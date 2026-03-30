2026 रेनो डस्टर के साथ मिल रही एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज पर डालिए एक नजर
रेनो अपनी नई डस्टर एसयूवी कार के साथ यह आकर्षक एसेसरीज दे रही है
प्रकाशित: मार्च 30, 2026 11:23 am । स्तुति
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नई रेनो डस्टर एसयूवी की भारत में फिर से वापसी हो गई है। इस गाड़ी में कई पावरफुल इंजन ऑप्शन, फीचर लोडेड केबिन और मजबूत एक्सटीरियर दिया गया है। कंपनी इस एसयूवी कार के साथ कई एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज की पेशकश भी कर रही है जिससे आप इसे एकदम नया लुक दे सकते हैं। इन एसेसरीज से आप ना केवल नई डस्टर कार को पर्सनलाइज कर सकते हैं, बल्कि इसे और खास बना सकते हैं।
यदि आप भी 2026 रेनो डस्टर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस गाड़ी के साथ मिल रही एक्सटीरियर और इंटीरियर एसेसरीज पर एक नजर डाल सकते हैं :-
नई रेनो डस्टर : एक्सटीरियर एसेसरीज
यहां देखें नई रेनो डस्टर के साथ मिल रही एक्सटीरियर एसेसरीज और उनकी कीमत :-
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एसेसरीज
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कीमत
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डोर हैंडल गार्निश
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1,450 रुपये
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बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर
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1,500 रुपये
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टेल लैंप गार्निश - साटिन क्रोम
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2,750 रुपये
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हेडलैंप गार्निश - साटिन क्रोम
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2,000 रुपये
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हेडलैंप गार्निश - ग्रिस आइनॉक्स
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1,900 रुपये
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क्रोम इंसर्ट के साथ विंड डिफ्लेक्टर
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4,850 रुपये
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विंड डिफ्लेक्टर
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3,550 रुपये
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विंडर फ्रेम किट
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4,550 रुपये
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कार कवर
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4,000 रुपये
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फ्रंट बंपर गार्निश
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2,750 रुपये
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एयर इंटेक गार्निश - ग्रिस आइनॉक्स
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2,500 रुपये
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एयर इंटेक गार्निश - साटिन क्रोम
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2,500 रुपये
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ग्रिल इंसर्ट - साटिन क्रोम
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1,300 रुपये
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ग्रिल इंसर्ट - ग्रिस आइनॉक्स
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1,200 रुपये
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मड फ्लैप्स
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995 रुपये
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ओआरवीएम गार्निश
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900 रुपये
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टेलगेट और बंपर - ग्रिस आइनॉक्स
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2,850 रुपये
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डेकल - कैमो
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5,250 रुपये
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बॉडी साइड क्लैडिंग इंसर्ट
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2,900 रुपये
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बोनट स्कूप
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1,950 रुपये
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बोनट मोल्डिंग
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1,650 रुपये
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रूफ लैंप गार्निश - साटिन क्रोम
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950 रुपये
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रूफ लैंप गार्निश - पियानो ब्लैक
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875 रुपये
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टेललैंप गार्निश - ग्रिस आइनॉक्स
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2,990 रुपये
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टेलगेट और बंपर गार्निश - साटिन क्रोम
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2,850 रुपये
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रियर बंपर गार्ड
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4,950 रुपये
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साइड स्टेप
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12,700 रुपये
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साइड स्टेप ब्रेकेट
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4,750 रुपये
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रियर बुल गार्ड ब्रेकेट
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1,750 रुपये
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डोर स्कटल गार्निश
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1,400 रुपये
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डेकल - लीनियर
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4,650 रुपय
2026 रेनो डस्टर गाड़ी के साथ यह सभी एक्सटीरियर एसेसरीज दी जा रही है। अब नजर डालते हैं इस कॉम्पेक्ट एसयूवी के साथ मिल रही इंटीरियर एसेसरीज पर :
नई रेनो डस्टर : इंटीरियर एसेसरीज
नई रेनो डस्टर गाड़ी के साथ मिल रही इंटीरियर एसेसरीज पर डालिए एक नजर :-
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एसेसरीज
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कीमत
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स्टीयरिंग व्हील कवर - ग्रे और ब्लैक
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765 रुपये
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स्टीयरिंग व्हील कवर - ब्लैक परफोरेशन
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765 रुपये
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रियर एंट्री सिल प्लेट
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1,990 रुपये
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फैब्रिक बूट मैट
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2,000 रुपये
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मोल्डेड फ्लोर मैट
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8,800 रुपये
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फैब्रिक फ्लोर मैट
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2,700 रुपये
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सीट कवर - कैमो परफोरेशन
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14,550 रुपये
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प्रिंटेड फ्लोर मैट
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3,850 रुपये
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3डी बूट मैट
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2,950 रुपये
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सन ब्लाइंड
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4,200 रुपये
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3डी फ्लोट मैट
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4,100 रुपये
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रबर फ्लोर मैट
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2,400 रुपये
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बूट लाइनर
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5,850 रुपये
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सीट कवर - क्विल्टिंग डिजाइन
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12,500 रुपये
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इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट
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6,550 रुपये
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रेनो के सभी सीट कवर एयरबैग के साथ कम्पैटिबल हैं। इन एसेसरीज के अलावा इस गाड़ी के साथ 18-इंच अलॉय व्हील इंसर्ट, स्पोर्ट पैडल्स और स्मार्टफोन होल्डर भी मिल रहा है।
इन एसेसरीज की कीमतें अपने नजदीकी डीलरशिप से पता करना ज्यादा बेहतर होगा।
रेनो के लाइव कॉन्फ़िग्रेटर पर एसेसरीज जोड़ने और यह देखने के लिए कि कार कैसी दिखेगी, इस लिंक पर जाएं। रेनो डस्टर के फीचर और इंजन ऑप्शन के बारे में बात करेंगे आगे :-
रेनो डस्टर फीचर और इंजन ऑप्शन
रेनो डस्टर न्यू मॉडल में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैडल शिफ्टर्स (डीसीटी वेरिएंट के साथ), वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड टेलगेट, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। इस गाड़ी में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, इंफोटेनमेंट में इन-बिल्ट गूगल, और लंबर सपोर्ट के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट जैसे फीचर भी मिलते हैं।
सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर दिए गए हैं।
यहां देखें नई रेनो डस्टर एसयूवी की फोटो गैलरी।
यहां देखें तीसरी जनरेशन रेनो डस्टर के इंजन ऑप्शन की जानकारी :-
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इंजन
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1-लीटर टर्बो पेट्रोल
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1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ माइल्ड हाइब्रिड
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पावर
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100 पीएस
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163 पीएस
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टॉर्क
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160 एनएम
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280 एनएम
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ट्रांसमिशन
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6-स्पीड मैनुअल
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6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*
कीमत और मुकाबला
2026 रेनो डस्टर की कीमत 10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये (एक्स शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति विक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन से है। यदि आप नई रेनो डस्टर एसयूवी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी वेरिएंट-वाइज कीमत देख सकते हैं।