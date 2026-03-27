explore similar कारें

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प्रकाशित: मार्च 27, 2026 12:44 pm । स्तुति

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रेनो डस्टर भारत की नई कॉम्पेक्ट एसयूवी कार है। इसकी मॉडर्न स्टाइलिंग, फीचर लोडेड केबिन और पावरफुल इंजन ऑप्शन ने इसे सेगमेंट में खरीदारों के चुनने के लिए पहले ही एक जबरदस्त चॉइस बना दी है।

वहीं, दूसरी तरफ एमजी एस्टर कार है जो कि सेगमेंट की सबसे पुरानी कारों में से एक है। यहां हमनें हाल ही में लॉन्च हुई नई रेनो डस्टर का कंपेरिजन एमजी एस्टर से किया है। हमनें कीमत, साइज, फीचर और पावरट्रेन के मोर्चे पर इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि कौनसी एसयूवी आपके लिए सही रहेगी :-

2026 रेनो डस्टर Vs एमजी एस्टर कीमत

मॉडल नई रेनो डस्टर एमजी एस्टर कीमत (एक्स-शोरूम) ex-showroom) 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये 9.79 लाख रुपये से 15.5 लाख रुपये

न्यू जनरेशन रेनो डस्टर की कीमत एमजी एस्टर से ज्यादा है।

इन दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट के बीच अंतर 70,000 रुपये का है।

इनके टॉप वेरिएंट के बीच प्राइस गैप करीब 3 लाख रुपये का है।

एस्टर सेगमेंट की सबसे सस्ती एसयूवी कारों में से एक है और चूंकि यह अब पुरानी गाड़ी हो चुकी है, ऐसे में लोग अच्छा डिस्काउंट पाने के लिए डीलर से मोल भाव कर सकते हैं। वहीं, अगर आप नई डस्टर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोलभाव की गुंजाइश कम रहेगी।

यहां देखें 2026 रेनो डस्टर में अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ खास मिलता है :-

2026 रेनो डस्टर Vs एमजी एस्टर : साइज

मॉडल नई रेनो डस्टर एमजी एस्टर अंतर लंबाई 4346 मिलीमीटर 4323 मिलीमीटर +23 मिलीमीटर चौड़ाई 1815 मिलीमीटर 1809 मिलीमीटर +6 मिलीमीटर ऊंचाई 1703 मिलीमीटर 1650 मिलीमीटर +53 मिलीमीटर व्हीलबेस 2657 मिलीमीटर 2585 मिलीमीटर +72 मिलीमीटर बूटस्पेस 518 लीटर 488 लीटर +30 लीटर

नई रेनो डस्टर की लंबाई और ऊंचाई एमजी एस्टर से ज्यादा है।

रेनो की एसयूवी कार एस्टर से ज्यादा चौड़ी भी है, लेकिन इनमें बीच अंतर मामूली है।

न्यू जनरेशन डस्टर के व्हीलबेस का साइज भी एस्टर से ज्यादा है। 72 मिलीमीटर के अतिरिक्त व्हीलबेस की वजह से केबिन के अंदर इसमें ज्यादा स्पेस भी मिल पाती है।

एमजी एस्टर के मुकाबले डस्टर एसयूवी में ज्यादा बूट स्पेस भी मिलती है। हालांकि, बूट स्पेस के मामले में दोनों गाड़ियों के बीच अंतर इतना ज्यादा नहीं है।

टाटा सिएरा सेगमेंट की सबसे बड़ी एसयूवी कार है और यहां देखें इसका डस्टर के साथ इसका कंपेरिजन।

2026 रेनो डस्टर Vs एमजी एस्टर : कलर ऑप्शन

रेनो डस्टर एमजी एस्टर पर्ल व्हाइट ऑरोरा सिल्वर स्टेल्थ ब्लैक ग्लेज रेड मूनलाइट सिल्वर कैंडी व्हाइट सनसेट रेड स्टैरी ब्लैक रिवर ब्लू व्हाइट ब्लैक माउंटेन जेड ग्रीन हवाना ग्रे

2026 रेनो डस्टर vs एमजी एस्टर : फीचर

फीचर नई रेनो डस्टर एमजी एस्टर ऑटो एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅(कनेक्टेड) ✅ व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ ❌ इंफोटेनमेंट सेटअप 10.1-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिस्प्ले 7-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 6-स्पीकर आर्केमि ट्यून्ड 6-स्पीकर ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल डुअल-जोन सिंगल-जोन एयर प्यूरीफायर ✅ ❌ पावर्ड सीट ✅(ड्राइवर/को-ड्राइवर) ✅(केवल ड्राइवर) कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप ✅ ✅ डिजिटल की ❌ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीट ✅ ✅ सनरूफ पैनारोमिक पैनारोमिक रियर-सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पैडल शिफ्टर (केवल ऑटोमेटिक) ❌ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ❌ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ बिल्ट-इन गूगल ✅ ❌ पावर्ड टेलगेट ✅ ❌ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ✅ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ ✅

2026 रेनो डस्टर और एमजी एस्टर दोनों फीचर लोडेड कारें हैं जो आपको सुरक्षित, आरामदायक और मनोरंजित रखेंगी।

हालांकि, नई रेनो डस्टर में एस्टर के मुकाबले कई अतिरिक्त प्रीमियम फीचर दिए गए हैं जिसमें बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, पैडल शिफ्टर्स (ऑटोमैटिक), इन-बिल्ट गूगल इंटीग्रेशन और पावर्ड टेलगेट शामिल हैं।

2026 रेनो डस्टर Vs एमजी एस्टर : इंजन ऑप्शन

मॉडल नई रेनो डस्टर एमजी एस्टर इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड-हाइब्रिड 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 100 पीएस 163 पीएस 110 पीएस टॉर्क 160 एनएम 280 एनएम 144 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड डीसीटी* 5-स्पीड एमटी/सीवीटी

*डीसीटी- डुअल-क्लच ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

डस्टर और एस्टर में अलग-अलग इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

एमजी एस्टर एसयूवी में केवल एक इंजन ऑप्शन दिया गया है, जबकि नई रेनो डस्टर में चुनने के लिए कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं।

नई रेनो डस्टर की हाइब्रिड पावरट्रेन फिलहाल लॉन्च होनी बाकी है।

वर्तमान में न्यू जनरेशन रेनो डस्टर का 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन यहां सबसे ज्यादा पावर आउटपुट देता है।

एस्टर एसयूवी में 5-स्पीड एमटी और सीवीटी का ऑप्शन दिया गया है, जबकि नई रेनो डस्टर में पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल (स्टैंडर्ड) और डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

नोट : रेनो अपनी डस्टर एसयूवी में साल के आखिर में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल करेगी। इसमें 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक असिस्ट दिया जाएगा। इसका संयुक्त आउटपुट 160 पीएस हो सकता है।

यह भी पढ़ें : 2026 रेनो डस्टर vs हुंडई क्रेटा : इनमें से कौनसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को चुनना होगा बेहतर?

कारदेखो का क्या है कहना

यदि आप मॉडर्न और फीचर लोडेड एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें कई सारे इंजन मिले और जो प्रीमियम फील दे तो रेनो डस्टर आपके लिए अच्छी कार रहेगी। यह गाड़ी अच्छी रोड प्रजेंस देती है और इसमें स्पेशियस केबिन के साथ कई प्रीमियम फीचर भी मिलते हैं जो इसकी ज्यादा कीमत को बिलकुल वाजिब ठहराते हैं। ज्यादा कीमत पर इसमें ना केवल अतिरिक्त फीचर मिलते हैं बल्कि इसमें पावरफुल पेट्रोल इंजन भी दिया गया है।

वहीं, अगर आपका बजट कम है तो आप एमजी एस्टर को चुन सकते हैं। इसमें सभी जरूरी फीचर दिए गए हैं और यह गाड़ी आरामदायक अनुभव भी देती है। अच्छे डिस्काउंट के साथ यह गाड़ी कम बजट वाले खरीदारों के लिए एक आकर्षक डील बन जाती है। कुल मिलाकर, हम आपको नई रेनो डस्टर को चुनने की सलाह देंगे क्योंकि इसमें अतिरिक्त कीमत पर काफी कुछ मिल जाता है और यह 2026 की आकर्षक कार में से एक लगती है।

यहां देखें नई रेनो डस्टर और नई सेल्टोस के बीच कंपेरिजन। अगर आप हाइब्रिड ऑप्शन देखना चाहते हैं तो नई रेनो डस्टर और मारुति विक्टोरिस के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं।

आप इनमें से कौनसी एसयूवी कार को चुनना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।