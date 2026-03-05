2026 निसान ग्रेवाइट vs टोयोटा रुमियन: कौनसी एमपीवी कार खरीदें?
दोनों में परिवारों के लिए प्रैक्टिकैलिटी और स्पेस का वादा किया गया है, लेकिन कीमत, पावरट्रेन और फीचर में अंतर है। जानिए आपके लिए कौनसी एमपीवी कार सही रहेगी
प्रकाशित: मार्च 05, 2026 06:58 pm
निसान ने हाल ही में ग्रेवाइट एमपीवी कार को लॉन्च किया है, जो असल में रेनो ट्राइबर का रीबैज वर्जन है, यहां ट्राइबर और ग्रेवाइट में अंतर और समानताएं देखिए। ग्रेवाइट को एक सस्ती 7 सीटर एमपीवी कार के तौर पर पेश किया गया है जिसमें फ्लैक्सिबल सीटिंग और प्रैक्टिकल फीचर दिए गए हैं। वहीं मारुति अर्टिगा का रीबैज वर्जन टोयोटा रुमियन इससे थोड़ी बड़ी और ज्यादा स्पेशियस एमपीवी कार है।
हालांकि ये दोनों ही ऐसे ग्राहकों के लिए बनी हैं जो एक अच्छी फैमिली कार लेना चाहते हैं, लेकिन ये साइज, फीचर और इंजन के मामलों में अलग-अलग है। इनकी कीमत में भी अंतर है, लेकिन यह उतना ज्यादा नहीं है कि आप बड़ी रुमियन पर विचार ही न करें।
यहां हमने निसान ग्रेवाइट और टोयोटा रुमियन का प्राइस, साइज, फीचर और पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेरिजन किया है, ताकि आप यह तय कर सकें कि आपकी जरूरतों के लिए कौनसी कार बेहतर है:
कीमत
|
मॉडल
|
निसान ग्रेवाइट
|
टोयोटा रुमियन
|
कीमत (एक्स-शोरूम)
|
5.65 लाख रुपये से 8.94 लाख रुपये
|
9.56 लाख रुपये से 13.86 लाख रुपये
-
बेस मॉडल की कीमत में करीब 4 लाख रुपये का अंतर है, जबकि टॉप मॉडल्स की प्राइस में करीब 5 लाख रुपये का अंतर है।
-
रुमियन की कीमत ज्यादा होने के साथ ही इसमें ग्रेवाइट की तुलना में कुछ ज्यादा भी मिलता है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
यहां देखिए अतिरिक्त पैसों में ग्रेवाइट की तुलना में रुमियन में क्या मिलता है:
साइज
|
निसान ग्रेवाइट
|
टोयोटा रुमियन
|
अंतर
|
लंबाई
|
3987 मिलीमीटर
|
4460 मिलीमीटर
|
(-473 मिलीमीटर)
|
चौड़ाई
|
1734 मिलीमीटर
|
1735 मिलीमीटर
|
(-1 मिलीमीटर)
|
ऊंचाई
|
1643 मिलीमीटर
|
1690 मिलीमीटर
|
(-47 मिलीमीटर)
|
व्हीलबेस
|
2636 मिलीमीटर
|
2740 मिलीमीटर
|
(-104 मिलीमीटर)
-
रुमियन साफ तौर पर दोनों में बड़ी एमपीवी कार है, जिससे इसकी रोड़ प्रजेंस ज्यादा अच्छी है।
-
चौड़ाई के मामले में दोनों कार लगभग एक समान है।
-
रुमियन 47 मिलीमीटर तक ज्यादा ऊंची है।
-
लंबाई और व्हीलबेस के मामले में रुमियन आगे है, जिससे इसके केबिन में ज्यादा स्पेस मिलता है।
-
अगर आपको केबिन में ज्यादा स्पेस और अच्छी रोड प्रजेंस चाहिए, तो रुमियन सबसे अलग है। अगर आपको चलाने में आसान और छोटी कार चाहिए, तो आप ग्रेवाइट ले सकते हैं।
इंजन
इंजन के मामले में रुमियन ज्यादा बेहतर है। ग्रेवाइट में छोटा 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जबकि रुमियन में बड़ा और ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है।
यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:
|
मॉडल
|
निसान ग्रेवाइट
|
टोयोटा रुमियन
|
इंजन
|
1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
पावर
|
72 पीएस
|
103 पीएस
|
टॉर्क
|
96 एनएम
|
139 एनएम
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*
|
5-स्पीड एमटी, 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर (एटी)
*एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
-
रुमियन ग्रेवाइट की तुलना में 31 पीएस ज्यादा पावर और 41 एनएम ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है।
-
अतिरिक्त पावर आउटपुट से हाईवे परफॉर्मेंस बेहतर होती है और ओवरटेक करना आसान हो जाता है।
-
ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की बात करें तो रुमियन का 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर एटी ग्रेवाइट के एएमटी गियरबॉक्स से ज्यादा स्मूद है।
-
रुमियन में फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी दिया गया है, जिससे इसकी रनिंग कॉस्ट कम आती है, लेकिन पावर आउटपुट भी कम होता है।
-
निसान ने भी घोषणा की है कि वह ग्रेवाइट में डीलर फिटेड सीएनजी किट देगी, हालांकि इसकी लॉन्च टाइमलाइन अभी सामने नहीं आई है।
फीचर
|
फीचर
|
निसान ग्रेवाइट
|
टोयोटा रुमियन
|
ऑटो हेडलैंप्स
|
✅
|
✅
|
फॉग लैंप्स
|
एलईडी
|
हेलोजन
|
एलईडी टेललैंप्स
|
✅
|
✅
|
व्हील
|
15-इंच अलॉय व्हील
|
15-इंच अलॉय व्हील
|
रूफ रेल्स
|
✅
|
✅
|
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
|
✅
|
✅
|
इंफोटेनमेंट
|
8-इंच टचस्क्रीन
|
7-इंच टचस्क्रीन
|
वायरलेस एपल कारपले/एंड्रॉइड ऑटो
|
✅
|
✅
|
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
|
7-इंच डिजिटल डिस्प्ले
|
एमआईडी के साथ एनालॉग
|
वायरलेस फोन चार्जर
|
✅
|
❌
|
साउंड सिस्टम
|
6 स्पीकर
|
6 स्पीकर आर्कमी
|
पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप
|
✅
|
✅
|
पैडल शिफ्टर
|
❌
|
✅
|
कूल्ड ग्लवबॉक्स
|
✅
|
❌
|
कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
|
✅
|
✅
|
क्रूज कंट्रोल
|
✅
|
✅
|
क्लाइमेट कंट्रोल (एसी)
|
मैनुअल
|
ऑटोमैटिक
|
कीलेस एंट्री
|
✅
|
✅
|
एयरबैग
|
6
|
6
|
पार्किंग सेंसर
|
आगे और पीछे
|
पीछे
|
आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट
|
✅
|
✅
|
रिवर्स पार्किंग कैमरा
|
✅
|
✅
|
पीछे डिफॉगर
|
✅
|
✅
|
टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
|
✅
|
✅
-
जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, दोनों एमपीवी कार में काफी सारे फीचर दिए गए हैं, लेकिन ग्रेवाइट में ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले फीचर दिए गए हैं।
-
ग्रेवाइट में एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एक वायरलेस चार्जर दिया गया है।
-
रुमियन में ग्रेवाइट की तुलना में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैडल शिफ्टर का एडवांटेज है।
-
दोनों में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, टीपीएमएस, और पीछे डिफॉगर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ग्रेवाइट में रुमियन की तुलना में आगे पार्किंग सेंसर का एडवांटेज भी मिलता है।
कारदेखो की राय
अगर आप एक सस्ती 7 सीटर कार लेने की सोच रहे हैं जो साइज में छोटी, फ्लेक्सिबल सीटिंग और अच्छे मॉडर्न फीचर के साथ आती हो तो निसान ग्रेवाइट आपके लिए सही रहेगी। यह काफी सस्ती है, इसे शहर में चलाना आसान है और इसमें उपयोगी व अच्छे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।
हालांकि, अगर आपकी प्राथमिकता में बड़ा केबिन, दमदार परफॉर्मेंस और लंबे सफर में ज्यादा आराम शामिल है, तो टोयोटा रुमियन अपनी कीमत को सही ठहराती है। इसका ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर डीजल इंजन, स्मूद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और बड़ा साइज इसे हाईवे ड्राइव और अक्सर फैमिली ट्रिप के लिए बेहतर बनाता है।
आसान शब्दों में कहें तो, अगर आप एक बजट फ्रेंडली एमपीवी कार लेना चाहते हैं जो ज्यादातर शहर में इस्तेमाल हो, तो ग्रेवाइट आपके लिए सही है। अगर आप हाईवे पर भी गाड़ी ड्राइव करते हैं और आपके परिवार के सदस्य ज्यादा बड़े हैं तो रुमियन बेहतर विकल्प है। रुमियन के साथ आपको टोयोटा के बड़े सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू का फायदा भी मिलता है।
यहां मारुति अर्टिगा और निसान ग्रेवाइट का कंपेरिजन देखिए।
आपको कौनसी एमपीवी कार खरीदनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट में बताएं।
