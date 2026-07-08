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    2026 निसान टेक्टॉन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कल उठेगा पर्दा, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

    कल से निसान के लिए नई टेक्टॉन के साथ एक नए चेप्टर की शुरुआत हो रही है

    प्रकाशित: जुलाई 08, 2026 03:13 pm । स्तुति

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    Nissan Tekton

    नई निसान टेक्टॉन से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कल पर्दा उठने जा रहा है। निसान ने फिलहाल इस गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारियां साझा नहीं है, लेकिन जारी हुए टीजर और तस्वीरों के जरिए हमें इसकी डिजाइन की झलक मिल गई है और इसमें मिलने वाले फीचर का भी पता चल गया है। 2026 निसान टेक्टॉन गाड़ी में क्या कुछ मिलेगा खास जानेंगे आगे :- 

    बेबी पेट्रोल, जल्द आ रही है!

    निसान अपनी टेक्टॉन को 'बेबी पेट्रोल' के तौर पर पेश कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि इस अपकमिंग एसयूवी में बड़े मॉडल पेट्रोल वाले कई सारे डिजाइन एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं। अब तक जारी हुए टीजर से पता चला है कि इसका फ्रंट लुक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकनी वाली पेट्रोल कार से इंस्पायर्ड है, जिसमें स्लीक एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं जो कई हॉरिजॉन्टल स्लैट्स के साथ आने वाली बोल्ड ग्रिल से जुडी हुई हैं। इसमें ग्रिल पर कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स इंटीग्रेटेड हैं, साथ ही इसमें आकर्षक रेड एक्सेंट स्ट्रिप भी दी गई है जो गाड़ी की पूरी चौड़ाई पर फैली हुई है। इसमें ऊंचा और उभरा हुआ बोनट दिया गया है जिस पर 'टेक्टॉन' लेटरिंग मिलती है। अनुमान है कि इसमें फ्रंट बंपर पर चौड़े स्टाइलिंग एलिमेंट्स, शार्प क्रीज और एक मजबूत स्किड प्लेट दी जा सकती है, जो इस एसयूवी कार को दमदार रोड प्रेजेंस देने में मदद करेगी। 

    Nissan Tekton

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो टेक्टॉन में स्क्वायर लेआउट मिलेगा जो इसे मजबूत रोड प्रेजेंस देने में मदद करेगा। इसमें डोर पेनल्स पर स्पोर्टी डिजाइन टच दिए गए हैं।

    Nissan Tekton 2026

    इस अपकमिंग कार में 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, चौड़ी बॉडी क्लैडिंग, ऊंची रूफ रेल्स और सी-पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल दिए जा सकते हैं। यह सभी डिजाइन एलिमेंट गाड़ी के भारी-भरकम लुक को कम करने और इसे सिंपल लुक देने में मदद करेंगे। 

    Nissan Tekton

    पीछे की तरफ इसमें स्पोर्टी डिजाइन थीम मिल सकती है। इसमें स्लीक और शार्प लुक्स वाला टेलगेट, बड़ा इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर और शार्प रेकेड रियर विंडशील्ड दी जा सकती है। जैसा की टीजर की तस्वीरों में नजर आया है, इसमें सी-शेप्ड एलईडी टेललाइट दी गई हैं जिसे एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है और इसके बीच में 'निसान' बैजिंग दी गई है। इसमें पीछे वाले बंपर पर कई शार्प एलिमेंट के साथ चौड़ी क्लैडिंग, फॉक्स स्किड प्लेट और एक खास सिल्वर एप्लिक दी जा सकती है। 

    क्या इसका इंटीरियर डस्टर जैसा होगा?  

