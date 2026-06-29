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    2026 रेनो क्विड टेस्टिंग के दौरान दिखी: नई हैचबैक कार के बारे में क्या कुछ पता चला, जानिए यहां

    क्या फेसलिफ्ट अपडेट के बाद रेनो क्विड की बिक्री में इजाफा होगा?

    प्रकाशित: जून 29, 2026 07:35 pm । सोनू

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    2026 Renault Kwid

    रेनो क्विड हैचबैक कार को भारत में 2015 में लॉन्च किया गया था और अब अगले महीने इसे एक फेसलिफ्ट अपडेट मिलने जा रहा है। रेनो ने घोषणा की है कि अपडेट 2026 रेनो क्विड 3 जुलाई को लॉन्च होगी।

    अब रेनो क्विड न्यू मॉडल को भारत की सड़कों पर टेस्ट करते देखा गया है। हमें टेस्ट मॉडल से जो कुछ पता चला, उसकी जानकारी यहां दी गई है:

    डिजाइन

    आगे का डिजाइन

    रेनो क्विड को डासिया स्प्रिंग पर तैयार किया गया है, जो यूरोप में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसलिए, उम्मीद है कि इसका डिजाइन और फीचर लिस्ट काफी हद तक डासिया स्प्रिंग जैसी होगी। सामने आई नई रेनो क्विड की फोटो के अनुसार, इसमें आगे की तरफ नई वाई शेप एलईडी डीआरएल होंगी जो रेनो लोगो वाली एक छोटी ग्रिल से जुड़ी होंगी। आगे की तरफ बंपर के ऊपरी हिस्से में हेडलैंप्स लगे होंगे। यह देखना बाकी है कि हेडलैंप्स को एलईडी में अपग्रेड किया जाएगा या नहीं।

    2026 Renault Kwid

    बंपर के निचले हिस्से में बड़ी ब्लैक क्लेडिंग है, जिसमें एयर डैम भी है। न्यू क्विड में विंडशील्ड के लिए अभी भी एक ही वाइपर मिलेगा। कुल मिलाकर, मौजूदा क्विड के मुकाबले नए मॉडल की स्टाइल ज्यादा सिंपल और सॉफ्ट है।

    साइड प्रोफाइल

    क्विड कार का साइड प्रोफाइल काफी हद तक वैसा ही है, हालांकि इसके व्हील कवर का डिजाइन अपडेट किया गया है। अब यह देखना है कि इसमें अलॉय व्हील दिए जाते हैं या नहीं।

    2026 Renault Kwid

    व्हील आर्क पर मोटी क्लेडिंग है जो क्विड को क्यूट एसयूवी लुक देती है। टेस्ट मॉडल में सी-पिलर पर नया ब्लैक स्टाइल एक्सेंट देखने को मिल सकता है।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से नई क्विड मौजूदा मॉडल से ज्यादा मॉडर्न और अपडेट दिखेगी। इसके टेल लैंप्स में डीआरएल की तरह वाई-शेप थीम दी गई है, हालांकि इनका साइज बड़ा है और रिवर्स व इंडिकेटर लैंप्स शामिल हैं।

    2026 Renault Kwid

    इसके पिछले शीशे में वॉश फंक्शन के साथ रियर वाइपर भी मिलेगा।

    संभावित फीचर और सेफ्टी

    मारुति सुजुकी ऑल्टो का विकल्प ढूंढ रहे लोगों के लिए क्विड एक बजट फ्रेंडली कार है। हालांकि, उम्मीद है कि रेनो हैचबैक कार में एक अपडेट 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दे सकती है।

    2026 Renault Kwid

    मॉडर्न और मुकाबले में मौजूद कारों को टक्कर देने के लिए इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन इंजन स्टार्ट, और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर भी दिए सकते हैं। यूरोपियन मार्केट में डासिया स्प्रिंग ईवी में कनेक्टेड कार फीचर दिए गए हैं, हमें यह देखना होगा कि रेनो भारत में ये फीचर देती है या नहीं।

    वर्तमान में रेनो क्विड कार में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल (टीसी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। नई क्विड में बेहतर क्रैश प्रोटेक्शन के लिए एक मजबूत चेसिस, आगे पार्किंग सेंसर और पीछे फॉग लैंप्स दिए जा सकते हैं।

    इंजन

    रेनो क्विड न्यू मॉडल में पहले की तरह 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलना जारी रह सकता है। मौजूदा क्विड के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    पावर

    69 पीएस

    टॉर्क

    92 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    संभावित लॉन्च तारीख, कीमत और कंपेरिजन

    2026 रेनो क्विड 3 जुलाई को लॉन्च होगी और इसकी कीमत 4.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। यह मौजूदा रेनो क्विड से करीब 20,000 रुपये महंगी होगी।

    न्यू रेनो क्विड कार का मुकाबला मारुति सुजुकी ऑल्टो, एस-प्रेसो और टाटा टियागो से रहेगा।

    फोटो क्रेडिट

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