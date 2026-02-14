2026 एमजी मैजेस्टर के किस वेरिएंट में दिए गए हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

76 Views

प्रकाशित: फरवरी 14, 2026 11:40 am । स्तुति

Write a कमेंट

2026 एमजी मैजेस्टर कंपनी की फुल साइज एसयूवी कार ग्लॉस्टर का अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन, नए फीचर और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर के साथ मैजेस्टर ने फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में एंट्री की है। एमजी ने इस एसयूवी कार की बुकिंग लेनी भी शुरू कर दी है, जबकि इसकी डिलीवरी मई में शुरू होगी।

एमजी मैजेस्टर कार दो वेरिएंट : शार्प और सैवी में आएगी। यदि आप नई एमजी मैजेस्टर कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं :-

एमजी मैजेस्टर : एक्सटीरियर

फीचर वेरिएंट शार्प सैवी एलईडी डीआरएल्स और डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ रियर फॉग लैंप्स ✅ ✅ 19-इंच अलॉय व्हील्स ✅ ✅ ओआरवीएम्स के साथ एमजी लोगो प्रोजेक्शन ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ डुअल एग्ज़हॉस्ट टिप ✅ ✅ आउटसाइड डोर हैंडल पर पियानो ब्लैक फिनिश ✅ ✅ फ्रंट और रियर मडफ्लैप्स ✅ ✅

जैसा की आप टेबल में देख सकते हैं, मैजेस्टर के एक्सटीरियर में बेस वेरिएंट से सभी डिजाइन एलिमेंट मिलते हैं।

इसके डिजाइन हाइलाइट में नई ग्रिल, एक्सटीरियर पर ब्लैक फिनिश और नई स्टाइल के 19-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं।

यदि आप एमजी मैजेस्टर भारतीय वर्जन का पूरा लुक देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं।

एमजी मैजेस्टर : इंटीरियर और कंफर्ट

फीचर वेरिएंट शार्प सैवी डैशबोर्ड पर लेदरेट सीटें और सॉफ्ट-टच मटीरियल ✅ ✅ फ्रंट और रियर इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट ✅ ✅ डोर ट्रिम पर कार्बन फाइबर इंसर्ट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग (64 कलर) ✅ ✅ इंटीरियर रीडिंग लैंप (सभी रो पर) (बल्ब) (एलईडी) पैनोरमिक सनरूफ ❌ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.3-इंच फुली डिजिटल 12.3-इंच फुली डिजिटल पावर्ड ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट ✅ ✅ वेंटिलेटेड सीटें ❌ ✅ फ्रंट सीटों के लिए मसाज फंक्शन ❌ ✅ ऑडियो सिस्टम 8 स्पीकर 12 स्पीकर (जेबीएल) सेकंड रो के लिए कैप्टेन सीटें ❌ (केवल 2डब्लूडी) पावर्ड टेलेंट के साथ किक गेस्चर ✅ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ वायरलेस चार्जर (2) ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅(अडेप्टिव) क्लाइमेट कंट्रोल 3-जोन 3-जोन एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (1 टाइप सी औ 3 टाइप ए) ✅ ✅ 220 वोल्ट पावर आउटलेट ❌ ✅ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅

मैजेस्टर के शार्प वेरिएंट में सभी जरूरी और कुछ प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। इसमें बेस वेरिएंट से लेदरेट सीटें और हाई एंड सॉफ्ट-टच मटीरियल मिलता है।

इसमें टॉप वेरिएंट के साथ केवल कैप्टेन सीटें दी गई हैं। इसमें बेस वेरिएंट के साथ 7-सीटर लेआउट मिलता है।

शार्प से ऊपर वाले सैवी वेरिएंट में बेहतर साउंड सिस्टम, मसाजिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर दिया गया है।

शार्प वेरिएंट में पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल वायरलेस फोन चार्जर और थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

एमजी मैजेस्टर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए इसकी शोकेस रिपोर्ट देखें

एमजी मैजेस्टर : इंफोटेनमेंट

फीचर वेरिएंट शार्प सैवी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3-इंच डिस्प्ले 12.3-इंच डिस्प्ले स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक फीचर ✅ ✅

इस गाड़ी में दोनों वेरिएंट के साथ 12.3-इंच डिस्प्ले मिलता है।

स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार फीचर इसमें स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

रोचक जानकारी : मैजेस्टर के मुकाबले एमजी की छोटी कारों जैसे विंडसर ईवी और हेक्टर में बड़ी स्क्रीन (15-इंच के आसपास) दी गई है।

एमजी मैजेस्टर : सेफ्टी

फीचर वेरिएंट शार्प सैवी एयरबैग 6 6 एबीएस के साथ ईबीडी ✅ ✅ टीपीएमएस ✅ ✅ 360-डिग्री कैमरा ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज ✅ ✅ रियर डिफॉगर और रियर वाइपर ✅ ✅ ड्राइवर फैटीग वार्निंग सिस्टम ✅ ✅ ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ✅ ✅ एडीएएस ❌ ✅

एमजी मैजेस्टर एसयूवी कार में 6 एयरबैग, टीपीएमएस, 360-डिग्री कैमरा, आइएसोफिक्स एंकरेज, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में कई सारे एडीएएस फीचर दिए गए हैं, जिससे इसे अच्छी सुरक्षा मिलेगी।

इसमें एंट्री लेवल वेरिएंट के साथ ड्राइवर फैटीग वार्निंग सिस्टम भी दिया गया है।

प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले मैजेस्टर में मिलने वाला फायदा : फॉर्च्यूनर और कोडिएक में एडीएएस फीचर नहीं दिए गए हैं जिससे मैजेस्टर मुकाबले में मौजूद गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे पाएगी।

एमजी मैजेस्टर इंजन ऑप्शन

एमजी मैजेस्टर के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन कुछ इस प्रकार है :-

इंजन 2-लीटर ट्विन टर्बो डीजल पावर 215 पीएस टॉर्क 478 एनएम ट्रांसमिशन 8-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी*/ 4डब्लूडी**

*आरडब्लूडी- रियर-व्हील-ड्राइव **4डब्लूडी: फोर-व्हील-ड्राइव

^एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कारदेखो का क्या है कहना

मैजेस्टर के शार्प वेरिएंट में सभी जरूरी और कई काम के फीचर दिए गए हैं जिसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, डुअल वायरलेस चार्जर, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, और कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पैकेज (स्टैंडर्ड) शामिल है। यह सभी फीचर मौजूद होने की वजह से यह इसका बेस वेरिएंट बिलकुल नहीं लगता है।

सैवी वेरिएंट में मैजेस्टर सच में फ्लैगशिप कार लगती है। पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और मसाजिंग फ्रंट सीट, 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडीएएस और कैप्टेन सीट (2डब्लूडी) जैसे फीचर मौजूद होने की वजह से इसमें टेक्नोलॉजी लोडेड एक्सपीरिएंस मिलता है। यदि आप अच्छा कंफर्ट और एडवांस सेफ्टी फीचर चाहते हैं तो सैवी वेरिएंट को चुनना अच्छा ऑप्शन होगा।

मुकाबला

एमजी मैजेस्टर का मुकाबला स्कोडा कोडिएक, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जीप मेरिडियन और अपकमिंग फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन से रहेगा। इस एसयूवी कार की कीमत 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

यदि आप एमजी मैजेस्टर को खरीदना चाहते हैं तो यहां इसकी बुकिंग डिटेल्स, डिलीवरी टाइमलाइन और स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं।