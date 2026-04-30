2026 रेनो डस्टर : इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

नई रेनो डस्टर भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस एसयूवी कार की कीमत कॉम्पिटिटिव रखी गई है और इसमें दमदार स्टाइलिंग के साथ लंबी फीचर लिस्ट भी मिलती है, जिससे यह मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे पाती है। यदि आप भी 2026 रेनो डस्टर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यहां इससे जुड़ी सभी जानकारियां देख सकते हैं :-

रेनो डस्टर लॉन्च रिपोर्ट : पूरी कीमत और जानकारियां

रेनो ने नई डस्टर गाड़ी को कई सारे वेरिएंट, एडवांस फीचर्स और मॉडर्न व दमदार डिजाइन के साथ भारत में 17 मार्च को लॉन्च किया था। इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन और अन्य जानकारियां देखने के लिए यह लॉन्च रिपोर्ट देखें :-

रेनो डस्टर की ईएमआई गाइड

यदि आप नई रेनो डस्टर खरीद रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप ऑटो लोन के जरिए फाइनेंस का लाभ उठाना चाहेंगे। यह ईएमआई गाइड आपको आपकी मासिक किस्त की रकम, फाइनेंस स्कीम की पूरी कीमत और लोन की अवधि आदि बातों को समझने में मदद करेगी :-

बुकिंग और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी

डस्टर न्यू मॉडल को रेनो की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नजदीकी डीलरशिप पर जाकर बुक करवाया जा सकता है। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें नई रेनो डस्टर कार की बुकिंग प्रक्रिया, बुकिंग राशि और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी पूरी जानकारी :-

डस्टर की ऑन-रोड कीमत कितनी है?

रेनो डस्टर 2026 मॉडल की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, लेकिन अपने घर ले जाने से पहले इसमें कुछ और फीस और टैक्स भी शामिल होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी कुल कीमत आपको कितनी पड़ेगी तो यहां भारत के टॉप 5 शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत देख सकते हैं :-

रेनो डस्टर फोटो गैलरी

डस्टर की डिजाइन इसकी खूबियों में से एक है, और इसकी मॉडर्न और मजबूत डिजाइन फिलॉसोफी ने कई लोगों का दिल जीत लिया है। इस एसयूवी कार का केबिन भी एकदम प्रीमियम अहसास देता है। नीचे दी गई रिपोर्ट में देखें नई रेनो डस्टर कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर की तस्वीरें :-

रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी

सही वेरिएंट चुनना कार खरीदने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। चूंकि यह गाड़ी 6 वेरिएंट में उपलब्ध हैं, इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप हर वेरिएंट को अच्छे से समझें, ताकि आप यह जान सकें कि आपकी जरूरतों के हिसाब से कौनसा वेरिएंट सबसे सही रहेगा। नई रेनो डस्टर के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानने के लिए यह रिपोर्ट देखें :-

2026 नई डस्टर के वेरिएंट-वाइज इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन की जानकारी

पावरट्रेन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डस्टर ब्रांड के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, और अब रेनो ने नई डस्टर में दो टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन दिए हैं। इस एसयूवी कार में चुनने के लिए 6 वेरिएंट भी मिलते हैं। 2026 रेनो डस्टर के किस वेरिएंट में कौनसे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

2026 नई डस्टर के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी

रेनो डस्टर न्यू मॉडल में छह कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जिनकी खुद की अपनी अलग-अलग पहचान है। हालांकि, सभी कलर ऑप्शन इसमें हर एक वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। नई रेनो डस्टर के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन मिलते हैं, यह जानने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट देखें :-

2026 रेनो डस्टर: ऑफिशियल एसेसरीज लिस्ट

कार को अपना बनाने में पर्सनलाइजेशन का एक बड़ा रोल होता है, और रेनो ने इस बात पर ध्यान देते हुए नई डस्टर के साथ कई तरह की एसेसरीज पेश की हैं जो इस एसयूवी कार की स्टाइल और प्रैक्टिकैलिटी को और भी बेहतर बनाती हैं। यहां ऑफिशियल एसेसरीज की पूरी लिस्ट दी गई है जिन्हें आप डस्टर के साथ खरीद सकते हैं :-

2026 रेनो डस्टर vs हुंडई क्रेटा vs टाटा सिएरा vs किआ सेल्टोस vs स्कोडा कुशाक vs मारुति विक्टोरिस vs ग्रैंड विटारा vs होंडा एलिवेट vs टोयोटा हाइराइडर vs एमजी एस्टर कंपेरिजन

यहां हमनें नई रेनो डस्टर का मुकाबले में मौजूद कारों के साथ कंपेरिजन किया है :-