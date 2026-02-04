सभी
    2026 स्कोडा कायलाक के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    स्कोडा कायलाक एसयूवी कार के वेरिएंट लाइनअप का विस्तार किया गया है, जिसके चलते इसके लोअर वेरिएंट में भी अब कई अच्छे फीचर मिलने लगे हैं

    प्रकाशित: फरवरी 04, 2026 11:35 am । स्तुति

    Skoda Kylaq

    हाल ही में स्कोडा कायलाक को नया वेरिएंट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें नया लोअर वेरिएंट और टॉप वेरिएंट शामिल हो गया है, साथ ही इस गाड़ी के कलर पैलेट में भी कई बदलाव किए  गए हैं। यह सब-4 मीटर एसयूवी कार अब छह वेरिएंट : क्लासिक, क्लासिक प्लस (नया), सिग्नेचर, सिग्नेचर प्लस, प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस (नया) में आती है। स्कोडा कायलाक एसयूवी के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानेंगे इसके बार में आगे :- 

    स्कोडा कायलाक : एक्सटीरियर 

    फीचर

    वेरिएंट 

    क्लासिक 

    क्लासिक प्लस 

    सिग्नेचर

    सिग्नेचर प्लस 

    प्रेस्टीज 

    प्रेस्टीज प्लस  

    ग्लॉस ब्लैक फ्रंट ग्रिल  

    एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलाइट 

    ✅(ऑटो)

    ✅(ऑटो-प्रोजेक्टर)

    ✅(ऑटो-प्रोजेक्टर)

    ओआरवीएम-माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर 

    कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स 

    बॉडी कलर्ड ओआरवीएम्स 

    बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स 

    ✅(क्रोम स्ट्रिप के साथ)

     ✅(क्रोम स्ट्रिप के साथ)

    ✅(क्रोम स्ट्रिप के साथ)

    फ्रंट और रियर डिफ्यूजर 

    ✅(ब्लैक फिनिश्ड)

    ✅(ब्लैक फिनिश्ड)

    ✅(सिल्वर फिनिश्ड)

    ✅(सिल्वर फिनिश्ड)

    ✅(सिल्वर फिनिश्ड)

    ✅(सिल्वर फिनिश्ड)

    ब्लैक फिनिश्ड रूफ रेल्स

    टेलगेट पर ब्लैक स्ट्रिप 

    बॉडी साइड क्लैडिंग 

    व्हील आर्क क्लैडिंग 

    रियर स्पॉइलर 

    रूफ एंटीना 

    ✅(ब्लैक फिनिश वाला शार्क फिन एंटीना)  

    ✅(ब्लैक फिनिश वाला शार्क फिन एंटीना)  

    ✅(ब्लैक फिनिश वाला शार्क फिन एंटीना)  

    व्हील्स 

    बिना कवर के साथ स्टील व्हील्स (16-इंच) 

    कवर के साथ स्टील व्हील्स (16-इंच) 

    सिल्वर फिनिश्ड अलॉय व्हील्स (16-इंच) 

    सिल्वर फिनिश्ड अलॉय व्हील्स (16-इंच) 

    डुअल-टोन अलॉय व्हील्स (17-इंच)

    डुअल-टोन अलॉय व्हील्स (17-इंच)

    • स्कोडा कायलाक एसयूवी कार में एलईडी डीआरएल्स के साथ एलईडी हेडलाइट स्टैंडर्ड दी गई है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ऑटो फंक्शन के साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है। 

    • बेस वेरिएंट क्लासिक में अलॉय व्हील्स और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट एलईडी फॉग लैंप्स जैसे फीचर की कमी है। 

    • यहां हमनें इस एसयूवी कार के बेस और टॉप वेरिएंट का कंपेरिजन किया है। 

    स्कोडा कायलाक : इंटीरियर और कंफर्ट फीचर 

    फीचर 

    वेरिएंट 

    क्लासिक 

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर

    सिग्नेचर प्लस

    प्रेस्टीज 

    प्रेस्टीज प्लस  

    डुअल-टोन डैशबोर्ड 

    क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स 

    स्टीयरिंग व्हील पर क्रोम इंसर्ट 

    लैदर रैप्ड गियरशिफ्टर नॉब  

    ✅(केवल एटी)

    ✅(केवल एटी)

    फ्रंट और रियर डोर आर्मरेस्ट अपहोल्स्ट्री 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    लेदरेट 

    लेदरेट

    स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट 

    कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट 

    कूल्ड ग्लवबॉक्स 

    ✅(सनग्लास होल्डर के साथ) 

    ✅(सनग्लास होल्डर के साथ) 

    ✅(सनग्लास होल्डर के साथ) 

    सेंटर कंसोल में ट्विन कप होल्डर 

    फ्रंट और रियर एलईडी रीडिंग लैंप्स 

    ✅(केवल फ्रंट) 

    2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील 

    ✅(लेदर रैप्ड)

    ✅(लेदर रैप्ड)

    ✅ (लेदर रैप्ड)

    फ्रंट और रियर में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट (एक्स2)

    ✅(केवल रियर)

    स्टीयरिंग व्हील के लिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट 

    फ्रंट और रियर सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट 

    सीट अपहोल्स्ट्री 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    फैब्रिक 

    लेदरेट 

    लेदरेट 

    60:40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट 

    रियर पार्सल ट्रे 

    बूट लैंप 

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट 

    मैनुअल  

    मैनुअल  

    मैनुअल  

    मैनुअल 

    मैनुअल  

    6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीट 

    एम्बिएंट लाइटिंग 

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 

    सेंटर में कलर्ड टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग  

    सेंटर में कलर्ड टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग  

    सेंटर में कलर्ड टीएफटी स्क्रीन के साथ एनालॉग  

    8-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    8-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    8-इंच ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 

    इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स 

    ✅(ऑटो और पावर फोल्डिंग फंक्शन के साथ)

     ✅ (ऑटो और पावर फोल्डिंग फंक्शन के साथ)

     ✅ (ऑटो और पावर फोल्डिंग फंक्शन के साथ)

    क्लाइमेट कंट्रोल 

    मैनुअल 

    मैनुअल

    मैनुअल

    ऑटो 

    ऑटो 

    ऑटो 

    कीलेस एंट्री 

    पुश बटन स्टार्ट स्टॉप 

    एडजस्टेबल रियर एसी वेंट 

    क्रूज कंट्रोल 

    सिंगल-पेन सनरूफ 

    ऑल फोर पावर विंडो 

    ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड)

    ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड)

    ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड)

    ✅(1-टच अप/डाउन ड्राइवर साइड)

    वायरलेस फोन चार्जर 

    • इस एसयूवी कार में बेस वेरिएंट से सभी बेसिक फीचर मिलते हैं जिसमें फ्रंट और रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, ऑल फोर पावर विंडो और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। 

    • हालांकि, ऊपर वाले वेरिएंट को चुनने पर आपको सिंगल-पेन सनरूफ, कूल्ड ग्लवबॉक्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिल सकेंगे। 

    • इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 8-इंच ऑल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें, और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। 

    स्कोडा कायलाक : इंफोटेनमेंट  

    फीचर 

    वेरिएंट

    क्लासिक  

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर 

    सिग्नेचर प्लस 

    प्रेस्टीज

    प्रेस्टीज प्लस  

    टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 

    7-इंच 

    10.1-इंच 

    10.1-इंच 

    10.1-इंच 

    स्मार्टफोन कनेक्टिविटी 

    ✅(वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो)

    ✅(वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो)

    ✅(वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो)

    ✅(वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो)

    ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 

    स्पीकर 

    4 (दो फ्रंट ट्वीटर समेत)  

    6

    6

    6

    6

    6

    • जैसा की आप ऊपर दी गई टेबल में देख सकते हैं, स्कोडा कायलाक के लोअर वेरिएंट क्लासिक और क्लासिक प्लस में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। 

    • इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट सिग्नेचर में सिंपल 7-इंच इंफोटेनमेंट यूनिट के साथ वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दिया गया है। यदि आपको ज्यादा प्रीमियम यूजर एक्सपीरिएंस चाहिए तो आप इससे अगला सिग्नेचर प्लस वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें बड़े 10.1-इंच डिस्प्ले के साथ वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दी गई है। 

    • स्कोडा कायलाक के बेस वेरिएंट में रियर स्पीकर की कमी है, जबकि फ्रंट ट्वीटर इसमें स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 

    स्कोडा कायलाक : सेफ्टी 

    फीचर 

    वेरिएंट 

    क्लासिक 

    क्लासिक प्लस

    सिग्नेचर 

    सिग्नेचर प्लस 

    प्रेस्टीज

    प्रेस्टीज प्लस 

    एयरबैग्स 

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    एबीएस के साथ ईबीडी 

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    मल्टी कोलिजन ब्रेक 

    ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम 

    सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट

    रियर पार्किंग सेंसर 

    आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज 

    रेन सेंसिंग वाइपर 

    वॉशर और डिफॉगर के साथ रियर वाइपर 

    हिल-होल्ड असिस्ट 

    टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    गाइडलाइंस के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा 

    • स्कोडा ने कायलाक कार में कई महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए हैं जिसमें छह एयरबैग्स, ईएससी, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, और आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट शामिल हैं। लेकिन, हम इसमें रियर वाइपर के साथ वॉशर और डिफॉगर स्टैंडर्ड मिलना ज्यादा पसंद करते। 

    • यदि आप इसका टॉप वेरिएंट चुनते हैं तो आपको गाइडलाइन के साथ रियर पार्किंग कैमरा, टीपीएमएस और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर मिल सकेंगे। 

    स्कोडा कायलाक : इंजन ऑप्शन 

    स्पेसिफिकेशन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 

    पावर 

    115 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी*

    सर्टिफाइड माइलेज 

    19.68 किमी/लीटर (एमटी), 19.05  किमी/लीटर (एटी)

    *एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन  

    यह भी जानें : 

    हाल ही में स्कोडा ने कायलाक एसयूवी की 50,000 से ज्यादा यूनिट्स का  का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो नए कार खरीदारों के बीच इसकी जबरदस्त डिमांड को दिखाता है। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    स्कोडा अपनी कायलाक एसयूवी कार के वेरिएंट लाइनअप में बदलाव करके ज्यादा किफायती कीमत पर खरीदारों को अच्छी वैल्यू देने की कोशिश कर रही है। नया वेरिएंट लाइनअप निश्चित रूप से ज्यादा फीचर लोडेड और बायर-सेंट्रिक है, जिससे स्कोडा को कायलाक के लिए अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर आपका बजट कम है तो हम आपको कायलाक के लोअर वेरिएंट को चुनने की सलाह देंगे, वरना आप इसका सिग्नेचर प्लस वेरिएंट चुन सकते हैं जो ग्राहकों की सभी जरूरतों को पूरा करता है। शानदार केबिन एक्सपीरिएंस के लिए इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज प्लस लेना सही रहेगा।

    स्कोडा कायलाक : कीमत और मुकाबला

    स्कोडा कायलाक की कीमत 7.59 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये (एक्स शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सन, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट और किआ सोनेट से है। यह गाड़ी मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टेजर सब-4 मीटर क्रॉसओवर को भी कड़ी टक्कर देती है। इसका कंपेरिजन हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी से भी है। 

