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    निसान टेक्टॉन विसिया प्लस vs एसेंटा: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    क्या बेस मॉडल से ठीक ऊपर वाला वेरिएंट पैसे के हिसाब से सही है, या मिड-लेवल एसेंटा वेरिएंट लेना बेहतर फ़ैसला होगा? जानिए यहां

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 15, 2026 14:11 ist
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    published onJul 15, 2026 14:11 IST
    last updated onJul 15, 2026 14:11 IST
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    Nissan Tekton Visia Plus vs Acenta

    निसान ने हाल ही में अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी टेक्टॉन को लॉन्च किया है, और इसके दो मिड-रेंज वेरिएंट्स विसिया प्लस और एसेंटा ग्राहकों के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल इंजन के साथ विसिया प्लस की कीमत 11.14 लाख रुपये है, जबकि एसेंटा वेरिएंट की कीमत 11.79 लाख रुपये है। इन दोनों के बीच 65,000 रुपये का अंतर है। सवाल यह है कि क्या एसेंटा वेरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं? आइए इन दोनों वेरिएंट्स की विस्तार से तुलना करते हैं ताकि आप एक सही फैसला ले सकें।

    कीमत

    वेरिएंट

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल (एमटी)

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल (डीसीटी)

    निसान टेक्टॉन विसिया प्लस

    11.14 लाख रुपये

    -

    निसान टेक्टॉन एक्सेंटा

    11.79 लाख रुपये

    14.99 लाख रुपये

    कीमत के मामले में, दोनों वेरिएंट्स के बीच का अंतर बहुत सीधा है। निसान टेक्टॉन विसिया प्लस (1.0 लीटर टर्बो मैनुअल) की एक्स-शोरूम कीमत 11.14 लाख रुपये है। वहीं, निसान टेक्टॉन एक्सेंटा (1.0 लीटर टर्बो मैनुअल) के लिए आपको 11.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) चुकाने होंगे। यहां सीधे तौर पर 65,000 रुपये का अंतर है। एसेंटा वेरिएंट में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल ऑटोमैटिक इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी कीमत 14.99 लाख है। लेकिन अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन पर ही टिके रहते हैं, तो फैसला इसी 65,000 के अंतर पर आकर रुक जाता है।

    यहां निसान टेक्टॉन की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखें।

    एक्सटीरियर

    पहली नजर में, दोनों वेरिएंट्स का ओवरऑल सिल्हूट एक जैसा दिखता है, लेकिन करीब से देखने पर अंतर साफ नजर आते हैं। एसेंटा में कुछ अतिरिक्त स्टाइल एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे विसिया प्लस से अलग दिखाते हैं।

    आगे का डिजाइन

    विसिया प्लस और एसेंटा दोनों वेरिएंट में आगे बोल्ड और अपराइट स्टांस के साथ ‘टेक्टॉन’ बोनट स्टीकर, वर्टिकल स्लेट्स के साथ एक कनेक्टेड ग्रिल, एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलाइटें और सिल्वर स्किड प्लेट के साथ दमदार बंपर दिया गया है।

    Nissan Tekton Visia Plus
    Nissan Tekton Acenta

    हालांकि दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप और आगे एलईडी फॉग लैंप्स जैसे प्रीमियम टच नहीं दिए गए हैं, जो केवल टॉप मॉडल्स में मिलते हैं।

    साइड प्रोफाइल

    साइड से देखने पर एसेंटा वेरिएंट में विसिया प्लस की तुलना में कुछ छोटे बदलाव नजर आते हैं। विसिया प्लस में राइडिंग के लिए व्हील कैप के साथ 17-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जबकि एसेंटा में स्टाइलिश और ड्यूल-टोन व्हील कवर के साथ 17-इंच व्हील दिए गए हैं। इसमें रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी है जो एसयूवी कार का लुक और बेहतर करते हैं।

    Nissan Tekton Visia Plus
    Nissan Tekton Acenta

    हालांकि दोनों वेरिएंट में इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर साथ बॉडी कलर ओआरवीएम मिलते हैं, लेकिन 18 इंच अलॉय व्हील और पेडल लैंप्स नहीं दिए गए हैं जो टॉप मॉडल्स में मिलते हैं।

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से दोनों वेरिएंट करीब-करीब एक जैसे दिखते हैं, जिनमें एलईडी टेललाइटें, इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर, और एक पीछे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट शामिल है, जो एसयूवी के दमदार लुक को कॉम्प्लिमेंट देती है।

    Nissan Tekton Visia Plus
    Nissan Tekton Acenta

    इनमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार नहीं दी गई है, यह टॉप मॉडल्स में मिलती है जिससे इन वेरिएंट का पीछे का लुक थोड़ा कम प्रीमियम लगता है।

    कलर ऑप्शन

    निसान टेक्टॉन में कुल 11 कलर ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 6 मोनोटोन और 5 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन हैं। इन दोनों वेरिएंट में पर्ल व्हाइट, ब्लेड सिल्वर और ओनिक्स ब्लैक कलर दिया गया है। एसेंटा वेरिएंट में आपको अतिरिक्त स्ट्राइकिंग फ्लेयर गार्नेट रेड भी मिलता है। यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    केबिन

    विसिया प्लस और एसेंटा वेरिएंट में एक जैसा डैशबोर्ड लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। हालांकि एसेंटा में विसिया प्लस की तुलना में कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं जो इसे ज्यादा बेहतर बनाते हैं।