    अपकमिंग निसान टेक्टॉन का इंटीरियर काफी प्रीमियम हो सकता है और इसमें अपमार्केट एक्सपीरिएंस मिल सकता है। निसान ने फिलहाल टेक्टॉन के केबिन की झलक ऑफिशियल तौर पर नहीं दिखाई है, लेकिन जारी हुए स्पाय शॉट से संकेत मिले हैं कि इसमें 2026 रेनो डस्टर जैसी डैशबोर्ड डिजाइन, मटीरियल और एर्गोनोमिक्स मिलेंगे। इसमें डैशबोर्ड पर मॉडर्न कॉकपिट लेआउट के साथ साफ-सुथरे तरीके से इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप दिया जा सकता है, जो कि ड्राइवर की तरफ थोड़ा झुका हुआ हो सकता है। 

    Nissan Tekton

    इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और एक स्लीक गियर सेलेक्टर (डीसीटी वेरिएंट में) जैसे प्रीमियम फीचर दिए जा सकते हैं। बेहतर प्रेक्टिकेलिटी और अच्छे कंफर्ट के लिए इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, पार्सल शेल्फ और 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीटें दी जा सकती है। स्पेशियस केबिन और बड़ा ग्लास एरिया इसके केबिन को हवादार बना सकता है और पैसेंजर को आरामदायक एक्सपीरिएंस दे सकता है। 

    फीचर और सेफ्टी 

    नई निसान टेक्टॉन एक फीचर लोडेड पैकेज हो सकता है, जिसमें कई मॉडर्न फीचर दिए जा सकते हैं जो इसे सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाएंगे। इस एसयूवी कार में 2026 रेनो डस्टर वाले फीचर दिए जा सकते हैं, जिनमें गूगल बिल्ट इन के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलगेट, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट के साथ पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 48-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो-फोल्ड के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, ड्राइविंग और स्टीयरिंग मोड, एयर प्यूरीफायर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हो सकते हैं।

    Renault Duster Infotainment

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, लेवल-2 एडीएएस सूट, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन के साथ 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), डिफॉगर के साथ रियर वाइपर, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर मिल सकते हैं। 

    इंजन ऑप्शन 

    निसान टेक्टॉन में कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, जिसमें पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन शामिल हो सकते हैं। इसमें हाल ही में लॉन्च हुई रेनो डस्टर वाले इंजन ऑप्शन : 1-लीटर, 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.8-लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिए जा सकते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगी, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेंगे। 

    2026 Renault Duster

    निसान टेक्टॉन के इंजन स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार हो सकते हैं :- 

    इंजन  

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.8- लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 

    सिलेंडर की संख्या 

    3

    4

    4

    पावर

    100 पीएस

    163 पीएस

    160 पीएस

    टॉर्क 

    166 एनएम

    280 एनएम

    सामने आनी बाकी 

    ट्रांसमिशन  

    6-स्पीड एमटी

    6- स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    8-स्पीड डीएचटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक), डीएचटी - डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन

    डस्टर की तरह निसान अपनी टेक्टॉन गाड़ी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन साल के आखिर में शामिल कर सकती है। 

    2026 निसान टेक्टॉन : संभावित कीमत और मुकाबला 

    2026 निसान टेक्टॉन की कीमत 11.30 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटारेनो डस्टरटाटा सिएरा, और कर्वटोयोटा हाइराइडरएमजी एस्टरफोक्सवैगन टाइगनस्कोडा कुशाकमारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिसहोंडा एलिवेटकिआ सेल्टोस और सिट्रोएन एयरक्रॉस से रहेगा। 

    कारदेखो का क्या है कहना… 

    अपने शानदार टीजर और एक नए पैकेज के वादे के साथ, निसान टेक्टॉन ने लॉन्चिंग से पहले ही लोगों में काफी उत्साह पैदा कर दिया है। अगर इसका प्रोडक्शन मॉडल डिजाइन, फीचर और वैल्यू के मामले में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो यह गाड़ी अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन सकती है। अब जब इसकी ऑफिशियल शोकेस डेट काफी करीब है तो सबकी नजरें टेक्टॉन पर टिकी हैं कि क्या यह लोगों की बढ़ती उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। 

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