2026 मारुति सुजुकी ई विटारा vs टाटा सिएरा ईवी: कौनसी इलेक्ट्रिक कार खरीदें?

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प्रकाशित: जुलाई 04, 2026 12:39 pm । सोनू

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भारत में पिछले एक साल में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई नई गाड़ी लॉन्च हुई हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद कई आईसीई पावर्ड मॉडल के इलेक्ट्रिक अवतार भी आ चुके हैं, जिनमें हुंडई क्रेटा और टाटा कर्व जैसे नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में टाटा सिएरा ईवी भी शामिल हो गई है, जिसकी कीमत 18.79 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

हालांकि मारुति ई विटारा और टोयोटा इबेला जैसी कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनका कोई पेट्रोल वर्जन नहीं है। यहां हमने दो नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार ई विटारा और सिएरा ईवी का प्राइस, साइज, फीचर, सेफ्टी, और पावरट्रेन के आधार पर कंपेरिजन किया है। आपकी जरूरतों के हिसाब से कौनसी इलेक्ट्रिक कार बेहतर है, जानेंगे आगे:

कीमत

कार मारुति सुजुकी ई विटारा टाटा सिएरा ईवी कीमत (एक्स-शोरूम) 15.99 लाख रुपये से 20.01 लाख रुपये 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये

मारुति सुजुकी ई विटारा और टाटा सिएरा ईवी की कीमत में काफी ज्यादा अंतर है, और इनमें सिएरा ईवी ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिक कार है।

कीमत में अंतर की यह वजह टाटा सिएरा ईवी की बड़ी बैटरी और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम हो सकता है, हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत काफी अग्रेसिव रखी है। उदाहरण के लिए, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में ई विटारा जैसे ही फीचर हैं लेकिन बैटरी छोटी है और इसके बावजूद भी वह करीब 4 लाख रुपये महंगी है।

मारुति ई विटारा और टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती कीमत में 2.8 लाख रुपये का अंतर है।

टॉप मॉडल की बात करें तो टाटा सिएरा ईवी 6 लाख रुपये ज्यादा महंगी है।

तो क्या टाटा सिएरा ईवी ज्यादा कीमत को सही ठहराती है? जानेंगे आगे:

साइज

मारुति ई विटारा टाटा सिएरा ईवी अंतर लंबाई 4275 मिलीमीटर 4340 मिलीमीटर +65 मिलीमीटर चौड़ाई 1800 मिलीमीटर 1841 मिलीमीटर +41 मिलीमीटर ऊंचाई 1640 मिलीमीटर 1750 मिलीमीटर +110 मिलीमीटर व्हीलबेस 2700 मिलीमीटर 2730 मिलीमीटर +30 मिलीमीटर बूट स्पेस 310 लीटर 622 लीटर +312 लीटर

टाटा सिएरा ईवी एक बड़ी, चौड़ी और ऊची एसयूवी कार है। इस वजह से टाटा सिएरा ईवी साइज में ई विटारा से आगे है।

सबसे बड़ा अंतर लंबाई और ऊंचाई में है, जहां सिएरा ईवी ई विटारा से 65 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 110 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची है।

लंबाई के अलावा सिएरा ईवी का व्हीलबेस भी 30 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा है।

चौड़ाई की बात करें तो टाटा सिएरा ईवी ई विटारा से 41 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है, जिससे पीछे वाली सीट पर तीन लोगों को बैठने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी।

मारुति ई विटारा का बूट स्पेस सिएरा ईवी से कम है और इस मामले में अंतर दोगुने से भी ज्यादा है।

खरीदने की सलाह: साइज में इतना अंतर देखते हुए, यह एकदम साफ है कि सिएरा ईवी के केबिन में ज्यादा स्पेस मिलेगा। ई विटारा के साथ समय बिताने पर हमें पता चला कि इसमें पीछे वाली सीट पर लंबे पैसेंजर को कुछ परेशानी आती है और अंडर थाई सपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन टाटा सिएरा ईवी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहते हैं, तो टाटा सिएरा ईवी को चुनें।

