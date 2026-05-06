2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट Vs एमजी एस्टर : क्या नई कुशाक एस्टर को कड़ी टक्कर दे पाती है?

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट Vs एमजी एस्टर : क्या नई कुशाक एस्टर को कड़ी टक्कर दे पाती है?
कुशाक फेसलिफ्ट का मकसद कई छोटे-मोटे अपडेट्स के जरिए अपनी अपील को और मजबूत करना है, जबकि एमजी एस्टर अपने 'वैल्यू-फॉर-मनी' फीचर पैकेज पर ही निर्भर है। इनमें से कौनसी कार को चुनना ज्यादा बेहतर विकल्प है?
प्�रकाशित: मई 06, 2026 06:51 pm । स्तुति
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कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में कम्पटीशन काफी बढ़ गया है। ग्राहक अब अपनी एसयूवी कार में मॉडर्न फीचर के साथ प्रीमियम फील और सड़क पर दमदार मौजूदगी चाहते हैं। हाल ही में स्कोडा ने अपनी कुशाक को फेसलिफ्ट अपडेट दिया है, जिसके चलते इसकी डिजाइन में कई हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं और पुराने मॉडल के मुकाबले इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं।
जबकि, एमजी एस्टर कई सालों से भारतीय बाजार में मौजूद है। यह गाड़ी किफायती दाम पर फीचर लोडेड पैकेज देती है, जिसमें एडीएएस भी शामिल हैं।
यह दोनों एसयूवी कार उन ग्राहकों को टारगेट करती हैं जो कि अपमार्केट एसयूवी एक्सपीरिएंस चाहते हैं, लेकिन यह दोनों अपने आप में एक दूसरे से काफी अलग हैं। यहां हमनें डाइमेंशन, इंजन ऑप्शन, फीचर और कीमत के मोर्चे पर इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कि इनमें से कौनसी कार ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
कीमत
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मॉडल
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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एमजी एस्टर
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये
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9.79 लाख रुपये से 15.50 लाख रुपये
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एमजी एस्टर की शुरूआती कीमत कुशाक एसयूवी से 90,000 रुपये कम है। 10 लाख रुपये से सस्ती कार होने के नाते इसे कुछ राज्यों में कम रोड टैक्स दरों का भी लाभ मिलेगा।
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एस्टर एसयूवी का टॉप वेरिएंट कुशाक से 3.40 लाख रुपये सस्ता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एस्टर के टॉप वेरिएंट में कुशाक जैसा पावरफुल इंजन नहीं मिलता है।
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छूट :
पुरानी कार होने के नाते एस्टर पर कई आकर्षक डील्स और डिस्काउंट ऑफर मिल सकते हैं। ऑफर्स की सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी एमजी डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।
साइज
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मॉडल
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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एमजी एस्टर
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अंतर
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लंबाई
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4,229 मिलीमीटर
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4,323 मिलीमीटर
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- 102 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1,760 मिलीमीटर
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1,809 मिलीमीटर
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- 49 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1,612 मिलीमीटर
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1,650 मिलीमीटर
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- 38 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2,651 मिलीमीटर
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2,585 मिलीमीटर
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+ 66 मिलीमीटर
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साइज के मामले में एमजी एस्टर ज्यादा बड़ी कार है क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुशाक से ज्यादा है। इससे इसे ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस मिलती है।
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हालांकि, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, जिससे इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर को थोड़ी बेहतर केबिन स्पेस मिल सकती है।
कलर ऑप्शन
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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एमजी एस्टर
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शिमला ग्रीन*
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ऑरोरा सिल्वर
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चेरी रेड*
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ग्लेज रेड
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स्टील ग्रे*
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कैंडी व्हाइट
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ब्रिलिएंट सिल्वर*
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स्टेरी ब्लैक
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कैंडी व्हाइट*
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व्हाइट ब्लैक
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कार्बन स्टील
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हवाना ग्रे
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डीप ब्लैक
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लावा ब्लू
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*चुनिंदा वेरिएंट में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध
