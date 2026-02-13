2026 रेनो डस्टर vs रेनो काइगर: 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली दोनों एसयूवी कार में से कौनसी लेनी चाहिए? जानिए यहां

प्रकाशित: फरवरी 13, 2026 10:43 am । सोनू

तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर एसयूवी कार के भारतीय मॉडल से पर्दा उठ चुका है। इस गाड़ी के बेस मॉडल में वही 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो रेनो काइगर के टॉप मॉडल में है। यहां हम इसके बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं:

कीमत

मॉडल 2026 रेनो डस्टर रेनो काइगर कीमत (एक्स-शोरूम) 10 लाख रुपये से शुरू (संभावित) 9.15 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये*

*ऊपर बताई प्राइस केवल टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स के लिए है

काइगर के टर्बो-पेट्रोल मॉडल की प्राइस 9.15 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसी इंजन वाली डस्टर की शुरुआती कीमत से कम हो सकती है।

हालांकि डस्टर की प्राइस का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों रेनो एसयूवी कार के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की कीमत में अंतर की उम्मीद कर सकते हैं।

इंजन

स्पेसिफिकेशन 2026 रेनो डस्टर रेनो काइगर इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन पावर 100 पीएस 100 पीएस टॉर्क 160 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी, सीवीटी* माइलेज घोषणा होनी बाकी 20.38 किलोमीटर प्रति लीटर (एमटी), 17.63 किलोमीटर प्रति लीटर (सीवीटी)

*सीवीटी - कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

दोनों एसयूवी कार में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है।

इनका पावर और टॉर्क आउटपुट एक समान है, लेकिन दोनों गाड़ी के गियरबॉक्स में अंतर है।

रेनो ने डस्टर गाड़ी में एक 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया है, जबकि काइगर 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी दोनों ऑप्शन में आती है।

हम उम्मीद करते हैं कि डस्टर का 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाला मॉडल काइगर से ज्यादा माइलेज देगा, हालांकि कार के बड़े साइज और अतिरिक्त वजन से आंकड़े थोड़े बदल सकते हैं।

2026 रेनो डस्टर: ओवरव्यू

हाल ही में तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर के भारतीय मॉडल से पर्दा उठा है और इसे जल्द भारत के कार बाजार में पेश किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय वर्जन की तुलना में इसमें अंदर और बाहर कुछ बदलाव किए गए हैं।

अब इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, जिसमें आइब्रो-स्टाइल एलईडी डीआरएल और ग्रिल पर बड़ी ‘डस्टर’ बैजिंग है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कार में राइडिंग के लिए 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं और पीछे वाले डोर हैंडल सी-पिलर पर लगे हैं। इसके अलावा सी-पिलर के पास विंडोलाइन में ऊपर की तरफ मोड़ और कनेक्टेड एलईडी टेल लाइटें दी गई हैं।

रेनो ने केबिन को अंतरराष्ट्रीय मॉडल से अलग दिखाने के लिए और भी ज्यादा काम किया है। भारतीय डस्टर में ड्यूल-टोन केबिन थीम दी गई है, साथ ही डैशबोर्ड और डोर पेड्स समेत कई टचपॉइंट पर सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें केबिन, सीट और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री चढ़ाई गई है।

नई रेनो डस्टर की फीचर लिस्ट में वेंटिलेशन के साथ आगे पावर एडजस्टेबल सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ, 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल है।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360 डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां देखिए भारत में रेनो डस्टर में पहली बार मिलने वाले टॉप 10 फीचर की लिस्ट।

नई रेनो डस्टर कब लॉन्च होगी?

तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर भारत में मार्च 2026 में लॉन्च होगी। अधिक जानकारी के लिए न्यू रेनो डस्टर की शोकेस स्टोरी पढ़ें।