फीचर

फीचर मारुति ई विटारा टाटा सिएरा ईवी एलईडी हेडलैंप्स ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल ✅ ✅ आगे एलईडी फॉगलैंप्स ✅ ✅(कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ) रूफ रेल्स ❌ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ अलॉय व्हील 18-इंच 19-इंच अपहोल्स्ट्री फैब्रिक+लेदरेट लेदरेट टिल्ट और टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग व्हील ✅ ✅ आगे पावर्ड सीटें ✅(केवल 10 तरह से ड्राइवर) ✅(6 तरह से ड्राइवर/ 4 तरह से को-ड्राइवर) हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ मेमोरी ड्राइवर सीट ❌ ✅(वेलकम फंक्शन के साथ) बोस मोड ❌ ✅ आगे वेंटिलेटेड सीटें ✅ ✅ इंफोटेनमेंट 10.1-इंच टचस्क्रीन 12.3-इंच टचस्क्रीन पैसेंजर डिस्प्ले ❌ 12.3-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 10-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक के डॉल्बी एटमॉस एयर प्यूरीफायर ✅ ✅ ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ ऑटो ओआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(अडेप्टिव) ✅(अडेप्टिव) ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅(सिंगल-जोन) ✅(ड्यूल-जोन) कीलेस एंट्री ✅ ✅(एनएफसी की कार्ड के साथ) सनरूफ सिंगल-पैन ग्लास रूफ पैनोरमिक पीछे सनशेड ❌ ✅ आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ❌ ✅ फ्रंक ❌ ✅ पीछे स्प्लिट फोल्डिंग सीटें ✅ ✅ ड्राइव मोड ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग 7 6 पार्किंग सेंसर आगे और पीछे आगे और पीछे पार्किंग कैमरा 360-डिग्री 540-डिग्री ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ ईपीबी (इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक) ✅ ✅ पार्किंग असिस्ट ❌ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ✅ ✅ सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक ✅ ✅ डिफॉगर के साथ पीछे वाशर और वाइपर ✅ ✅ हिल होल्ड असिस्ट ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) ✅ (लेवल 2) ✅ (लेवल 2+)

वैसे देखा जाए तो कीमत के हिसाब से मारुति ई विटारा के फीचर काफी अच्छे हैं और इसमें कोई बड़ी कमी नहीं है। लेकिन जब टाटा सिएरा ईवी की बात आती है तो ई विटारा थोड़ी पुरानी लगने लगती है।

दोनों कार में एलईडी लाइटिंग सेटअप और अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन टाटा ने आगे और पीछे स्लीक कनेक्टेड एलीमेंट्स का इस्तेमाल किया है और इसके अलॉय व्हील का साइज भी बड़ा है।

केबिन की बात करें तो मारुति ने टॉप मॉडल में भी फैब्रिक और लेदरेट का मिक्स दिया है, जबकि सिएरा ईवी में ज्यादा प्रीमियम फील के लिए फुल लेदरेट का इस्तेमाल किया गया है।

दोनों कार में इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर कॉमन हैं। लेकिन टाटा ने बड़ी सेंट्रल डिस्प्ले, ज्यादा स्पीकर और यहां तक कि पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले भी दी है।

सिएरा ईवी के अतिरिक्त फीचर में पीछे सनशेड, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ओपन होने वाला पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, बोस मोड और ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन और बोस मोड (नीचे वाले वेरिएंट्स में) शामिल हैं।

सिएरा ईवी में 540 डिग्री कैमरा और पार्किंग असिस्टेंट के साथ बेहतर सेफ्टी पैकेज भी मिलता है। लेकिन एयरबैग के मामले में ई विटारा में सिएरा ईवी से एक एयरबैग ज्यादा मिलता है।