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कुशाक फेसलिफ्ट और एमजी एस्टर में व्हाइट, सिल्वर, रेड और ब्लैक कलर का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, जिन्हें इस सेगमेंट में आमतौर पर काफी पसंद किया जाता है।। हालांकि, एमजी एस्टर के मुकाबले स्कोडा कुशाक कार में ज्यादा कलर ऑप्शन मिलते हैं।
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार में शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे जैसे नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं जो इसे एकदम फ्रेश लुक देते हैं। यहां देखें कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
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कुशाक फेसलिफ्ट कार में चुनिंदा कलर ऑप्शन के साथ डुअल-टोन कलर फिनिश भी मिलती है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ दी गई है। जबकि, एमजी एस्टर में व्हाइट-ब्लैक शेड के साथ डुअल-टोन कलर ऑप्शन मिलता है।
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स्पोर्टी एस्थेटिक :
अगर आप स्कोडा कुशाक का स्पोर्टी वर्जन चाहते हैं तो इसके स्पोर्टलाइन और मोंटे कार्लो वेरिएंट चुन सकते हैं जिसमें ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक एक्सटीरियर बिट्स और रेड ब्रेक कैलिपर जैसे यूनीक डिजाइन टच दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
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स्पेसिफिकेशन
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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एमजी एस्टर
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई
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1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल टीएसआई
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1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
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पावर
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115 पीएस
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150 पीएस
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110 पीएस
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टॉर्क
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178 एनएम
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250 एनएम
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144 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी
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7-स्पीड डीसीटी
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5-स्पीड एमटी/सीवीटी
एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कन्वर्टर), डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
सीवीटी - कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)
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कुशाक फेसलिफ्ट में दोनों टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ परफॉरमेंस पर ज्यादा फोकस किया गया है। इससे इसे ओवरटेकिंग और हाइवे ड्राइविंग के दौरान ज्यादा रिस्पॉन्सिव और जानदार कैरेक्टर मिल सकता है।
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जबकि, एस्टर अपने नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ज्यादा रिलैक्स अप्रोच अपनाती है। इसमें एक जैसी पावर डिलीवरी मिलती है, जो उन ग्राहकों के लिए अच्छी साबित हो सकती है जो शहर में ज्यादा ड्राइव करना पसंद करते हैं और शांत ड्राइव एक्सपीरिएंस चाहते हैं।
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कागज पर भी एस्टर के मुकाबले कुशाक ज्यादा पावर और टॉर्क देकर ज्यादा दमदार कार साबित होती है।
फीचर
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फीचर
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2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट
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एमजी एस्टर
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लाइटिंग सेटअप
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एलईडी डीआरएल्स और एलईडी टेललैंप्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट
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एलईडी डीआरएल्स और एलईडी टेललैंप्स के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट
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अलॉय व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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17-इंच अलॉय व्हील्स
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ऑटोमेटिक हेडलाइट
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इंफोटेनमेंट सिस्टम
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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10.1-इंच टचस्क्रीन
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एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले
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✅ (वायरलेस)
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✅ (वायरलेस)
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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✅(10.25-इंच)
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✅ (7-इंच)
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क्रूज कंट्रोल
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✅ (अडेप्टिव)
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पावर्ड सीट
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✅(6-वे ड्राइवर और को-ड्राइव)
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✅(ड्राइवर के लिए 6-वे)
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सीट वेंटिलेशन
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सनरूफ
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पैनोरमिक
