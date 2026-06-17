2026 मिनी कंट्रीमैन सी में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: जून 17, 2026 06:40 pm । स्तुति

मिनी ब्रांड को अपने छोटी साइज के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह अपनी अलग स्टाइलिंग के लिए पॉपुलर है। मिनी कारों का लुक्स देख कर ही आसानी से पहचाना जा सकता है। आज, मिनी ने कंट्रीमैन सी भारत में लॉन्च कर दी है, जबकि कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक भारतीय बाजार में दो साल पहले से ही मौजूद है। इस मैक्रो मिनी एसयूवी कार में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

2026 मिनी कंट्रीमैन सी : एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

अब तक की सबसे बड़ी मिनी कार में बॉक्सी डिजाइन थीम मिलती है और इसके कई छोटे डिज़ाइन एलिमेंट्स इसे और भी खास बनाते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं :-

आगे की तरफ इसमें स्मोकी एलईडी हेडलैंप्स के चारों और डीआरएल्स मिलती हैं जो इंडिकेटर की तरह भी काम करती है।

साटिन ब्रॉन्ज एक्सेंट से घिरी बड़ी फ्रंट ग्रिल में बड़े साइज का एयर इनटेक, पार्किंग सेंसर और बॉडी-कलर नंबर प्लेट हाउसिंग मिलती है।

इसमें फ्लैट बोनट पर एक स्क्वायर शेप की कैरेक्टर लाइन मिलती है, जो इसके ओवरऑल लुक्स से काफी मेल खाती है।

ब्लैक क्लैडिंग और बंपर के निचले हिस्से में दी गई ब्रॉन्ज टेक्सचर वाली स्किड प्लेट इसके एसयूवी होने का सबूत देती है।

छोटी जानकारियां : आगे की तरफ इसमें मिनी बैज पर भी साटिन ब्रॉन्ज कलर थीम मिलती है।

साइड

इसकी साइड प्रोफाइल इलेक्ट्रिक वर्जन की तरह बॉक्सी लगती है। मिनी का दावा है कि कंट्रीमैन सी का सेगमेंट में सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस (190 मिलीमीटर) है।

सीधे ए-पिलर की वजह से कंट्रीमैन कार काफी सीधी और कॉन्फिडेंट दिखती है।

इसमें रूफ और पिलर्स के साथ-साथ आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) पर भी ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दी गई है।

इस गाड़ी में फ्लैप-टाइप डिजाइन वाले डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो बेहतर एयरोडायनामिक्स के लिए गाड़ी की बॉडी के साथ एकदम फिट बैठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीएमडब्लू एक्स1 में होता है जो कंट्रीमैन वाले प्लेटफॉर्म पर बनी है।

इस क्रॉसओवर कार में बॉक्सी मिरर पर साइड इंडिकेटर इंटीग्रेट किए हुए हैं।

फ्रंट और रियर फेंडर पर मिलने वाली स्क्वायर कैरेक्टर लाइंस इसे एसयूवी जैसा लुक देती हैं।

राइडिंग के लिए इसमें 19-इंच 6-स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे एकदम यूनीक लुक देते हैं।

ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स बड़ी मिनी कार के कैरेक्टर को और भी उभारती हैं।

पीछे की डिजाइन

कंट्रीमैन सी गाड़ी के पीछे का हिस्सा एकदम सिंपल और आकर्षक लगता है।

इसमें बंपर के निचले हिस्से और बैजेज पर ब्रॉन्ज एक्सेंट मिलते हैं।

पीछे की तरफ इसमें बूटलिड पर चौड़ी कंट्रीमैन लेटरिंग दी गई है।

नई कंट्रीमैन सी कार के सी शेप्ड स्मोकी एलईडी टेललैंप्स पर पिक्सेलेटेड इफेक्ट के साथ कस्टमाइजेबल पैटर्न मिलता है, जो गाड़ी के अनोखे अंदाज और बनावट के साथ बहुत अच्छी तरह से जचता है।

पीछे वाले बंपर के निचले हिस्से पर चौड़ी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, और इसके दोनों सिरों पर वर्टिकल लेआउट में रिफ्लेक्टर्स भी पोजिशन किए गए हैं जो इसे दमदार लुक देते हैं।

कलर ऑप्शन : मिनी कंट्रीमैन सी कार पांच यूनीक कलर ऑप्शन : ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, स्मोकी ग्रीन, नानुक व्हाइट, स्टेट ब्लू और चिली रेड में आती है। यह सभी कलर ऑप्शन ब्लैक रूफ (स्टैंडर्ड) के साथ भी उपलब्ध है।

2026 मिनी कंट्रीमैन सी : इंटीरियर

कंट्रीमैन सी कार में क्लासिक मिनी-स्टाइल डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, लेकिन इसमें कुछ यूनीक टच दिए गए है जो इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देते हैं।

इसमें डैशबोर्ड के बीच में बड़ी सर्कुलर ओएलईडी फ्लोटिंग स्क्रीन लगी है जिस पर ड्राइवर इंस्ट्रूमेंशन मिलता है, और यह इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एसी कंट्रोल सेंटर की तरह भी काम करती है।

ठीक नीचे की तरफ अच्छी तरह से डिजाइन किया गया एक पैनल है जिस पर ड्राइव मोड, इंजन स्टार्ट/स्टॉप के लिए टॉगल, और रोटरी वॉल्यूम नॉब मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरा, हैजार्ड लाइट और फ्रंट व रियर डिफॉगर के लिए शॉर्टकट भी हैं।

केबिन के अंदर भी इसमें साटिन ब्रॉन्ज कलर थीम मिलती है। इनमें स्टीयरिंग पर स्टिचिंग और एक्सेंट, वर्टिकल डोर हैंडल्स, एसी वेंट्स, ट्वीटर कवर और सेंटर कंसोल पर कप होल्डर के आसपास का हिस्सा शामिल है।

कुल मिलाकर, इसकी डुअल टोन इंटीरियर कलर थीम काफी सिंपल है, फिर भी इसमें एकदम लग्जरी अहसास मिलता है। डैशबोर्ड से लेकर रियर डोर तक पैसेंजर के आस-पास मिलने वाली एम्बिएंट लाइटिंग इस अहसास को और बढ़ाती है।

छोटी चीजें जो मायने रखती हैं : ओवल शेप वाला ब्रेक पेडल मिनी केरेक्टर की याद दिलाता है।



डैशबोर्ड पर दी गई फैब्रिक रैपिंग रियर डोर तक जाती है।

बड़ी मिनी कार में फुल-साइज पैनोरमिक ग्लास रूफ दिया गया है जो रियर सीटों तक जाता है।

पीछे वाले पैसेंजर के लिए इसमें स्पेशियस बैक सीट दी गई है, जो अतिरिक्त कंफर्ट के लिए स्लाइड और रिक्लाइन भी होती है।

कंट्रीमैन सी भारतीय वर्जन सिंगल इंटीरियर थीम के साथ ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री में उपलब्ध है।

2026 मिनी कंट्रीमैन सी : फीचर और सेफ्टी

नई मिनी कंट्रीमैन सी कार में इंटीग्रेटेड ड्राइवर इंफॉरमेशन और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के साथ 9.4-इंच ओएलईडी टचस्क्रीन, हेड-अप-डिस्प्ले, मसाजिंग ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और हार्मन कार्डन 12-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए है। केबिन के अंदर इसमें सेल्फी और वीडियो लेने के लिए एक इंटीरियर कैमरा भी दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इसमें कई सारे एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएसए), ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), ब्रेक असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं। यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में मिनी कंट्रीमैन को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है।

2026 मिनी कंट्रीमैन सी: इंजन ऑप्शन

कंट्रीमैन सी भारतीय वर्जन में केवल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ 7-स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी :-

इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 156 पीएस टॉर्क 240 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी

*डीसीटी - डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

2026 मिनी कंट्रीमैन सी: कीमत और मुकाबला

भारत में 2026 मिनी कंट्रीमैन सी की कीमत 47.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसका मुकाबला मर्सिडीज-बेंज जीएलए, बीएमडब्ल्यू एक्स1 और ऑडी क्यू3 से है।