेस्टीज प्लस

डुअल-टोन डैशबोर्ड ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

स्टीयरिंग व्हील पर क्रोम इंसर्ट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

लैदर रैप्ड गियरशिफ्टर नॉब ❌ ✅(केवल एटी) ✅(केवल एटी) ✅ ✅ ✅

फ्रंट और रियर डोर आर्मरेस्ट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

कूल्ड ग्लवबॉक्स ❌ ❌ ✅ ✅(सनग्लास होल्डर के साथ) ✅(सनग्लास होल्डर के साथ) ✅(सनग्लास होल्डर के साथ)

सेंटर कंसोल में ट्विन कप होल्डर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

फ्रंट और रियर एलईडी रीडिंग लैंप्स ✅(केवल फ्रंट) ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ ✅ ✅(लेदर रैप्ड) ✅(लेदर रैप्ड) ✅ (लेदर रैप्ड)

फ्रंट और रियर में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (एक्स2) ❌ ❌ ✅(केवल रियर) ✅ ✅ ✅

स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

फ्रंट और रियर सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक फैब्रिक लेदरेट लेदरेट

60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

रियर पार्सल ट्रे ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

बूट लैंप ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैनुअल मैनुअल मैनुअल मैनुअल मैनुअल 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ✅

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेंटर में कलर्ड टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग सेंटर में कलर्ड टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग सेंटर में कलर्ड टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग 8-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 8-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 8-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स ✅ ✅ ✅ ✅(ऑटो और पावर फोल्डिंग फंक्शन के साथ) ✅ (ऑटो और पावर फोल्डिंग फंक्शन के साथ) ✅ (ऑटो और पावर फोल्डिंग फंक्शन के साथ)

क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल मैनुअल मैनुअल ऑटो ऑटो ऑटो

कीलेस एंट्री ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

पुश बटन स्टार्ट स्टॉप ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

एडजस्टेबल रियर एसी वेंट ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅

क्रूज कंट्रोल ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

सिंगल-पेन सनरूफ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

ऑल फोर पावर विंडो ✅ ✅ ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड) ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड) ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड) ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड)