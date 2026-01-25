सभी
    2026 रेनो डस्टर भारत में कल होगी पेश, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

    प्रकाशित: जनवरी 25, 2026 11:04 am । सोनू

    रेनो डस्टर नामप्लेट 2022 के लंबे ब्रेक के बाद अब अपने तीसरे जेनरेशन अवतार में भारत में वापसी करने वाली है

    Renault Duster

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को जिस गाड़ी ने भारत में पॉपुलर बनाया था, वह अब फिर से वापसी करने जा रही है। यह कोई और गाड़ी नहीं बल्कि रेनो डस्टर है, जो 2022 से कुछ समय के ब्रेक के बाद अब अपने तीसरे जेनरेशन अवतार में भारत में वापसी करेगी। रेनो अपनी नई डस्टर को भारत में कल पेश करने जा रही है। 2026 रेनो डस्टर में क्या कुछ मिलेगा खास, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे:

    2026 रेनो डस्टर : एक्सटीरियर

    नई रेनो डस्टर गाड़ी कई चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय मार्किट में पहले से बिक्री के लिए उपलब्ध है, इसलिए हमें अंदाजा लगा है कि यह कैसी दिखती है। कई देशों में इसे 'डासिया' ब्रांड के तहत बेचा जाता है, जो कि बड़े रेनो ग्रुप का हिस्सा है।

    New Renault Duster Front Three Quarters

    इस गाड़ी का एक्सटीरियर लेआउट काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मॉडल से मिलता जुलता होगा, लेकिन इसकी डिजाइन में कुछ अंतर जरूर देखने को मिलेगा। इससे पहले जारी हुए टीजर में नई डस्टर कार में पतली एलईडी डीआरएल्स और कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स लगे हुए नजर आए थे। अनुमान है कि इसमें ज्यादा दमदार लुक के लिए चौड़ा फ्रंट और रियर बंपर दिया जा सकता है। राइडिंग के लिए इसमें बड़े अलॉय व्हील्स (अनुमानित 17 या 18-इंच) दिए जा सकते हैं। ज्यादा दमदार लुक के लिए इसमें साइड पर चौड़ी बॉडी क्लैडिंग भी मिल सकती है।

    यहां देखें नई और पुरानी रेनो डस्टर के बीच कंपेरिजन

    2026 रेनो डस्टर : इंटीरियर

    हालांकि, हमें इसे लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि डस्टर भारतीय वर्जन का केबिन कैसा दिखेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मॉडल के आधार पर हमें उम्मीद है कि रेनो इसे प्रीमियम लुक और फील देने के लिए इसमें कुछ डिजाइन टच दे सकती है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री भी दी जा सकती है।

    Renault Triber Dashboard

    अनुमान है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय मॉडल वाले कई सारे एलिमेंट दिए जा सकते हैं जिसमें 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डुअल डिजिटल डिस्प्ले सेटअप शामिल हो सकता है।

    2026 रेनो डस्टर : फीचर

    तीसरी जनरेशन डस्टर में एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ दिया जा सकता है।

    सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया जा सकता है।

    2026 रेनो डस्टर : इंजन और ट्रांसमिशन

    नई रेनो डस्टर भारतीय वर्जन के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की जानकारी फिलहाल सामने आनी बाकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह गाड़ी कई सारे इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है जो इस प्रकार है :-

    स्पेसिफिकेशन 

    1-लीटर पेट्रोल + एलपीजी

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    1.6-लीटर पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

    पावर

    100 पीएस

    130 पीएस

    145 पीएस

    टॉर्क

    170 एनएम

    230 एनएम

    205 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी

    ई-सीवीटी

    ड्राइवट्रेन

    एफडब्लूडी

    एडब्लूडी

    एफडब्लूडी

    ^एफडब्लूडी - फ्रंट-व्हील-ड्राइव, एडब्लूडी - ऑल-व्हील-ड्राइव

    अनुमान है कि रेनो अपनी नई डस्टर एसयूवी कार में काइगर वाला 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दे सकती है।

    2025 Renault Duster

    2026 रेनो डस्टर : संभावित कीमत और मुकाबला

    2026 रेनो डस्टर कार की कीमत 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा कर्व, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और होंडा एलिवेट से रहेगा।

    रेनॉल्ट डस्टर पर अपना कमेंट लिखें