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पैनोरमिक
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साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
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6-स्पीकर आर्केमि ऑडियो सिस्टम
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅ (सिंगल-जोन)
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✅ (सिंगल-जोन)
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वायरलेस फोन चार्जिंग
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एम्बिएंट लाइटिंग
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❌
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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एयरबैग्स
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6
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6
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टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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✅ (आगे और पीछे)
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✅ (पीछे)
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360-डिग्री कैमरा
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❌
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✅
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एडीएएस
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❌
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✅ (लेवल 2)
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इन दोनों एसयूवी कार में वो सभी फीचर दिए गए हैं जिसकी उम्मीद ग्राहक इस सेगमेंट की कार से करते हैं। टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लेकर वेंटिलेटेड सीटों और पैनोरमिक सनरूफ तक, कुशाक और एस्टर में यह सभी फीचर दिए गए हैं जो पैसेंजर्स को आरामदायक और मॉडर्न केबिन एक्सपीरिएंस देते हैं।
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हालांकि, कुशाक में ज्यादा प्रीमियम केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं जो इसके केबिन एक्सपीरिएंस में प्रीमियम टच जोड़ते हैं।
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जबकि, एस्टर में सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें 360-डिग्री कैमरा, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं जो बेहद काम के साबित होते हैं।
निष्कर्ष
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट नई स्टाइलिंग और अपडेटेड केबिन की वजह से पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लगती है। इसमें ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी दिए गए हैं। यह गाड़ी उन लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है जो कि ऐसी कॉम्पेक्ट एसयूवी चाहते हैं जो दिखने में बेहद आकर्षक लगे।
जबकि, एमजी एस्टर कंफर्ट और सेफ्टी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करती है। इसका केबिन फीचर लोडेड है और एडीएएस जैसे फीचर इसे उन खरीदारों के लिए अच्छी चॉइस बनाते हैं जो रोजमर्रा की ड्राइविंग में एडवांस टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व देते हैं।
यदि आपको गाड़ी में ज्यादा प्रीमियम फील चाहिए तो कुशाक फेसलिफ्ट आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं, अगर आप कोई ऐसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें कम कीमत पर अच्छी सेफ्टी और ज्यादा कंफर्ट मिले तो एस्टर को खरीदना बेहतर ऑप्शन होगा।
आप कुशाक और एस्टर के अलावा यह ऑप्शन भी देख सकते हैं :-
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हुंडई क्रेटा : एक शानदार पैकेज जिसमें कई सारे इंजन ऑप्शन, प्रेक्टिकल केबिन और कई अच्छे कंफर्ट फीचर मिलते हैं। यहां देखें क्रेटा और कुशाक के बीच कंपेरिजन।
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किआ सेल्टोस: प्रीमियम इंटीरियर और कई सारे इंजन ऑप्शन से लैस। यह गाड़ी मजबूत रोड प्रेजेंस भी देती है। यहां देखें कुशाक और सेल्टोस के बीच कंपेरिजन।
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टाटा सिएरा : रेट्रो लुक वाली कार जिसमें स्पेशियस केबिन, लंबी फीचर लिस्ट और पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। कुशाक और सिएरा के बीच कंपेरिजन देखने के लिए यहां क्लिक करें।
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रेनो डस्टर : शानदार स्टाइलिंग, मजबूत परफॉरमेंस और आरामदायक राइड क्वालिटी। कुशाक के मुकाबले इसकी परफॉरमेंस कैसी है, यह देखने के लिए हमारी कंपेरिजन रिपोर्ट देखें।
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मारुति ग्रैंड विटारा/ टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर : यह हाइब्रिड सेटअप के साथ माइलेज पर ज्यादा फोकस करती है। इसमें सीएनजी और एडब्लूडी ऑप्शन भी मिलता है। यहां देखें टोयोटा हाइराइडर और ग्रैंड विटारा का कुशाक से कंपेरिजन।
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मारुति विक्टोरिस : यह ग्रैंड विटारा जैसा पैकेज है, लेकिन इसका लुक ज्यादा दमदार है और इंटीरियर काफी प्रीमियम है। इस रिपोर्ट में देखें स्कोडा कुशाक और विक्टोरिस के बीच कंपेरिजन।
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टाटा कर्व : इसमें यूनीक कूपे-एसयूवी बॉडीस्टाइल के साथ फीचर लोडेड इंटीरियर मिलता है और यह गाड़ी कई सारे इंजन ऑप्शन (डीजल इंजन समेत) के साथ आती है। कुशाक के मुकाबले इसकी परफॉरमेंस कैसी है, यह देखने के लिए हमारी कंपेरिजन रिपोर्ट देखें।
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फोक्सवैगन टाइगन : कुशाक वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन इसकी डिजाइन और केबिन एक्सपीरिएंस थोड़ा अलग है। यहां देखें दोनों एसयूवी के बीच कंपेरिजन।
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होंडा एलिवेट : इसमें स्पेशियस केबिन और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देकर चीजों को काफी सिंपल रखा गया है। यहां देखें कुशाक के साथ इसका कंपेरिजन।