    Nissan Tekton Visia Plus Interior
    Nissan Tekton Acenta

    विसिया प्लस और एसेंटा दोनों वेरिएंट में ब्लैक केबिन थीम और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है। सीटों पर एक जैसी कंट्रास्टिंग ब्लैक फैब्रिक के साथ कुछ व्हाइट इनसर्ट दिए गए हैं। डैशबोर्ड पर भी ब्लैक थीम के साथ सिल्वर इनसर्ट और डैशबोर्ड व डोर पेड्स पर सॉफ्ट-टच फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। दोनों वेरिएंट में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसमें डबल डी-कट डिजाइन है। बीच एक टचस्क्रीन इंफोटेनेंट सिसटम है, हालांकि दोनों वेरिएंट में इनका साइज अलग-अलग है, और नीचे की तरफ वर्टिकल एसी वेंट्स और एसी सेटिंग को एडजस्ट करने के लिए नोब दिए गए हैं।

    Nissan Tekton Visia Plus Interior
    Nissan Tekton Acenta

    कंफर्ट और प्रैक्टिकैलिटी की बात करें तो विसिया प्लस और एसेंटा दोनों वेरिएंट में आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 6 तरह से मैनुअल एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 4 तरह से मैनुअल एडजस्ट होने वाली को-ड्राइवर सीट, इल्लुमिनेटेड ग्लव बॉक्स और पीछे एसी वेंट्स दिए गए हैं। हालांकि, एसेंटा में पीछे की तरफ 60ः40 रेश्यो में बंटी सीट, स्मार्टफोन होल्डर के साथ पीछे सेंटर आर्मरेस्ट और कप होल्डर, आगे वाली सीट के पीछे सीटबैक पॉकेट, और बूट में एक पार्सल शेल्फ दिया गया है, जिससे केबिन फैमिली के रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। दोनों वेरिएंट में स्पेशियस केबिन के साथ अच्छा नी रूम और पर्याप्त शोल्डर रूम मिलता है, जिससे दूसरी पंक्ति में तीन वयस्क पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं।

    अगर आप निसान टेक्टॉन के डिजाइन और फीचर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देखें

    फीचर्स

    Nissan Tekton Visia Plus Interior

    फीचर्स के मामले में एसेंटा वेरिएंट 65,000 रुपये के अतिरिक्त खर्च को पूरी तरह से सही ठहराता है। विसिया प्लस में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, और 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं। लेकिन एसेंटा में इससे कहीं ज्यादा मिलता है। इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, वॉइस रिकग्निशन और आगे दो फास्ट चार्जिंग टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स जैसे मॉडर्न और सुविधाजनक फीचर्स शामिल हैं।

    Nissan Tekton Acenta

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

    सेफ्टी

    निसान टेक्टॉन को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। दोनों ही वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड असिस्ट और एक रिवर्स कैमरा जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। लेकिन एसेंटा में सेफ्टी को और बेहतर बनाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक्स, रियर वाइपर और डीफॉगर, और एक फुल-साइज़ स्पेयर व्हील जैसे महत्वपूर्ण फीचर्स अतिरिक्त मिलते हैं, जो विसिया प्लस में नहीं हैं।

    इंजन ऑप्शन

    Nissan Tekton Visia Plus Interior
    Nissan Tekton Acenta

    इंजन के विकल्प भी इन दोनों वेरिएंट्स को अलग करते हैं। विसिया प्लस सिर्फ एक इंजन-गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (100 पीएस/166 एनएम) दिया गया है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। वहीं, एसेंटा वेरिएंट में यह 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन तो मिलता ही है, साथ ही इसमें ज्यादा पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (163 पीएस/280 एनएम) का विकल्प भी है, जो 6-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है।

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    सिलेंडर की संख्या

    3

    4

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड मैनुअल

    6-स्पीड डीसीटी

    यहां निसान टेक्टॉन के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

    निसान टेक्टॉन के प्रतिद्वंदी

    कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में निसान टेक्टॉन का मुकाबला काफी तगड़ा है। इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में स्कोडा कुशाक, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, फॉक्सवैगन टाइगन, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टाटा सिएरा और कर्व, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर और एमजी एस्टर है।

    निष्कर्ष

    Nissan Tekton Acenta

    विसिया प्लस और एसेंटा वेरिएंट के बीच 65,000 रुपये का अंतर पूरी तरह से जायज है। एसेंटा वेरिएंट न सिर्फ स्टाइलिंग (व्हील कवर्स, रूफ रेल्स) में बेहतर है, बल्कि यह कंफर्ट, कन्वीनियंस (बड़ा टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल) और सेफ्टी (रियर डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) में भी महत्वपूर्ण अपग्रेड प्रदान करता है। उन खरीदारों के लिए जो पावरफुल 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चाहते हैं, एसेंटा सबसे किफायती एंट्री पॉइंट है। हालांकि, अगर आपका बजट बहुत टाइट है, तो विसिया प्लस भी एक समझदारी भरा विकल्प है। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी और 5-स्टार रेटेड सेफ्टी जैसे सभी जरूरी फीचर्स पहले से मौजूद हैं। अंत में, फैसला आपकी जरूरतों और बजट पर निर्भर करता है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से एसेंटा एक बेहतर पैकेज है।

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    सोनू
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