कुल मिलाकर, मारुति ई विटारा में आपके आराम और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी फीचर हैं, लेकिन टाटा सिएरा ईवी में ज्यादा टेक्नोलॉजी और फीचर दिए गए हैं। हो सकता है कि ये अतिरिक्त फीचर आप रोजाना इस्तेमाल न करें, लेकिन ये रूतबा दिखाने और बातचीत शुरू करने का तरीका बन सकते हैं।

बैटरी पैक, मोटर और रेंज

मॉडल मारुति ई विटारा टाटा सिएरा ईवी बैटरी 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच मोटर 1 1 1 1 2 ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव पावर 144 पीएस 174 पीएस 238 पीएस 209 पीएस 140 पीएस (आगे) | 209 पीएस (पीछे) टॉर्क 193 एनएम 193 एनएम 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम सर्टिफाइड रेंज (एआरएआई) 440 किलोमीटर 543 किलोमीटर - - - सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+ पार्ट 2) - - 535 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज (सी75 रियल-वर्ल्ड) - - 440 - 460 किलोमीटर 510 - 530 किलोमीटर 480 - 500 किलोमीटर

मारुति ई विटारा में 49 केडब्ल्यूएच और 61 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है, जो टाटा सिएरा ईवी के 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन से छोटे हैं। ऐसे में सिएरा ईवी की फुल चार्ज में सर्टिफाइड रेंज मारुति ई विटारा से ज्यादा है।

पावर और टॉर्क की बात करें तो मारुति ई विटारा का पावर आउटपुट टाटा सिएरा ईवी से कम है।

सिएरा ईवी में आपको फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप नहीं मिलता है, इसमें रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है।

असल जिंदगी में आपको टाटा सिएरा ईवी का छोटा बैटरी करीब 350 किलोमीटर की रेंज और बड़ा बैटरी पैक करीब 420 किलोमीटर की रेंज दे सकता है।

यहां देखिए चार्जिंग स्पीड:

मॉडल मारुति ई विटारा टाटा सिएरा ईवी बैटरी 49 केडब्ल्यूएच 61 केडब्ल्यूएच 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच एसी फास्ट चार्जिंग 7.4 किलोवॉट (10-100%) 6.5 घंटे 9 घंटे 8.9 घंटे 10.5 घंटे 10.5 घंटे डीसी फास्ट चार्जर (20-80%) 45 मिनट 45 मिनट 25 मिनट 26 मिनट 26 मिनट अधिकतम फास्ट चार्जिंग - - 110 किलोवाट 120 किलोवाट 120 किलोवाट

बड़ी बैटरी के बावजूद, ज्यादा चार्जिंग क्षमता की वजह से टाटा सिएरा ईवी को डीसी फास्ट चार्जर से 20 से 80 प्रतिशत ज्यादा जल्दी चार्ज किया जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना

अगर आपके लिए बजट मायने नहीं रखता है और आपको टाटा सिएरा ईवी के लिए 4-6 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ई विटारा के पक्ष में तर्क देना मुश्किल हो जाता है।

सिएरा ईवी बड़ी कार है जिसमें ज्यादा स्पेस, बेहतर फीचर, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के साथ-साथ ज्यादा पावरफुल पावरट्रेन भी मिलता है। टाटा इलेक्ट्रिक कार में बड़ी बैटरी से ज्यादा रेंज मिलती है, जिसका मतलब है कि आप रेंज की चिंता किए बिना लंबी रोड ट्रिप पर जा सकते हैं और तेज चार्जिंग स्पीड से बिना घंटों रूके जल्दी बैटरी चार्ज की सुविधा मिलती है। आपको बैटरी के लिए बेहतर वारंटी पैकेज भी मिलता है।

वहीं दूसरी ओर, अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी और एडवेंचर ड्राइविंग के शौकीन नहीं है तो ई विटारा ज्यादा पैसा वसूल कार साबित होती है। जो लोग पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं, सुजुकी बैजिंग चाहते हैं और आसान ओनरशिप एक्सपीरियंस पसंद है, वे लोग ई विटारा ले सकते हैं।

यहां कुछ और इलेक्ट्रिक कार हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं।